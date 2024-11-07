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بث مباشر لكلمة بوتين في منتدى فالداي 2024... فيديو
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29 د
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أزمة دبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل بسبب كنيسة في القدس
أزمة دبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل بسبب كنيسة في القدس
سبوتنيك عربي
دخلت فرنسا وإسرائيل في إشكال دبلوماسي بعدما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عنصرين من الدرك الفرنسي في كنيسة تديرها فرنسا في القدس. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T19:09+0000
2024-11-07T19:09+0000
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ووفقا لوسائل إعلام غربية، وصف وزير الخارجية الفرنسي التحرك الإسرائيلي بأنه "وضع غير مقبول" ورفض دخول موقع كنيسة "الإيليونة" الواقع في جبل الزيتون بسبب إيقاف الشرطة عنصرين من الدرك الفرنسي.وجاءت عملية الاعتقال خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى القدس، ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب، على وقع دخول أفراد مسلحين من الشرطة الإسرائيلية من دون إذن إلى موقع يضم كنيسة تديرها فرنسا.وذكرت الخارجية الفرنسية أن "تصرف الشرطة الإسرائيلية غير مقبول.. وسيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس في الأيام المقبلة".وكان بارو قد وصل، الخميس، في زيارة قصيرة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية بهدف البحث عن حلول دبلوماسية للحرب المشتعلة في غزة ولبنان، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.وكتب بارو، في منشور على منصة "إكس"، فور وصوله: "عدت إلى إسرائيل لإجراء حوار صعب بشأن لبنان وغزة. فالحلول الدبلوماسية ممكنة... حان الوقت لوضع حد للمأساة التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023".
https://sarabic.ae/20241107/ترحيل-عائلات-وحبس-الأطفال-الكنيست-يقر-قوانين-تستهدف-الفلسطينيين-في-إسرائيل-1094583532.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

أزمة دبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل بسبب كنيسة في القدس

19:09 GMT 07.11.2024
© AP Photo / Maya AlleruzzoIsrael France
Israel France - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
دخلت فرنسا وإسرائيل في إشكال دبلوماسي بعدما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عنصرين من الدرك الفرنسي في كنيسة تديرها فرنسا في القدس.
ووفقا لوسائل إعلام غربية، وصف وزير الخارجية الفرنسي التحرك الإسرائيلي بأنه "وضع غير مقبول" ورفض دخول موقع كنيسة "الإيليونة" الواقع في جبل الزيتون بسبب إيقاف الشرطة عنصرين من الدرك الفرنسي.
وجاءت عملية الاعتقال خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى القدس، ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب، على وقع دخول أفراد مسلحين من الشرطة الإسرائيلية من دون إذن إلى موقع يضم كنيسة تديرها فرنسا.
وذكرت الخارجية الفرنسية أن "تصرف الشرطة الإسرائيلية غير مقبول.. وسيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس في الأيام المقبلة".
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
ترحيل عائلات وحبس الأطفال... الكنيست يقر قوانين تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل
15:03 GMT
وكان بارو قد وصل، الخميس، في زيارة قصيرة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية بهدف البحث عن حلول دبلوماسية للحرب المشتعلة في غزة ولبنان، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.
وكتب بارو، في منشور على منصة "إكس"، فور وصوله: "عدت إلى إسرائيل لإجراء حوار صعب بشأن لبنان وغزة. فالحلول الدبلوماسية ممكنة... حان الوقت لوضع حد للمأساة التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023".
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