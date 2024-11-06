https://sarabic.ae/20241106/بعد-إصابة-نيمار-هل-ينتقل-رونالدو-للهلال-السعودي؟-1094557582.html

بعد إصابة نيمار.. هل ينتقل رونالدو للهلال السعودي؟

بعد إصابة نيمار.. هل ينتقل رونالدو للهلال السعودي؟

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير صحفية غربية، اليوم الأربعاء، بأن نادي الهلال السعودي يبحث عن بدائل لتعويض غياب النجم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا المصاب. 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T21:45+0000

2024-11-06T21:45+0000

2024-11-06T21:45+0000

مجتمع

رياضة

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

نادي النصر السعودي

أخبار نادي الهلال السعودي

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وأفادت الصحيفة بأن النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، هو أحد الأسماء المعروضة على طاولة المرشحين لتعويض غياب نيمار عن نادي الهلال.وذكرت الصحيفة أن إدارة الهلال السعودي بدأت في التحرك لتسريع رحيل مهاجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، حيث يجري حاليا البحث عن البديل المناسب، وأن نجم النصر، رونالدو، أحد المرشحين بقوة لخلافة نيمار.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن نادي الهلال السعودي رسميا عن تشخيص إصابة لاعبه البرازيلي نيمار، ما سيؤدي إلى ابتعاده لفترة من الوقت عن الملاعب.نيمار قد تعرض للإصابة خلال اللقاء الذي جمع الهلال واستقلال طهران الإيراني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، الاثنين الماضي، على ملعب المملكة أرينا. وأصدر الهلال بيانا رسميا أكد فيه أن اللاعب أصيب بتمزق في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أن نيمار سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.وكان نيمار قد شارك في المباراة بديلاً في الدقيقة 58، واستمر في الملعب حتى الدقيقة 86، قبل أن يخرج بعد شعوره بآلام في قدمه.تجدر الإشارة إلى أن نيمار كان قد عاد للعب بعد غياب دام نحو عام، حيث شارك في مباراة الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا، ليظهر مرة أخرى ضد استقلال طهران قبل أن يتعرض لهذه الإصابة.

https://sarabic.ae/20241025/بسبب-فيديو-رونالدو-يطلب-من-جمهوره-البحث-عن-أحد-معجبيه-1094172783.html

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رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, أخبار نادي الهلال السعودي