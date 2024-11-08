الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

رجال الإطفاء ونواب العمدة يدفعون سيارة "إم جي" قديمة بعيدًا عن منزل يحترق، أثناء احتراق جبل في كاماريلو، كاليفورنيا.
رجال الإطفاء ونواب العمدة يدفعون سيارة "إم جي" قديمة بعيدًا عن منزل يحترق، أثناء احتراق جبل في كاماريلو، كاليفورنيا.
دونالد ترامب يرقص بينما تشاهده السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب ليلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
دونالد ترامب يرقص بينما تشاهده السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب ليلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
أناس يحتمون في محطة للحافلات بالكرتون وسط الرياح والأمطار أثناء مرور الإعصار "رافائيل" في هافانا، كوبا.
أناس يحتمون في محطة للحافلات بالكرتون وسط الرياح والأمطار أثناء مرور الإعصار "رافائيل" في هافانا، كوبا.
متطوعون يشاركون في عمليات التنظيف بعد الفيضانات التي أصابت إسبانيا.
متطوعون يشاركون في عمليات التنظيف بعد الفيضانات التي أصابت إسبانيا.
يجمع المصلون الهنود الأرز المقدس خلال مهرجان أناكوت أوتساف (جوفاردهان بوجا) في معبد مادان موهون في كلكتا، الهند، معتقدين أن الأرز سيحافظ عليهم في حالة جيدة ويمنعهم من مواجهة الفقر أو ندرة الغذاء.
يجمع المصلون الهنود الأرز المقدس خلال مهرجان أناكوت أوتساف (جوفاردهان بوجا) في معبد مادان موهون في كلكتا، الهند، معتقدين أن الأرز سيحافظ عليهم في حالة جيدة ويمنعهم من مواجهة الفقر أو ندرة الغذاء.
مصور يلتقط صورة لقرد مكاك في معبد جالتا جي في جايبور، راجاستان، الهند.
مصور يلتقط صورة لقرد مكاك في معبد جالتا جي في جايبور، راجاستان، الهند.
المشاركون في الفعاليات الاحتفالية في فلاديفوستوك بمناسبة الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية في روسيا.
المشاركون في الفعاليات الاحتفالية في فلاديفوستوك بمناسبة الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية في روسيا.
ملك إسبانيا فيليبي السادس يستمع إلى شخص تضرر من الفيضانات، في أول زيارة إلى واحدة من أكثر المدن تضررًا في بايبورتا بالقرب من فالنسيا، إسبانيا.
ملك إسبانيا فيليبي السادس يستمع إلى شخص تضرر من الفيضانات، في أول زيارة إلى واحدة من أكثر المدن تضررًا في بايبورتا بالقرب من فالنسيا، إسبانيا.
رواد الفضاء بوتش ويلمور، وسوني ويليامز، ونيك هاج، ودون بيتيت يعرضون جواربهم ذات الطابع الأمريكي على متن محطة الفضاء الدولية في يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
رواد الفضاء بوتش ويلمور، وسوني ويليامز، ونيك هاج، ودون بيتيت يعرضون جواربهم ذات الطابع الأمريكي على متن محطة الفضاء الدولية في يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
جانب من الاستعدادات لافتتاح مركز روسيا الوطني في "إكسبو سنتر" على جسر كراسنوبريسنينسكايا في موسكو.
جانب من الاستعدادات لافتتاح مركز روسيا الوطني في "إكسبو سنتر" على جسر كراسنوبريسنينسكايا في موسكو.
مجموعة من الطلاب يؤدون مسيرة "يوم الموتى" في جامعة سونورا كجزء من احتفالات "يوم الموتى" في هيرموسيلو، المكسيك.
مجموعة من الطلاب يؤدون مسيرة "يوم الموتى" في جامعة سونورا كجزء من احتفالات "يوم الموتى" في هيرموسيلو، المكسيك.
ملكة جمال بلغاريا إيلينا فيان تشارك في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى"، قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.
ملكة جمال بلغاريا إيلينا فيان تشارك في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى"، قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.
مصور مستلق على الأرض لالتقاط صورة للأمير البريطاني ويليام وهو يحيي التلاميذ في مدرسة أوشن فيو الثانوية في كيب تاون بجنوب أفريقيا.
مصور مستلق على الأرض لالتقاط صورة للأمير البريطاني ويليام وهو يحيي التلاميذ في مدرسة أوشن فيو الثانوية في كيب تاون بجنوب أفريقيا.
بدأت البجعة التي تحمل اسم "نداغابار"، في زيارة أحد الأحياء في الساعات الأولى من النهار في سان لويس في السنغال.
بدأت البجعة التي تحمل اسم "نداغابار"، في زيارة أحد الأحياء في الساعات الأولى من النهار في سان لويس في السنغال.