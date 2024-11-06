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موسكو: سنعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ونركز على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
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احتال على عشرات السياسيين... محاكمة "الجنرال المزيف" في دولة عربية
احتال على عشرات السياسيين... محاكمة "الجنرال المزيف" في دولة عربية
سبوتنيك عربي
امتثل المدعو، بلحساني يعقوب، والمعروف إعلاميا بـ "الجنرال المزيف"، اليوم الأربعاء، أما محكمة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالدار البيضاء في... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأثار يعقوب باسمه المزيف الجدل، العام الماضي، في وسائل إعلام محلية وأجنبية، لضلوعه في قضايا نصب واحتيال خطيرة استهدفت وزراء سابقين وشخصيات سياسية ودبلوماسية.وينحدر الجنرال المزيف والبالغ من العمر 22 سنة من ولاية تيبازة الجزائرية، هو مسبوق قضائيًا وينشط في عدة بلدان منها اليونان، حيث يتواصل مع ضحاياه هاتفيا للنصب والاحتيال عليهم بمبالغ مالية منهم وبانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية، بحسب مانشره موقع "النهار" الإخباري.وبحسب وسائل إعلام، فإن المتهم احتال على أكثر من عشرين دبلوماسيًا، عبر ابتزازهم بإيهامهم أنه جنرال كلفه رئيس الجمهورية بإعداد تقارير حول سيرورة الديبلوماسية الجزائرية في السفارات والقنصليات، بعيدًا عن أعين المخابرات، ما دفع كثير من الديبلوماسيين لرشوة "الجنرال المزيف"، بعضهم بحُرّ مالهم، والبعض الآخر دفع من خزينة السفارات.
https://sarabic.ae/20241030/روسيا-تسلم-الجزائر-رجلا-هاربا-منذ-سنوات-مدانا-بالاحتيال-1094316269.html
https://sarabic.ae/20241105/خبراء-العلاقات-بين-روسيا-والجزائر-استراتيجية-وهناك-تطلعات-لزيادة-التبادل-التجاري-1094506454.html
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العالم العربي, الجزائر, أخبار ألمانيا, اليونان
العالم العربي, الجزائر, أخبار ألمانيا, اليونان

احتال على عشرات السياسيين... محاكمة "الجنرال المزيف" في دولة عربية

10:00 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 11:02 GMT 06.11.2024)
© Photo / unsplash/ Sachin Mittalأوسمة الجنرال
أوسمة الجنرال - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© Photo / unsplash/ Sachin Mittal
تابعنا عبر
امتثل المدعو، بلحساني يعقوب، والمعروف إعلاميا بـ "الجنرال المزيف"، اليوم الأربعاء، أما محكمة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالدار البيضاء في الجزائر.
وأثار يعقوب باسمه المزيف الجدل، العام الماضي، في وسائل إعلام محلية وأجنبية، لضلوعه في قضايا نصب واحتيال خطيرة استهدفت وزراء سابقين وشخصيات سياسية ودبلوماسية.

وبحسب النيابة العامة، شمل الملف القضائي للموقوف عدة تهم تتعلق بجنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى جُنحة التعمد في عرقلة ملاحة الطائرات.

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30 أكتوبر, 11:19 GMT
وتم تسليم المتهم بلحساني يعقوب من طرف السلطات الالمانية الى نظيرتها الجزائرية العام الماضي، وفقا للاتفاقيات تسليم المجرمين الفارين من العدالة الجزائرية.
وينحدر الجنرال المزيف والبالغ من العمر 22 سنة من ولاية تيبازة الجزائرية، هو مسبوق قضائيًا وينشط في عدة بلدان منها اليونان، حيث يتواصل مع ضحاياه هاتفيا للنصب والاحتيال عليهم بمبالغ مالية منهم وبانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية، بحسب مانشره موقع "النهار" الإخباري.
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أمس, 14:10 GMT
وبحسب وسائل إعلام، فإن المتهم احتال على أكثر من عشرين دبلوماسيًا، عبر ابتزازهم بإيهامهم أنه جنرال كلفه رئيس الجمهورية بإعداد تقارير حول سيرورة الديبلوماسية الجزائرية في السفارات والقنصليات، بعيدًا عن أعين المخابرات، ما دفع كثير من الديبلوماسيين لرشوة "الجنرال المزيف"، بعضهم بحُرّ مالهم، والبعض الآخر دفع من خزينة السفارات.
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