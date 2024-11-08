https://sarabic.ae/20241108/تقدرات-المساعدات-المالية-الغربية-لأوكرانيا-1094606877.html
تقدير قيمة المساعدات المالية الغربية لأوكرانيا
تقدير قيمة المساعدات المالية الغربية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
قيمة المساعدات المالية الغربية لأوكرانيا تقترب من 100 مليار دولار
2024-11-08T12:09+0000
2024-11-08T12:09+0000
2024-11-08T12:09+0000
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ومن ناحية أخرى، انخفض متوسط المبلغ الشهري منذ بداية العام الجاري. ففي عام 2022، بلغت 3.1 مليار دولا، وفي 2023 كانت 3.5 مليار دولار، لكنها بلغت هذا العام 2.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، ومن المتوقع أن تستمر المساعدات المالية الغربية في الانكماش، وفق ما يتوقعه محللون اقتصاديون.تابع آخر مستجدات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على موقعنا من هنا.للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
قيمة المساعدات المالية الغربية لأوكرانيا تقترب من 100 مليار دولار
قيمة المساعدات المالية الغربية لأوكرانيا تقترب من 100 مليار دولار
تقدير قيمة المساعدات المالية الغربية لأوكرانيا
أظهرت حسابات وكالة "سبوتنيك"، بناء على بيانات من وزارة المالية الأوكرانية، أنه منذ عام 2022، تلقت أوكرانيا مساعدات مالية من الدول الغربية بلغت قيمتها 99.44 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، انخفض متوسط المبلغ الشهري منذ بداية العام الجاري. ففي عام 2022، بلغت 3.1 مليار دولا، وفي 2023 كانت 3.5 مليار دولار، لكنها بلغت هذا العام 2.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، ومن المتوقع أن تستمر المساعدات المالية الغربية في الانكماش، وفق ما يتوقعه محللون اقتصاديون.
تابع آخر مستجدات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على موقعنا من هنا
.
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