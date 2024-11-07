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https://sarabic.ae/20241107/مشاجرة-بالأيدي-داخل-برلمان-أوغندا-فيديو-1094559922.html
مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا.. فيديو
مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا.. فيديو
سبوتنيك عربي
رصد مقطع فيديو متداول لحظة وقوع اشتباكات بالأيدي داخل قاعة البرلمان الأوغندي خلال مناقشة إحدى القوانين. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T03:34+0000
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وقالت وسائل إعلام أوغندية إن المشاجرة وقعت خلال مناقشة تعديل قانون مشروع القهوة الوطني.
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أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو

مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا.. فيديو

03:34 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 03:35 GMT 07.11.2024)
© Photo / Parliament of Uganda Official page (X)برلمان أوغندا
برلمان أوغندا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Photo / Parliament of Uganda Official page (X)
تابعنا عبر
رصد مقطع فيديو متداول لحظة وقوع اشتباكات بالأيدي داخل قاعة البرلمان الأوغندي خلال مناقشة إحدى القوانين.
وقالت وسائل إعلام أوغندية إن المشاجرة وقعت خلال مناقشة تعديل قانون مشروع القهوة الوطني.
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