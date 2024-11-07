https://sarabic.ae/20241107/الكرملين-بوتين-منفتح-على-الحوار-القائم-على-الاحترام-المتبادل-مع-الولايات-المتحدة-1094590876.html
الكرملين: بوتين منفتح على الحوار القائم على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة
الكرملين: بوتين منفتح على الحوار القائم على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، بأن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على فكرة الحوار القائم على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T22:23+0000
2024-11-07T22:23+0000
2024-11-07T22:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
ترامب
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في تصريحات للصحفي بافيل زاروبين نشرها على قناته بتطبيق "تليغرام": "سمعنا تصريح (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب خلال الحملة الانتخابية بأنه ينوي الاتصال بـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حتى قبل التنصيب. لقد قيل هذا، وسمع هذا. دعونا نرى".وأضاف: "لقد رأيتم أن الرئيس أكد مرة أخرى أنه منفتح على الحوار، الحوار المتكافئ، الحوار القائم على الاحترام المتبادل، وجدد التأكيد على أن الكرة في الملعب الأمريكي".وفي وقت سابق، أمس الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة ألقاها في منتدى فالداي بنسخته الحادية والعشرين، أن "النظام العالمي الجديد يتشكل أمام أعيننا والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب".وأكد بوتين أن "لحظة الحقيقة قادمة، وأن النظام العالمي القديم ذهب بلا عودة، وأن الليبرالية الغربية أدت إلى التعصب والعدوان الشديد".ولفت بوتين، إلى أن: وهنأ بوتين دونالد ترامب بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أن "روسيا ستعمل مع أي رئيس أمريكي يختاره الشعب الأمريكي".
https://sarabic.ae/20241107/بث-مباشر-لكلمة-بوتين-خلال-منتدى-فالداي-2024-فيديو-يدقق-ولا-ينشر--1094582224.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, ترامب, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, ترامب, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الكرملين: بوتين منفتح على الحوار القائم على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، بأن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على فكرة الحوار القائم على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بيسكوف في تصريحات للصحفي بافيل زاروبين نشرها على قناته بتطبيق "تليغرام": "سمعنا تصريح (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب خلال الحملة الانتخابية بأنه ينوي الاتصال بـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حتى قبل التنصيب. لقد قيل هذا، وسمع هذا. دعونا نرى".
وأضاف: "لقد رأيتم أن الرئيس أكد مرة أخرى أنه منفتح على الحوار، الحوار المتكافئ، الحوار القائم على الاحترام المتبادل، وجدد التأكيد على أن الكرة في الملعب الأمريكي".
وفي وقت سابق، أمس الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة ألقاها في منتدى فالداي بنسخته الحادية والعشرين، أن "النظام العالمي الجديد يتشكل أمام أعيننا والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب".
وأكد بوتين أن "لحظة الحقيقة قادمة، وأن النظام العالمي القديم ذهب بلا عودة، وأن الليبرالية الغربية أدت إلى التعصب
والعدوان الشديد".
"الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أظهر نفسه في ظروف غير عادية بشكل صحيح وشجاع للغاية".
وهنأ بوتين دونالد ترامب بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أن "روسيا ستعمل مع أي رئيس أمريكي يختاره الشعب الأمريكي".