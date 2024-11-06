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الحزب الجمهوري يفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي
الحزب الجمهوري يفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الحزب الجمهوري فاز بالأغلبية في مجلس الشيوخ بعد حصوله على 51 مقعدا، ما يحرم الديمقراطيين من السيطرة على هذا... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T05:41+0000
2024-11-06T05:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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مع التكوين الحالي لمجلس الشيوخ الأمريكي، يمتلك الديمقراطيون 51 مقعدا في المجلس، بينما يسيطر الجمهوريون على 49 مقعدا.ونجح بيرني مورينو المولود في كولومبيا والذي عمل في السابق تاجر سيارات، في انتزاع مقعد السناتور الديمقراطي شيرود براون عن ولاية أوهايو الذي يشغل منصبه منذ 2007 وكان يأمل بالاحتفاظ به لولاية جديدة.وفقا للقانون الأمريكي الحالي، إذا تم توزيع عدد الأصوات بالتساوي عند النظر في المبادرات التشريعية في مجلس الشيوخ، فإن كلمة الفصل في هذه الحالة تنتمي إلى نائب رئيس الولايات المتحدة، الذي يتمتع بسلطات رئيس مجلس الشيوخ.ويتقدم الجمهوريون أيضا في انتخابات مجلس النواب الأمريكي. وبحسب التوقعات، سيحصلون على 159 مقعدا من أصل 435، والديمقراطيون على 103.في يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، شهدت الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية. وفيها يتنافس عن الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.وإلى جانب الانتخابات الرئاسية، تجرى في 5 نوفمبر انتخابات أعضاء مجلس النواب بكامل قوامه، فضلا عن 33 عضوا في مجلس الشيوخ - أي ثلث جميع الولايات.
https://sarabic.ae/20241106/رجل-أعمال-ألماني-يصف-هاريس-بأنها-أسوأ-مرشح-رئاسي-أمريكي-على-الإطلاق-1094528041.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الحزب الجمهوري يفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي

05:41 GMT 06.11.2024
© Sputnik . Эдуард Песовمبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© Sputnik . Эдуард Песов
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الحزب الجمهوري فاز بالأغلبية في مجلس الشيوخ بعد حصوله على 51 مقعدا، ما يحرم الديمقراطيين من السيطرة على هذا المجلس.
مع التكوين الحالي لمجلس الشيوخ الأمريكي، يمتلك الديمقراطيون 51 مقعدا في المجلس، بينما يسيطر الجمهوريون على 49 مقعدا.
ونجح بيرني مورينو المولود في كولومبيا والذي عمل في السابق تاجر سيارات، في انتزاع مقعد السناتور الديمقراطي شيرود براون عن ولاية أوهايو الذي يشغل منصبه منذ 2007 وكان يأمل بالاحتفاظ به لولاية جديدة.
وفقا للقانون الأمريكي الحالي، إذا تم توزيع عدد الأصوات بالتساوي عند النظر في المبادرات التشريعية في مجلس الشيوخ، فإن كلمة الفصل في هذه الحالة تنتمي إلى نائب رئيس الولايات المتحدة، الذي يتمتع بسلطات رئيس مجلس الشيوخ.
ويتقدم الجمهوريون أيضا في انتخابات مجلس النواب الأمريكي. وبحسب التوقعات، سيحصلون على 159 مقعدا من أصل 435، والديمقراطيون على 103.
المرشحة الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
رجل أعمال ألماني يصف هاريس بأنها أسوأ مرشح رئاسي أمريكي على الإطلاق
05:22 GMT
في يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، شهدت الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية. وفيها يتنافس عن الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.
وإلى جانب الانتخابات الرئاسية، تجرى في 5 نوفمبر انتخابات أعضاء مجلس النواب بكامل قوامه، فضلا عن 33 عضوا في مجلس الشيوخ - أي ثلث جميع الولايات.
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