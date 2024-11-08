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"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية بصاروخ باليستي... فيديو
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241108/الخارجية-الروسية-تستدعي-نائب-السفير-الكندي-إلى-مقر-الوزارة--1094609422.html
الخارجية الروسية تستدعي نائب السفير الكندي إلى مقر الوزارة
الخارجية الروسية تستدعي نائب السفير الكندي إلى مقر الوزارة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن استدعاء نائب السفير الكندي لدى روسيا، وتسليمه مذكرة احتجاج على الاتهامات المزعومة بتحضير موسكو لـ "تخريب" ضد دول... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T12:45+0000
2024-11-08T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان للوزارة تم نشره على موقعها الرسمي: " استدعت وزارة الخارجية الروسية، في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الكندية في موسكو، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بخصوص الاتهامات الملفقة بتخطيط "تخريب روسي" مزعوم ضد دول "الناتو" عن طريق إرسال مواد متفجرة عبر البريد، بما في ذلك إلى عناوين في كندا".وتشارك كندا على الدوام في حملة العقوبات الغربية على روسيا، ودخلت العلاقات بين روسيا وكندا في أسوأ مراحلها منذ نهاية الحرب الباردة.
https://sarabic.ae/20241108/أردوغان-تركيا-تأمل-في-التغلب-على-الأزمة-الأوكرانية-في-عهد-ترامب-1094603128.html
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روسيا

الخارجية الروسية تستدعي نائب السفير الكندي إلى مقر الوزارة

12:45 GMT 08.11.2024
© Photo / Pixabay//toptop54العلم الكندي
العلم الكندي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Photo / Pixabay//toptop54
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن استدعاء نائب السفير الكندي لدى روسيا، وتسليمه مذكرة احتجاج على الاتهامات المزعومة بتحضير موسكو لـ "تخريب" ضد دول "الناتو".
وجاء في بيان للوزارة تم نشره على موقعها الرسمي: " استدعت وزارة الخارجية الروسية، في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الكندية في موسكو، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بخصوص الاتهامات الملفقة بتخطيط "تخريب روسي" مزعوم ضد دول "الناتو" عن طريق إرسال مواد متفجرة عبر البريد، بما في ذلك إلى عناوين في كندا".

وأوضحت الوزارة في بيانها بأنه تم إبلاغ الدبلوماسي أن انتشار هذه المزاعم وترويجها بتحريض من الولايات المتحدة وأتباعها، في سياق الحرب الهجينة المستعرة ضد روسيا وإمداد نظام كييف بالأسلحة الحديثة، فضلاً عن مشاركة مرتزقة من كندا في الأعمال القتالية إلى جانب نظام كييف بمباركة حكومة جاستن ترودو، تشير جميعها إلى احتمالات التحضير لاستفزاز فج مناهض لروسيا.

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10:19 GMT

واختتمت الوزارة بيانها بأنه "تم التأكيد أن المسؤولية عن هذه التصرفات – في حال تنفيذها - على سبيل المثال، "تحت راية مزيفة" - ستقع بالكامل على عاتق تلك الدول، بما في ذلك كندا، التي تقدم مسبقاً اتهاماتها الباطلة ضد روسيا". وتم لفت انتباه الجانب الكندي إلى أن أي أعمال عدائية لن تمر دون رد - كما لم تمر مثلها (من دون رد) حتى الآن. وأنه يتوجب على السلطات الكندية إظهار الحكمة والامتناع عن الخطوات الضارة التي تعمق المواجهة مع روسيا".

وتشارك كندا على الدوام في حملة العقوبات الغربية على روسيا، ودخلت العلاقات بين روسيا وكندا في أسوأ مراحلها منذ نهاية الحرب الباردة.
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