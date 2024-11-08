https://sarabic.ae/20241108/الخارجية-الروسية-تستدعي-نائب-السفير-الكندي-إلى-مقر-الوزارة--1094609422.html

الخارجية الروسية تستدعي نائب السفير الكندي إلى مقر الوزارة

الخارجية الروسية تستدعي نائب السفير الكندي إلى مقر الوزارة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن استدعاء نائب السفير الكندي لدى روسيا، وتسليمه مذكرة احتجاج على الاتهامات المزعومة بتحضير موسكو لـ "تخريب" ضد دول... 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T12:45+0000

2024-11-08T12:45+0000

2024-11-08T12:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان للوزارة تم نشره على موقعها الرسمي: " استدعت وزارة الخارجية الروسية، في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الكندية في موسكو، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بخصوص الاتهامات الملفقة بتخطيط "تخريب روسي" مزعوم ضد دول "الناتو" عن طريق إرسال مواد متفجرة عبر البريد، بما في ذلك إلى عناوين في كندا".وتشارك كندا على الدوام في حملة العقوبات الغربية على روسيا، ودخلت العلاقات بين روسيا وكندا في أسوأ مراحلها منذ نهاية الحرب الباردة.

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