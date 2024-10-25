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https://sarabic.ae/20241025/بسبب-فيديو-رونالدو-يطلب-من-جمهوره-البحث-عن-أحد-معجبيه-1094172783.html
بسبب فيديو.. رونالدو يطلب من جمهوره البحث عن أحد معجبيه
بسبب فيديو.. رونالدو يطلب من جمهوره البحث عن أحد معجبيه
سبوتنيك عربي
أثار نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو، الجدل مرة أخرى، بعد أن سأل بطريقة غامضة عن أحد مشجعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T18:26+0000
2024-10-25T18:26+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
السعودية
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093390329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fecf147dccbed4326e8baddb4806227d.jpg
ونشر رونالدو، اليوم الجمعة، عبر منصة "إكس" مقطع فيديو لمشجع مسن يرتدي قميصا يحمل اسمه، ويطلب من جمهوره مساعدته في التعرف عليه، وأكد أن أي معلومة بشأنه ستكون مفيدة.ويظهر المشجع في الفيديو المتداول وهو يحمل هاتفه الذكي بينما كان يبكي، ويغني مع هتافات "رونالدو، رونالدو" من قبل المشجعين في الاستاد.وحصد الفيديو لحظة كتابة هذه السطور أكثر من 18 مليون مشاهدة.وتم رصد المشجع خلال مباراة فريق "النصر" السعودي ضد فريق الخلود، في الدوري السعودي للمحترفين، التي أقيمت اليوم الجمعة، وغاب كريستيانو رونالدو عن المشاركة فيها.وكشف المدير الفني لنادي "النصر" السعودي، ستيفانو بيولي، أنه فضّل استبعاد البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من خوض مباراة النصر أمام الخلود، اليوم الجمعة، في محاولة لمنحه مزيد من الراحة، موضحا أن رونالدو (39 عاما) ظهر في التشكيل الأساسي لنادي "النصر" خلال مباريات الموسم الحالي في دوري أبطال آسيا والدوري السعودي، بالإضافة إلى مباريات منتخب البرتغال.وسجل رونالدو مع فريق "النصر" السعودي 6 أهداف، وصنع هدفين آخرين في 7 مباريات لفريقه خلال الموسم الحالي، كما أنه سّجل هدف الفوز في مباراة الدوري السعودي السابقة، والتي انتهت بفوز فريقه 1-0 على نادي الشباب السعودي.
https://sarabic.ae/20241021/مشجع-يقود-دراجته-من-الصين-إلى-السعودية-للقاء-رونالدو-1093984576.html
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, السعودية, رياضة, منوعات
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, السعودية, رياضة, منوعات

بسبب فيديو.. رونالدو يطلب من جمهوره البحث عن أحد معجبيه

18:26 GMT 25.10.2024
© AP Photo / Radovan Stoklasa البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي
 البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي
© AP Photo / Radovan Stoklasa
تابعنا عبر
أثار نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو، الجدل مرة أخرى، بعد أن سأل بطريقة غامضة عن أحد مشجعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشر رونالدو، اليوم الجمعة، عبر منصة "إكس" مقطع فيديو لمشجع مسن يرتدي قميصا يحمل اسمه، ويطلب من جمهوره مساعدته في التعرف عليه، وأكد أن أي معلومة بشأنه ستكون مفيدة.
ويظهر المشجع في الفيديو المتداول وهو يحمل هاتفه الذكي بينما كان يبكي، ويغني مع هتافات "رونالدو، رونالدو" من قبل المشجعين في الاستاد.
وحصد الفيديو لحظة كتابة هذه السطور أكثر من 18 مليون مشاهدة.
وتم رصد المشجع خلال مباراة فريق "النصر" السعودي ضد فريق الخلود، في الدوري السعودي للمحترفين، التي أقيمت اليوم الجمعة، وغاب كريستيانو رونالدو عن المشاركة فيها.
وكشف المدير الفني لنادي "النصر" السعودي، ستيفانو بيولي، أنه فضّل استبعاد البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من خوض مباراة النصر أمام الخلود، اليوم الجمعة، في محاولة لمنحه مزيد من الراحة، موضحا أن رونالدو (39 عاما) ظهر في التشكيل الأساسي لنادي "النصر" خلال مباريات الموسم الحالي في دوري أبطال آسيا والدوري السعودي، بالإضافة إلى مباريات منتخب البرتغال.
كريستيانو رونالدو خلال فوز فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح في كأس أوروبا 5 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
مجتمع
مشجع يقود دراجته من الصين إلى السعودية للقاء رونالدو
21 أكتوبر, 07:56 GMT
وسجل رونالدو مع فريق "النصر" السعودي 6 أهداف، وصنع هدفين آخرين في 7 مباريات لفريقه خلال الموسم الحالي، كما أنه سّجل هدف الفوز في مباراة الدوري السعودي السابقة، والتي انتهت بفوز فريقه 1-0 على نادي الشباب السعودي.
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