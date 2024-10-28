https://sarabic.ae/20241028/تبون-يستقبل-شخصية-مصرية-لها-وزنها-في-مجال-الطاقة-1094238911.html

تبون يستقبل شخصية مصرية لها وزنها في مجال الطاقة

تبون يستقبل شخصية مصرية لها وزنها في مجال الطاقة

سبوتنيك عربي

استقبل رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، في مقر إقامته في مصر أحد أبرز رجال الأعمال المصريين في مجال الطاقة، وهو أحمد صادق السويدي صاحب... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T10:35+0000

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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية بيانا أصدرته رئاسة الجمهورية الجزائرية، قالت فيه إن لقاء تبون بالسويدي جاء في حضور أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، وكذلك محمد عرقاب وزير الطاقة.يشار إلى أن رجل الأعمال المصري، أحمد صادق السويدي، يتولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة السويدي للصناعات منذ عام 2019، كما يشغل عضوية مجلس مجموعة السويدي، حيث انضم إلي مجلس الإدارة خلال عام 2017.في عام 2016، تولى السويدي منصب المدير العام للقطاع الصناعي في المجموعة، في ضوء الاستفادة من خبراته القيادية الهائلة والإدارة التنفيذية في مجالات الطاقة والكهرباء. وعمل أحمد قبل ذلك في شركة السويدي للكابلات والمعدات لمدة عشرة سنوات، وتقلد العديد من المناصب الإدارية والعمليات التشغيلية والمبيعات والتسويق قبل تقلده منصب المدير التجاري للشركة، حيث ساهم اهتمامه بخدمة العملاء والتجارة والأعمال التنفيذية في تعزيز نمو الشركة.حصل السويدي على بكالوريوس إدارة الأعمال الدولية للصين والأعمال والإدارة والتسويق وغيرها من الخدمات ذات الصلة من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية من جامعة لندن عام 2013.وغادرد تبون القاهرة، صباح اليوم الاثنين، متوجها إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية، وكان في توديعه بمطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري، السيد عبد الفتاح السيسي.وفي وقت سابق، توجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن مصر "حملت شعلة القومية العربية وساعدت الجزائر في ثورتها".وأضاف تبون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، مساء أمس الأحد: "تشاورت مع الرئيس السيسي في عدة نقاط مهمة"، مؤكدا أن "العلاقة مع مصر على أفضل ما يرام".جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، في قصر الاتحادية، وتندرج زيارة تبون إلى مصر وسلطنة عمان في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين الجزائر وهذين البلدين.وجاءت زيارة تبون لمصر في ظل توترات تشهدها المنطقة العربية، خاصة على صعيد غزة ولبنان، وهي قضايا تتطابق فيها مواقف البلدين، التي تتباين جزئيا في الملف الليبي.وفق أحدث تقرير أعده المكتب التجاري في السفارة المصرية بالجزائر برئاسة الوزير مفوض الدكتور ياسر قرني، ارتفع حجم المبادلات التجارية بين مصر والجزائر خلال عام 2023، بنسبة 7% خلال عام 2023، ليصل لما قيمته 863 مليون دولار أي زيادة بنحو 58 مليون دولار، بعد أن كان حجم التجارة بينهما فقط 805 ملايين دولار خلال العام السابق 2022، وفقا للإحصاءات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

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