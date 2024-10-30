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https://sarabic.ae/20241030/روسيا-تسلم-الجزائر-رجلا-هاربا-منذ-سنوات-مدانا-بالاحتيال-1094316269.html
روسيا تسلم الجزائر رجلا هاربا منذ سنوات مدانا بالاحتيال
روسيا تسلم الجزائر رجلا هاربا منذ سنوات مدانا بالاحتيال
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، تسليم مواطن جزائري مدانٍ بعمليات احتيال وسرقة إلى موظفي إنفاذ القانون الجزائريين في مطار شيرميتوفو قرب موسكو. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T11:19+0000
2024-10-30T11:21+0000
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روسيا
الجزائر
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إن روسيا سلمت إلى سلطات إنفاذ القانون الجزائرية رجلاً مداناً بالاحتيال بمبلغ 48 مليون دينار (نحو 360 ألف دولار).ووفقًا للتحقيقات، قام الرجل المطلوب - وهو صاحب شركة بناء محلية - بتزوير أختام ووثائق رسمية في عامي 2011-2012.ونتيجة لذلك، قام بسرقة أموال من وكالة الترقية والتسيير العقاري في ولاية البليدة، وكذلك من أحد أكبر البنوك في الجزائر.وأُدين الرجل في عام 2016 في الجزائر، لكنه تمكن من الفرار إلى الخارج، ثم اعتقل في موسكو في عام 2018، للاشتباه في ارتكابه عملية احتيال واسعة النطاق في روسيا. وقام موظفو المكتب المركزي الوطني للإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية ودائرة السجون الفيدرالية الروسية بتسليم الرجل، الذي كان مدرجًا على قائمة المطلوبين دوليًا، إلى موظفي إنفاذ القانون الجزائريين في مطار "شيريميتيفو".تبون يستقبل شخصية مصرية لها وزنها في مجال الطاقة
https://sarabic.ae/20241030/فرصة-اقتصادية-مهمة-إنشاء-صندوق-استثماري-عماني-جزائري-مشترك-1094315900.html
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العالم العربي, روسيا, الجزائر
العالم العربي, روسيا, الجزائر

روسيا تسلم الجزائر رجلا هاربا منذ سنوات مدانا بالاحتيال

11:19 GMT 30.10.2024 (تم التحديث: 11:21 GMT 30.10.2024)
© Photo / fsin.gov.ruروسيا تسلم الجزائر رجلاً هاربا منذ سنوات مداناً بالاحتيال
روسيا تسلم الجزائر رجلاً هاربا منذ سنوات مداناً بالاحتيال - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© Photo / fsin.gov.ru
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، تسليم مواطن جزائري مدانٍ بعمليات احتيال وسرقة إلى موظفي إنفاذ القانون الجزائريين في مطار شيرميتوفو قرب موسكو.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إن روسيا سلمت إلى سلطات إنفاذ القانون الجزائرية رجلاً مداناً بالاحتيال بمبلغ 48 مليون دينار (نحو 360 ألف دولار).
ووفقًا للتحقيقات، قام الرجل المطلوب - وهو صاحب شركة بناء محلية - بتزوير أختام ووثائق رسمية في عامي 2011-2012.
ونتيجة لذلك، قام بسرقة أموال من وكالة الترقية والتسيير العقاري في ولاية البليدة، وكذلك من أحد أكبر البنوك في الجزائر.
وأُدين الرجل في عام 2016 في الجزائر، لكنه تمكن من الفرار إلى الخارج، ثم اعتقل في موسكو في عام 2018، للاشتباه في ارتكابه عملية احتيال واسعة النطاق في روسيا.
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وقام موظفو المكتب المركزي الوطني للإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية ودائرة السجون الفيدرالية الروسية بتسليم الرجل، الذي كان مدرجًا على قائمة المطلوبين دوليًا، إلى موظفي إنفاذ القانون الجزائريين في مطار "شيريميتيفو".
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