https://sarabic.ae/20241107/مشاجرة-بالأيدي-داخل-برلمان-أوغندا-فيديو-1094559922.html
مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا.. فيديو
مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا.. فيديو
سبوتنيك عربي
رصد مقطع فيديو متداول لحظة وقوع اشتباكات بالأيدي داخل قاعة البرلمان الأوغندي خلال مناقشة إحدى القوانين. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T03:34+0000
2024-11-07T03:34+0000
2024-11-07T03:35+0000
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وقالت وسائل إعلام أوغندية إن المشاجرة وقعت خلال مناقشة تعديل قانون مشروع القهوة الوطني.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو
أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو
مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا.. فيديو
03:34 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 03:35 GMT 07.11.2024)
رصد مقطع فيديو متداول لحظة وقوع اشتباكات بالأيدي داخل قاعة البرلمان الأوغندي خلال مناقشة إحدى القوانين.
وقالت وسائل إعلام أوغندية إن المشاجرة وقعت خلال مناقشة تعديل قانون مشروع القهوة الوطني.