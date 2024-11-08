الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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ملك إسبانيا فيليبي السادس يستمع إلى شخص تضرر من الفيضانات، في أول زيارة إلى واحدة من أكثر المدن تضررًا في بايبورتا بالقرب من فالنسيا، إسبانيا.