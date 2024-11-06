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https://sarabic.ae/20241106/دولة-عربية-تسحب-الجنسية-من-167-امرأة-1094546736.html
دولة عربية تسحب الجنسية من 167 امرأة
دولة عربية تسحب الجنسية من 167 امرأة
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية سحب وإسقاط جنسيتها عن 167 امرأة، بالإضافة إلى رجل واحد، وذلك ضمن 3 مراسيم. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T14:06+0000
2024-11-06T14:06+0000
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وقال موقع صحيفة "الراي" الكويتي إن السلطات أصدرت 3 مراسيم بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من 168 امرأة ورجل، حيث نص المرسوم رقم 180 لسنة 2024 على سحب الجنسية من 37 امرأة.ونص مرسوم آخر برقم 181 على إسقاط الجنسية عن رجل واحد (وهو ضمن المدانين في قضية العبدلي)، بينما نص المرسوم رقم 182 على سحب الجنسية من 130 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية.وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أسدل القضاء الكويتي الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل في البلاد، إذ دخل مواطن سعودي إلى وزارة الدفاع بجنسية مزروة للعمل فيها بصفة رسمية.ووفقا لوسائل إعلام كويتية، فإن مواطنا سعوديا انتحل صفة مواطن كويتي زورًا، وعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل عريف، منذ عام 1993 حتى 2020.وذكرت صحيفتا "الراي" و"القبس" المحليتان، أن "النيابة العامة اتهمت مواطنا كويتيا بأنه ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية، منها طلب إثبات الجنسية الكويتية، وشهادة الميلاد والبطاقة المدنية، لإثبات أن المتهم السعودي ابنٌ شرعيٌ له، بالإضافة إلى طلبات وأوراق أخرى للتعيين بوزارة الدفاع، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة". وقد أملى المتهمان على موظفين "حسني النيّة"، مكلفين بكتابة المحررات المتعلقة بالجنسية، بيانات كاذبة، بحسب الصحيفتين.وأفادت وقائع القضية أنه بعد حصول المتهم على الجنسية الكويتية بالتزوير (منذ عام 1993 وحتى فبراير/ شباط من العام 2020)، وتم تعيينه خلال هذه الفترة في وزارة الدفاع، حيث قضى فيها نحو 7 سنوات، وخلال هذه المدة، استولى المتهم السعودي على رواتب بقيمة 253 ألف دينار، فضلا عن قروض بنكية بلغت 16 ألف دينار.
https://sarabic.ae/20241021/ضجة-كبرى-هل-نقلت-الطائرات-أسلحة-من-قاعدة-في-الكويت-إلى-إسرائيل؟-1093989317.html
https://sarabic.ae/20241010/للمرة-الثانية-خلال-أسبوع-الشرطة-الكويتية-تعلن-القبض-على-أحد-أفراد-الأسرة-الحاكمة-1093604724.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم

دولة عربية تسحب الجنسية من 167 امرأة

14:06 GMT 06.11.2024
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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أعلنت دولة عربية سحب وإسقاط جنسيتها عن 167 امرأة، بالإضافة إلى رجل واحد، وذلك ضمن 3 مراسيم.
وقال موقع صحيفة "الراي" الكويتي إن السلطات أصدرت 3 مراسيم بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من 168 امرأة ورجل، حيث نص المرسوم رقم 180 لسنة 2024 على سحب الجنسية من 37 امرأة.
ونص مرسوم آخر برقم 181 على إسقاط الجنسية عن رجل واحد (وهو ضمن المدانين في قضية العبدلي)، بينما نص المرسوم رقم 182 على سحب الجنسية من 130 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية.
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وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أسدل القضاء الكويتي الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل في البلاد، إذ دخل مواطن سعودي إلى وزارة الدفاع بجنسية مزروة للعمل فيها بصفة رسمية.
ووفقا لوسائل إعلام كويتية، فإن مواطنا سعوديا انتحل صفة مواطن كويتي زورًا، وعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل عريف، منذ عام 1993 حتى 2020.
الشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
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وذكرت صحيفتا "الراي" و"القبس" المحليتان، أن "النيابة العامة اتهمت مواطنا كويتيا بأنه ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية، منها طلب إثبات الجنسية الكويتية، وشهادة الميلاد والبطاقة المدنية، لإثبات أن المتهم السعودي ابنٌ شرعيٌ له، بالإضافة إلى طلبات وأوراق أخرى للتعيين بوزارة الدفاع، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة".
وقد أملى المتهمان على موظفين "حسني النيّة"، مكلفين بكتابة المحررات المتعلقة بالجنسية، بيانات كاذبة، بحسب الصحيفتين.
وأفادت وقائع القضية أنه بعد حصول المتهم على الجنسية الكويتية بالتزوير (منذ عام 1993 وحتى فبراير/ شباط من العام 2020)، وتم تعيينه خلال هذه الفترة في وزارة الدفاع، حيث قضى فيها نحو 7 سنوات، وخلال هذه المدة، استولى المتهم السعودي على رواتب بقيمة 253 ألف دينار، فضلا عن قروض بنكية بلغت 16 ألف دينار.
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