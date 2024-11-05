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https://sarabic.ae/20241105/محكمة-روسية-تغرم-شركة-آبل-بدفع-37-ألف-دولار-لرفضها-حذف-محتوى-محظور-1094514519.html
محكمة روسية تغرم شركة آبل بدفع 37 ألف دولار لرفضها حذف "محتوى محظور"
محكمة روسية تغرم شركة آبل بدفع 37 ألف دولار لرفضها حذف "محتوى محظور"
سبوتنيك عربي
صرحت محكمة تاغانسكي في موسكو، اليوم الثلاثاء، فرض غرامة مالية على شركة "آبل"، قدرها 3.6 مليون روبل (حوالي 37 ألف دولار) لرفضها إزالة محتوى محظور. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T17:26+0000
2024-11-05T17:26+0000
شركة آبل
روسيا
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وقالت ممثلة عن المحكمة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا، بإدانة شركة "أبل الدولية للتوزيع"، لارتكابها مخالفة إدارية بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من قانون الجرائم الإدارية في روسيا، وحُكم عليها بغرامة إدارية قدرها 3.6 مليون روبل (نحو 37 ألف دولار)".ولم يحذف مالك شركة آبل مقطعين صوتيين يحتويان على "معلومات تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي في روسيا الاتحادية". حيث فرض عليه القاضي غرامة تقل بمقدار 400 ألف روبل عن الحد الأدنى.وتعد شركة "أبل الدولية للتوزيع" مكتبًا تمثيليًا مسجلًا في موسكو. بالإضافة إلى ذلك، يوجد على مورد الإنترنت الخاص بالشركة نموذج للطلبات المقدمة من المواطنين والمنظمات الروسية، كما تم تسجيل حساب شخصي أيضًا على موقع "روس كوم نادزور"."آبل" تسدد غرامة 12 مليون دولار في قضية مرفوعة من "كاسبرسكي لاب" الروسية
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شركة آبل, روسيا
شركة آبل, روسيا

محكمة روسية تغرم شركة آبل بدفع 37 ألف دولار لرفضها حذف "محتوى محظور"

17:26 GMT 05.11.2024
© shutterstockأبل
أبل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© shutterstock
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صرحت محكمة تاغانسكي في موسكو، اليوم الثلاثاء، فرض غرامة مالية على شركة "آبل"، قدرها 3.6 مليون روبل (حوالي 37 ألف دولار) لرفضها إزالة محتوى محظور.
وقالت ممثلة عن المحكمة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا، بإدانة شركة "أبل الدولية للتوزيع"، لارتكابها مخالفة إدارية بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من قانون الجرائم الإدارية في روسيا، وحُكم عليها بغرامة إدارية قدرها 3.6 مليون روبل (نحو 37 ألف دولار)".
وسبق أن تم تغريم الشركة لأول مرة لارتكاب مخالفة مماثلة في صيف عام 2023.
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ولم يحذف مالك شركة آبل مقطعين صوتيين يحتويان على "معلومات تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي في روسيا الاتحادية". حيث فرض عليه القاضي غرامة تقل بمقدار 400 ألف روبل عن الحد الأدنى.
وتعد شركة "أبل الدولية للتوزيع" مكتبًا تمثيليًا مسجلًا في موسكو.

وكانت الشركة من أوائل الشركات الأجنبية التي التزمت بمتطلبات "روس كوم نادزور" ( لجنة المراقبة الروسية) بموجب قانون "الترخيص المحلي"، والذي بموجبه تقوم الشركة بترجمة البيانات الشخصية للمواطنين، مما يضمن تخزينها والمعالجة على أراضي روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد على مورد الإنترنت الخاص بالشركة نموذج للطلبات المقدمة من المواطنين والمنظمات الروسية، كما تم تسجيل حساب شخصي أيضًا على موقع "روس كوم نادزور".
"آبل" تسدد غرامة 12 مليون دولار في قضية مرفوعة من "كاسبرسكي لاب" الروسية
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