https://sarabic.ae/20241106/نتنياهو-يجري-اتصالا-هاتفيا-بترامب-ويناقش-معه-أمن-إسرائيل-والتهديد-الإيراني-1094552916.html
نتنياهو يجري اتصالا هاتفيا بترامب ويناقش معه أمن إسرائيل و"التهديد الإيراني"
نتنياهو يجري اتصالا هاتفيا بترامب ويناقش معه أمن إسرائيل و"التهديد الإيراني"
سبوتنيك عربي
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب، الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لتهنئته بما وصفه بـ"العودة... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T17:54+0000
2024-11-06T17:54+0000
2024-11-06T17:54+0000
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الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
دونالد ترامب
بنيامين نتنياهو
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ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصل بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وأن نتنياهو هو من بادر بالاتصال.وقال نتنياهو لترامب: أريد أن أهنئك على العودة العظيمة.فيما كان رد الرئيس المنتخب أن "إسرائيل أيضا عادت بإنجازاتها في الحرب في الشمال وفي ساحات أخرى"، كما أن مكتب نتنياهو قد أفاد بأن الحديث بين ترامب ونتنياهو، تناول العمل المشترك المنتظر بينهما والمسألة الإيرانية.وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20241106/إعلام-أمريكي-يكشف-أسباب-خسارة-هاريس-1094550456.html
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الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو
نتنياهو يجري اتصالا هاتفيا بترامب ويناقش معه أمن إسرائيل و"التهديد الإيراني"
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب، الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لتهنئته بما وصفه بـ"العودة العظيمة".
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصل بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وأن نتنياهو هو من بادر بالاتصال.
وقال نتنياهو لترامب: أريد أن أهنئك على العودة العظيمة.
فيما كان رد الرئيس المنتخب أن "إسرائيل أيضا عادت بإنجازاتها في الحرب في الشمال وفي ساحات أخرى"، كما أن مكتب نتنياهو قد أفاد بأن الحديث بين ترامب ونتنياهو
، تناول العمل المشترك المنتظر بينهما والمسألة الإيرانية.
وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.
يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.
وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".
وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.