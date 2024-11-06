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سقوط مرعب... فشل أول عملية في التاريخ لتسلق الجانب الشرقي للهيمالايا
سقوط مرعب... فشل أول عملية في التاريخ لتسلق الجانب الشرقي للهيمالايا
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، فشل أول عملية في التاريخ لتسلق الجانب الشرقي لجبال الهمالايا. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T15:01+0000
2024-11-06T15:01+0000
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وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن أوندري يوسيركا، متسلق الجبال السلوفاكي المشهور، لقي حتفه بعد تسلقه الجانب الشرقي "الأصعب" لجبل لانجتانج ليرونج في جبال الهملايا، وسقوطه منه.وكان يوسيركا البالغ من العمر 34 عاما، والمعروف بتسلق جبال الألب وباتاغونيا وبامير، قد سقط في شق صخري الأسبوع الماضي أثناء نزوله من قمة لانجتانج ليرونج التي يبلغ ارتفاعها 7234 مترًا في نيبال. فيما لفت ماريك هولسيك، شريك يوسيركا في التسلق إلى أن "الحادثة المأساوية حصلت أثناء نزولهما من الواجهة الشرقية "المرعبة" لقمة لانجتانج ليرونج، وهي أول عملية تسلق للجانب الشرقي في التاريخ".وأوضح هولسيك إنهما شرعا بنزولهما في حوالي الساعة 4 مساء 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أشار هولسيك حول تفاصيل الحادثة قائلاً: "انقطع حبل يوسيركا وسقط هو في شق جليدي واصطدم بسطح مائل بعد سقوطه من ارتفاع ثمانية أمتار، وواصل النزول عبر متاهة إلى أعماق النهر الجليدي"، فيما نزل إليه هولسيك وبقي معه أربع ساعات حتى وفاته.ونوه إلى أن يوسيركا صرخ وحاول أن يستنجد طلباً للمساعدة، وقال هولسيك إنه سمعه يقول "اسحبوني أرجوكم"، وذلك في وقت دعت جمعية SHS للمتسلقين السلوفاكيين، إلى اتخاذ إجراءات إنقاذ، لكن سوء الأحوال الجوية لم يسمح لطائرات الهيليكوبتر بالإقلاع.
https://sarabic.ae/20211208/متسلق-جبال-يحصل-على-نصف-كنز-عثر-عليه-قبل-8-سنوات-1053692367.html
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منوعات, الأخبار

سقوط مرعب... فشل أول عملية في التاريخ لتسلق الجانب الشرقي للهيمالايا

15:01 GMT 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Oargi / The summit of the Matterhornمتسلق على جبل ماترهورن، قمة في بينين ألبس على الحدود بين سويسرا وإيطاليا
متسلق على جبل ماترهورن، قمة في بينين ألبس على الحدود بين سويسرا وإيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Oargi / The summit of the Matterhorn
تابعنا عبر
أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، فشل أول عملية في التاريخ لتسلق الجانب الشرقي لجبال الهمالايا.
وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن أوندري يوسيركا، متسلق الجبال السلوفاكي المشهور، لقي حتفه بعد تسلقه الجانب الشرقي "الأصعب" لجبل لانجتانج ليرونج في جبال الهملايا، وسقوطه منه.
كنز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
مجتمع
متسلق جبال يحصل على نصف كنز عثر عليه قبل 8 سنوات
8 ديسمبر 2021, 09:32 GMT
وكان يوسيركا البالغ من العمر 34 عاما، والمعروف بتسلق جبال الألب وباتاغونيا وبامير، قد سقط في شق صخري الأسبوع الماضي أثناء نزوله من قمة لانجتانج ليرونج التي يبلغ ارتفاعها 7234 مترًا في نيبال.
فيما لفت ماريك هولسيك، شريك يوسيركا في التسلق إلى أن "الحادثة المأساوية حصلت أثناء نزولهما من الواجهة الشرقية "المرعبة" لقمة لانجتانج ليرونج، وهي أول عملية تسلق للجانب الشرقي في التاريخ".
وأوضح هولسيك إنهما شرعا بنزولهما في حوالي الساعة 4 مساء 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أشار هولسيك حول تفاصيل الحادثة قائلاً: "انقطع حبل يوسيركا وسقط هو في شق جليدي واصطدم بسطح مائل بعد سقوطه من ارتفاع ثمانية أمتار، وواصل النزول عبر متاهة إلى أعماق النهر الجليدي"، فيما نزل إليه هولسيك وبقي معه أربع ساعات حتى وفاته.
ونوه إلى أن يوسيركا صرخ وحاول أن يستنجد طلباً للمساعدة، وقال هولسيك إنه سمعه يقول "اسحبوني أرجوكم"، وذلك في وقت دعت جمعية SHS للمتسلقين السلوفاكيين، إلى اتخاذ إجراءات إنقاذ، لكن سوء الأحوال الجوية لم يسمح لطائرات الهيليكوبتر بالإقلاع.
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