الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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https://sarabic.ae/20241108/الصور-الأكثر-إثارة-لهذا-الأسبوع-1094594860.html
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

08:36 GMT 08.11.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Noah Berger

رجال الإطفاء ونواب العمدة يدفعون سيارة "إم جي" قديمة بعيدًا عن منزل يحترق، أثناء احتراق جبل في كاماريلو، كاليفورنيا.

رجال الإطفاء ونواب العمدة يدفعون سيارة &quot;إم جي&quot; قديمة بعيدًا عن منزل يحترق، أثناء احتراق جبل في كاماريلو، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Noah Berger

رجال الإطفاء ونواب العمدة يدفعون سيارة "إم جي" قديمة بعيدًا عن منزل يحترق، أثناء احتراق جبل في كاماريلو، كاليفورنيا.

© AP Photo / Lynne Sladky

دونالد ترامب يرقص بينما تشاهده السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب ليلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

دونالد ترامب يرقص بينما تشاهده السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب ليلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Lynne Sladky

دونالد ترامب يرقص بينما تشاهده السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب ليلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

© AP Photo / Ramon Espinosa

أناس يحتمون في محطة للحافلات بالكرتون وسط الرياح والأمطار أثناء مرور الإعصار "رافائيل" في هافانا، كوبا.

أناس يحتمون في محطة للحافلات بالكرتون وسط الرياح والأمطار أثناء مرور الإعصار &quot;رافائيل&quot; في هافانا، كوبا. - سبوتنيك عربي
3/14
© AP Photo / Ramon Espinosa

أناس يحتمون في محطة للحافلات بالكرتون وسط الرياح والأمطار أثناء مرور الإعصار "رافائيل" في هافانا، كوبا.

© AP Photo / Hugo Torres

متطوعون يشاركون في عمليات التنظيف بعد الفيضانات التي أصابت إسبانيا.

متطوعون يشاركون في عمليات التنظيف بعد الفيضانات التي أصابت إسبانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hugo Torres

متطوعون يشاركون في عمليات التنظيف بعد الفيضانات التي أصابت إسبانيا.

© Getty Images / Debajyoti Chakraborty/NurPhoto

يجمع المصلون الهنود الأرز المقدس خلال مهرجان أناكوت أوتساف (جوفاردهان بوجا) في معبد مادان موهون في كلكتا، الهند، معتقدين أن الأرز سيحافظ عليهم في حالة جيدة ويمنعهم من مواجهة الفقر أو ندرة الغذاء.

يجمع المصلون الهنود الأرز المقدس خلال مهرجان أناكوت أوتساف (جوفاردهان بوجا) في معبد مادان موهون في كلكتا، الهند، معتقدين أن الأرز سيحافظ عليهم في حالة جيدة ويمنعهم من مواجهة الفقر أو ندرة الغذاء. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Debajyoti Chakraborty/NurPhoto

يجمع المصلون الهنود الأرز المقدس خلال مهرجان أناكوت أوتساف (جوفاردهان بوجا) في معبد مادان موهون في كلكتا، الهند، معتقدين أن الأرز سيحافظ عليهم في حالة جيدة ويمنعهم من مواجهة الفقر أو ندرة الغذاء.

© Getty Images / Vishal Bhatnagar/NurPhoto

مصور يلتقط صورة لقرد مكاك في معبد جالتا جي في جايبور، راجاستان، الهند.

مصور يلتقط صورة لقرد مكاك في معبد جالتا جي في جايبور، راجاستان، الهند. - سبوتنيك عربي
6/14
© Getty Images / Vishal Bhatnagar/NurPhoto

مصور يلتقط صورة لقرد مكاك في معبد جالتا جي في جايبور، راجاستان، الهند.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في الفعاليات الاحتفالية في فلاديفوستوك بمناسبة الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية في روسيا.

المشاركون في الفعاليات الاحتفالية في فلاديفوستوك بمناسبة الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية في روسيا. - سبوتنيك عربي
7/14
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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المشاركون في الفعاليات الاحتفالية في فلاديفوستوك بمناسبة الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية في روسيا.

© AP Photo / Hugo Torres

ملك إسبانيا فيليبي السادس يستمع إلى شخص تضرر من الفيضانات، في أول زيارة إلى واحدة من أكثر المدن تضررًا في بايبورتا بالقرب من فالنسيا، إسبانيا.

ملك إسبانيا فيليبي السادس يستمع إلى شخص تضرر من الفيضانات، في أول زيارة إلى واحدة من أكثر المدن تضررًا في بايبورتا بالقرب من فالنسيا، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
8/14
© AP Photo / Hugo Torres

ملك إسبانيا فيليبي السادس يستمع إلى شخص تضرر من الفيضانات، في أول زيارة إلى واحدة من أكثر المدن تضررًا في بايبورتا بالقرب من فالنسيا، إسبانيا.

© AP Photo / NASA

رواد الفضاء بوتش ويلمور، وسوني ويليامز، ونيك هاج، ودون بيتيت يعرضون جواربهم ذات الطابع الأمريكي على متن محطة الفضاء الدولية في يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

رواد الفضاء بوتش ويلمور، وسوني ويليامز، ونيك هاج، ودون بيتيت يعرضون جواربهم ذات الطابع الأمريكي على متن محطة الفضاء الدولية في يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / NASA

رواد الفضاء بوتش ويلمور، وسوني ويليامز، ونيك هاج، ودون بيتيت يعرضون جواربهم ذات الطابع الأمريكي على متن محطة الفضاء الدولية في يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

جانب من الاستعدادات لافتتاح مركز روسيا الوطني في "إكسبو سنتر" على جسر كراسنوبريسنينسكايا في موسكو.

جانب من الاستعدادات لافتتاح مركز روسيا الوطني في &quot;إكسبو سنتر&quot; على جسر كراسنوبريسنينسكايا في موسكو. - سبوتنيك عربي
10/14
© Sputnik . Ilya Pitalev
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جانب من الاستعدادات لافتتاح مركز روسيا الوطني في "إكسبو سنتر" على جسر كراسنوبريسنينسكايا في موسكو.

© Getty Images / Norte Photo/Luis Gutierrez

مجموعة من الطلاب يؤدون مسيرة "يوم الموتى" في جامعة سونورا كجزء من احتفالات "يوم الموتى" في هيرموسيلو، المكسيك.

مجموعة من الطلاب يؤدون مسيرة &quot;يوم الموتى&quot; في جامعة سونورا كجزء من احتفالات &quot;يوم الموتى&quot; في هيرموسيلو، المكسيك. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Norte Photo/Luis Gutierrez

مجموعة من الطلاب يؤدون مسيرة "يوم الموتى" في جامعة سونورا كجزء من احتفالات "يوم الموتى" في هيرموسيلو، المكسيك.

© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال بلغاريا إيلينا فيان تشارك في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى"، قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.

ملكة جمال بلغاريا إيلينا فيان تشارك في مسيرة كاترينا بمناسبة &quot;يوم الموتى&quot;، قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال بلغاريا إيلينا فيان تشارك في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى"، قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.

© AP Photo / Jerome Delay/POOL

مصور مستلق على الأرض لالتقاط صورة للأمير البريطاني ويليام وهو يحيي التلاميذ في مدرسة أوشن فيو الثانوية في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

مصور مستلق على الأرض لالتقاط صورة للأمير البريطاني ويليام وهو يحيي التلاميذ في مدرسة أوشن فيو الثانوية في كيب تاون بجنوب أفريقيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jerome Delay/POOL

مصور مستلق على الأرض لالتقاط صورة للأمير البريطاني ويليام وهو يحيي التلاميذ في مدرسة أوشن فيو الثانوية في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

© Getty Images / Cem Ozdel/Anadolu

بدأت البجعة التي تحمل اسم "نداغابار"، في زيارة أحد الأحياء في الساعات الأولى من النهار في سان لويس في السنغال.

بدأت البجعة التي تحمل اسم &quot;نداغابار&quot;، في زيارة أحد الأحياء في الساعات الأولى من النهار في سان لويس في السنغال. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Cem Ozdel/Anadolu

بدأت البجعة التي تحمل اسم "نداغابار"، في زيارة أحد الأحياء في الساعات الأولى من النهار في سان لويس في السنغال.

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