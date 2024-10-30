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"فرصة اقتصادية مهمة"... إنشاء صندوق استثماري عماني جزائري مشترك
"فرصة اقتصادية مهمة"... إنشاء صندوق استثماري عماني جزائري مشترك
سبوتنيك عربي
أطلقت الجزائر وسلطنة عمان، مبادرة إنشاء صندوق استثماري عماني جزائري مشترك، يتم من خلاله إقامة شراكات ومشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة. والبتروكيماويات... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T11:06+0000
2024-10-30T11:06+0000
الجزائر
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وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن "زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى سلطنة عمان، جاءت في إطار تعزيز العلاقات والروابط والصلات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سلطنة عمان والجزائر. وبين قيادتيهما الحكيمتين وشعبيهما".وأكد الزعميان حرصهما على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، ويعكس العلاقات والصلات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمعهما.كما أعربا عن الارتياح لخطوات النهوض بالعلاقات بين البلدين لآفاق أرحب ومجالات أوسع وأشمل، بما في ذلك نتائج أعمال الدورة الثامنة للجنة العُمانية الجزائرية المشتركة والتي عقدت في الجزائر في 2024.كما أكد الرئيسان على "أهمية تعزيز فرص التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل التجاري والصناعي. والاستفادة من أسواق البلدين وموقعهما في النهوض بالصادرات الوطنية ووصولها لأسواق إقليمية وعالمية".وفي ختام البيان الختامي، رحب الرئيس الجزائري وسلطان عمان، بالتوقيع على ثمانية مذكرات التفاهم في قطاعات متنوعة. تشمل مجالات ترقية الاستثمار، تنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات. بالإضافة كذلك إلى التربية والتعليم، التعليم العالي، البيئة والتنمية المستدامة. الخدمات المالية، التشغيل والتدريب، الإعلام.ووقّعت الجزائر وسلطنة عمان، أمس الثلاثاء، على العديد من مذكرات تفاهم في عدة قطاعات مختلفة، ما بين المجال التربوي والتدريبي.وأفادت صحيفة "النهار"، مساء الثلاثاء، بأن وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الجزائري، أحمد عطاف، قد وقع على العديد من مذكرات التفاهم مع سلطنة عمان، سواء في مجال التدريب أو الإعلام.وأكدت الصحيفة أن الجزائر وقعت أيضا على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث وقعها من الجانب الجزائري وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري.وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أجرى محادثات موسعة مع سلطان عمان هيثم بن طارق، خلال زيارته للعاصمة مسقط، حيث دارت المحادثات حول العديد من الملفات الدولية الراهنة، وقضايا الشرق الأوسط وملفات التعاون الثنائي بين البلدين.كما أن المحادثات الموسعة بين وفدي الجزائر وسلطنة عمان تمت بحضور وزراء كل من الخارجية والبيئة والسكن والطاقة والمالية والتعليم العالي والتجارة.وكان سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ، قد استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بقصر العلم العامر السلطاني.
https://sarabic.ae/20241029/توقيع-8-مذكرات-تفاهم-مهمة-بين-الجزائر-وسلطنة-عمان-1094283052.html
https://sarabic.ae/20220513/إعلام-إشادة-بزيارة-لافروف-إلى-الجزائر-وسلطنة-عمان-1062168261.html
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الجزائر, سلطنة عمان, اقتصاد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر, سلطنة عمان, اقتصاد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"فرصة اقتصادية مهمة"... إنشاء صندوق استثماري عماني جزائري مشترك

11:06 GMT 30.10.2024
© Photo / Presidency of the Algerian Republicسلطان عمان هيثم بن طارق يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مسقط
سلطان عمان هيثم بن طارق يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مسقط - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© Photo / Presidency of the Algerian Republic
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أطلقت الجزائر وسلطنة عمان، مبادرة إنشاء صندوق استثماري عماني جزائري مشترك، يتم من خلاله إقامة شراكات ومشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة. والبتروكيماويات والزراعة الصحراوية والتكنولوجيا والسياحة.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن "زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى سلطنة عمان، جاءت في إطار تعزيز العلاقات والروابط والصلات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سلطنة عمان والجزائر. وبين قيادتيهما الحكيمتين وشعبيهما".
وأكد الزعميان حرصهما على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، ويعكس العلاقات والصلات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمعهما.
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
توقيع 8 مذكرات تفاهم مهمة بين الجزائر وسلطنة عمان
أمس, 14:13 GMT
كما أعربا عن الارتياح لخطوات النهوض بالعلاقات بين البلدين لآفاق أرحب ومجالات أوسع وأشمل، بما في ذلك نتائج أعمال الدورة الثامنة للجنة العُمانية الجزائرية المشتركة والتي عقدت في الجزائر في 2024.
كما أكد الرئيسان على "أهمية تعزيز فرص التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل التجاري والصناعي. والاستفادة من أسواق البلدين وموقعهما في النهوض بالصادرات الوطنية ووصولها لأسواق إقليمية وعالمية".
وفي ختام البيان الختامي، رحب الرئيس الجزائري وسلطان عمان، بالتوقيع على ثمانية مذكرات التفاهم في قطاعات متنوعة. تشمل مجالات ترقية الاستثمار، تنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات. بالإضافة كذلك إلى التربية والتعليم، التعليم العالي، البيئة والتنمية المستدامة. الخدمات المالية، التشغيل والتدريب، الإعلام.
ووقّعت الجزائر وسلطنة عمان، أمس الثلاثاء، على العديد من مذكرات تفاهم في عدة قطاعات مختلفة، ما بين المجال التربوي والتدريبي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي عقب محادثات في مسقط ، عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
إعلام: إشادة بزيارة لافروف إلى الجزائر وسلطنة عمان
13 مايو 2022, 05:50 GMT
وأفادت صحيفة "النهار"، مساء الثلاثاء، بأن وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الجزائري، أحمد عطاف، قد وقع على العديد من مذكرات التفاهم مع سلطنة عمان، سواء في مجال التدريب أو الإعلام.
وأكدت الصحيفة أن الجزائر وقعت أيضا على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث وقعها من الجانب الجزائري وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أجرى محادثات موسعة مع سلطان عمان هيثم بن طارق، خلال زيارته للعاصمة مسقط، حيث دارت المحادثات حول العديد من الملفات الدولية الراهنة، وقضايا الشرق الأوسط وملفات التعاون الثنائي بين البلدين.
كما أن المحادثات الموسعة بين وفدي الجزائر وسلطنة عمان تمت بحضور وزراء كل من الخارجية والبيئة والسكن والطاقة والمالية والتعليم العالي والتجارة.
وكان سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ، قد استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بقصر العلم العامر السلطاني.
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