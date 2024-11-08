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مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف البحوث العلمية في ريف حلب جنوب شرقي سوريا
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لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
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من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
09:17 GMT
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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241108/حراك-نفير-يجمع-المتظاهرين-الداعمين-للقضية-الفلسطينية-بميدان-الجزائر-بالعاصمة-طرابلس-1094618778.html
حراك نفير يجمع المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية بميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس
حراك نفير يجمع المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية بميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الجمعة، انطلاق حراك شعبي تحت اسم "حراك نفير" دعماً للقضية الفلسطينية، وذلك بعد مرور أكثر من عام على الإبادة التي تعرض... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T22:58+0000
2024-11-08T23:23+0000
أخبار ليبيا اليوم
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري
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تجمع العشرات من المتظاهرين في ميدان الجزائر وسط العاصمة طرابلس، حيث نظموا فعاليات متعددة تضمنت حملات لجمع التبرعات لأهالي قطاع غزة، استجابة لنداءات الفلسطينيين الداعية للنخوة العربية.كما صاحب الحراك أنشطة توعوية حول أبعاد القضية الفلسطينية، إلى جانب دعوات لمقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بسحب الاعتمادات الحكومية عن هذه المنتجات، والتشجيع على الاعتماد على الإنتاج الوطني.ودعا منظمو الحراك إلى جعل يوم الجمعة موعدًا للتجمع الأسبوعي تحت شعار "جمعتك في الميدان"، بمشاركة مختلف فئات المجتمع، بهدف توحيد الجهود لدعم الشعب الفلسطيني.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ أكثر من عام، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح مستمر لغالبية السكان، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، ويستهدف الأحياء السكنية وما تبقى من منشآت ومبان في القطاع، من دون وجود أي أفق للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وتشتد العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي غزة، ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف مدنية، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ويعطل إمدادات المياه، ويستهدف المستشفيات والمرافق الصحية، ويمنع دخول إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية.واستهدف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية شمالي غزة بشكل مباشر، حيث تقود إسرائيل منذ نحو شهر هجوما تحت حصار كامل، ويتعرض مشفى كمال عدوان آخر مستشفى في المنطقة يعمل بشكل جزئي، لقصف إسرائيلي متواصل منذ عدة أسابيع.
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أخبار ليبيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري
أخبار ليبيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري

حراك نفير يجمع المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية بميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس

22:58 GMT 08.11.2024 (تم التحديث: 23:23 GMT 08.11.2024)
© Sputnik . Maher al-shaeriمتظاهرين داعمين للقضية الفلسطينية بميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس
متظاهرين داعمين للقضية الفلسطينية بميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Sputnik . Maher al-shaeri
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حصري
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الجمعة، انطلاق حراك شعبي تحت اسم "حراك نفير" دعماً للقضية الفلسطينية، وذلك بعد مرور أكثر من عام على الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.
تجمع العشرات من المتظاهرين في ميدان الجزائر وسط العاصمة طرابلس، حيث نظموا فعاليات متعددة تضمنت حملات لجمع التبرعات لأهالي قطاع غزة، استجابة لنداءات الفلسطينيين الداعية للنخوة العربية.
كما صاحب الحراك أنشطة توعوية حول أبعاد القضية الفلسطينية، إلى جانب دعوات لمقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بسحب الاعتمادات الحكومية عن هذه المنتجات، والتشجيع على الاعتماد على الإنتاج الوطني.
ودعا منظمو الحراك إلى جعل يوم الجمعة موعدًا للتجمع الأسبوعي تحت شعار "جمعتك في الميدان"، بمشاركة مختلف فئات المجتمع، بهدف توحيد الجهود لدعم الشعب الفلسطيني.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ أكثر من عام، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح مستمر لغالبية السكان، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، ويستهدف الأحياء السكنية وما تبقى من منشآت ومبان في القطاع، من دون وجود أي أفق للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتشتد العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي غزة، ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف مدنية، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ويعطل إمدادات المياه، ويستهدف المستشفيات والمرافق الصحية، ويمنع دخول إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية.
واستهدف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية شمالي غزة بشكل مباشر، حيث تقود إسرائيل منذ نحو شهر هجوما تحت حصار كامل، ويتعرض مشفى كمال عدوان آخر مستشفى في المنطقة يعمل بشكل جزئي، لقصف إسرائيلي متواصل منذ عدة أسابيع.
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