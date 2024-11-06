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https://sarabic.ae/20241106/الكرملين-الولايات-المتحدة-دولة-غير-صديقة-وتشارك-في-حرب-ضد-دولتنا-1094537967.html
الكرملين: الولايات المتحدة دولة غير صديقة وتشارك في حرب ضد دولتنا
الكرملين: الولايات المتحدة دولة غير صديقة وتشارك في حرب ضد دولتنا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة دولة غير صديقة، وتشارك في حرب ضد البلاد. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T10:31+0000
2024-11-06T10:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول احتمال تهنئة ترامب على فوزه في الانتخابات الأمريكية: "في الواقع، دعونا لا ننسى أننا نتحدث عن دولة غير صديقة، تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في حرب ضد دولتنا".وتابع: "الولايات المتحدة قادرة على تغيير مسار سياستها الخارجية، لكن ما إذا كان سيتم ذلك وكيف، إذا حدث ذلك، سنرى بعد يناير".وأشار بيسكوف إلى أن "الرئيس بوتين لقد كرر مراراً أنه منفتح على الحوار البناء على أساس العدالة والمساواة والرغبة في أخذ مخاوف الطرف الآخر في الاعتبار. ويتمسك الرئيس بوتين بموقفه، وأكد هذا عدة مرات".وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان دونالد ترامب، الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيشعر بالإهانة إذا لم يهنئه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تفاقم العلاقات بين البلدين: "من المستحيل عمليا تدهور العلاقات بشكل أكبر. لقد وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخياً، وما سيحدث بعد ذلك سوف يعتمد على القيادة الأمريكية المقبلة".ردا على سؤال حول رأي الكرملين في اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية: "بالنسبة للاتهام بمحاولات التأثير أو التدخل فنحن نرفض ذلك بشدة". وتابع: "لم نتدخل ولا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية لأحد، وفي هذه الحالة نحن حازمون للغاية في حماية مصالحنا من حيث عدم التدخل في شؤوننا الداخلية".
https://sarabic.ae/20241106/موسكو-طرح-ترامب-حول-إنهاء-الصراعات-يجب-أن-تدعمه-خطوات-ملموسة-1094533891.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا

الكرملين: الولايات المتحدة دولة غير صديقة وتشارك في حرب ضد دولتنا

10:31 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 10:34 GMT 06.11.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة دولة غير صديقة، وتشارك في حرب ضد البلاد.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول احتمال تهنئة ترامب على فوزه في الانتخابات الأمريكية: "في الواقع، دعونا لا ننسى أننا نتحدث عن دولة غير صديقة، تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في حرب ضد دولتنا".

وأضاف: "لقد قلنا مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة قادرة على المساهمة في إنهاء الصراع في أوكرانيا. وهذا، بطبيعة الحال، لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها".

وتابع: "الولايات المتحدة قادرة على تغيير مسار سياستها الخارجية، لكن ما إذا كان سيتم ذلك وكيف، إذا حدث ذلك، سنرى بعد يناير".

وأوضح أنه "لقد قلنا مرارا أن الولايات المتحدة الأمريكية في وضع يمكنها من المساعدة في إنهاء الصراع في أوكرانيا... ولكن بما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة التي تؤجج هذا الصراع وتلقي فيه الكيروسين (لتزيد الاشتعال) باستمرار، وهي متورطة فيه بشكل مباشر، فنعم، الولايات المتحدة قادرة على تغيير مسار سياستها الخارجية".

وأشار بيسكوف إلى أن "الرئيس بوتين لقد كرر مراراً أنه منفتح على الحوار البناء على أساس العدالة والمساواة والرغبة في أخذ مخاوف الطرف الآخر في الاعتبار. ويتمسك الرئيس بوتين بموقفه، وأكد هذا عدة مرات".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان دونالد ترامب، الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيشعر بالإهانة إذا لم يهنئه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تفاقم العلاقات بين البلدين: "من المستحيل عمليا تدهور العلاقات بشكل أكبر. لقد وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخياً، وما سيحدث بعد ذلك سوف يعتمد على القيادة الأمريكية المقبلة".

وقال بيسكوف للصحفيين: "نقول إننا نحلل كل شيء بعناية ونراقب كل شيء ونستخلص النتائج بناءً على كلمات محددة وخطوات محددة".

ردا على سؤال حول رأي الكرملين في اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية: "بالنسبة للاتهام بمحاولات التأثير أو التدخل فنحن نرفض ذلك بشدة". وتابع: "لم نتدخل ولا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية لأحد، وفي هذه الحالة نحن حازمون للغاية في حماية مصالحنا من حيث عدم التدخل في شؤوننا الداخلية".
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