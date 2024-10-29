https://sarabic.ae/20241029/توقيع-8-مذكرات-تفاهم-مهمة-بين-الجزائر-وسلطنة-عمان-1094283052.html
توقيع 8 مذكرات تفاهم مهمة بين الجزائر وسلطنة عمان
توقيع 8 مذكرات تفاهم مهمة بين الجزائر وسلطنة عمان
سبوتنيك عربي
وقّعت الجزائر وسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، على العديد من مذكرات تفاهم في عدة قطاعات مختلفة، ما بين المجال التربوي والتدريبي. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T14:13+0000
2024-10-29T14:13+0000
2024-10-29T14:29+0000
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وأفادت صحيفة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الجزائري، أحمد عطاف، قد وقع على العديد من مذكرات التفاهم مع سلطنة عمان، سواء في مجال التدريب أو الإعلام. وأكدت الصحيفة أن الجزائر وقعت أيضا على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث وقعها من الجانب الجزائري وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري. ومن بين الاتفاقات أو مذكرات التفاهم الثنائية التي تم التوقيع عليها بين الجانبين، مذكرة أخرى في مجال تنظيم التعاون والفعاليات والمؤتمرات، وكذلك مذكرة تفاهم أخرى في مجال ترقية الإستثمار وقعها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عمر ركاش.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى في مجال الخدمات المالية وقعها وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، ومذكرة تفاهم في مجال البيئة والتنمية المستدامة.وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أجرى محادثات موسعة مع سلطان عمان هيثم بن طارق، خلال زيارته للعاصمة مسقط، حيث دارت المحادثات حول العديد من الملفات الدولية الراهنة، وقضايا الشرق الأوسط وملفات التعاون الثنائي بين البلدين.كما أن المحادثات الموسعة بين وفدي الجزائر وسلطنة عمان تمت بحضور وزراء كل من الخارجية والبيئة والسكن والطاقة والمالية والتعليم العالي والتجارة. وكان سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ، قد استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بقصر العلم العامر السلطاني.
https://sarabic.ae/20241029/تبون-في-مصر-وعمان-وماكرون-في-المغرب-صراع-خفي-في-المغرب-العربي-1094272961.html
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الجزائر, العالم العربي, الأخبار, سلطنة عمان
الجزائر, العالم العربي, الأخبار, سلطنة عمان
توقيع 8 مذكرات تفاهم مهمة بين الجزائر وسلطنة عمان
14:13 GMT 29.10.2024 (تم التحديث: 14:29 GMT 29.10.2024)
وقّعت الجزائر وسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، على العديد من مذكرات تفاهم في عدة قطاعات مختلفة، ما بين المجال التربوي والتدريبي.
وأفادت صحيفة
النهار، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الجزائري، أحمد عطاف، قد وقع على العديد من مذكرات التفاهم مع سلطنة عمان، سواء في مجال التدريب أو الإعلام.
وأكدت الصحيفة أن الجزائر وقعت أيضا على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث وقعها من الجانب الجزائري وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري.
ومن بين الاتفاقات أو مذكرات التفاهم الثنائية التي تم التوقيع عليها بين الجانبين، مذكرة أخرى في مجال تنظيم التعاون والفعاليات والمؤتمرات، وكذلك مذكرة تفاهم أخرى في مجال ترقية الإستثمار وقعها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عمر ركاش.
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى في مجال الخدمات المالية وقعها وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، ومذكرة تفاهم في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أجرى محادثات موسعة مع سلطان عمان هيثم بن طارق
، خلال زيارته للعاصمة مسقط، حيث دارت المحادثات حول العديد من الملفات الدولية الراهنة، وقضايا الشرق الأوسط وملفات التعاون الثنائي بين البلدين.
كما أن المحادثات الموسعة بين وفدي الجزائر وسلطنة عمان تمت بحضور وزراء كل من الخارجية والبيئة والسكن والطاقة والمالية والتعليم العالي والتجارة.
وكان سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ، قد استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
، اليوم الثلاثاء، بقصر العلم العامر السلطاني.