https://sarabic.ae/20241108/حراك-نفير-يجمع-المتظاهرين-الداعمين-للقضية-الفلسطينية-بميدان-الجزائر-بالعاصمة-طرابلس-1094618778.html

حراك نفير يجمع المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية بميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس

حراك نفير يجمع المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية بميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس

سبوتنيك عربي

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الجمعة، انطلاق حراك شعبي تحت اسم "حراك نفير" دعماً للقضية الفلسطينية، وذلك بعد مرور أكثر من عام على الإبادة التي تعرض... 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T22:58+0000

2024-11-08T22:58+0000

2024-11-08T23:23+0000

أخبار ليبيا اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حصري

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تجمع العشرات من المتظاهرين في ميدان الجزائر وسط العاصمة طرابلس، حيث نظموا فعاليات متعددة تضمنت حملات لجمع التبرعات لأهالي قطاع غزة، استجابة لنداءات الفلسطينيين الداعية للنخوة العربية.كما صاحب الحراك أنشطة توعوية حول أبعاد القضية الفلسطينية، إلى جانب دعوات لمقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بسحب الاعتمادات الحكومية عن هذه المنتجات، والتشجيع على الاعتماد على الإنتاج الوطني.ودعا منظمو الحراك إلى جعل يوم الجمعة موعدًا للتجمع الأسبوعي تحت شعار "جمعتك في الميدان"، بمشاركة مختلف فئات المجتمع، بهدف توحيد الجهود لدعم الشعب الفلسطيني.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ أكثر من عام، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح مستمر لغالبية السكان، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، ويستهدف الأحياء السكنية وما تبقى من منشآت ومبان في القطاع، من دون وجود أي أفق للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وتشتد العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي غزة، ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف مدنية، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ويعطل إمدادات المياه، ويستهدف المستشفيات والمرافق الصحية، ويمنع دخول إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية.واستهدف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية شمالي غزة بشكل مباشر، حيث تقود إسرائيل منذ نحو شهر هجوما تحت حصار كامل، ويتعرض مشفى كمال عدوان آخر مستشفى في المنطقة يعمل بشكل جزئي، لقصف إسرائيلي متواصل منذ عدة أسابيع.

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