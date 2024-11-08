سيارة "لقتل الزوجات" تعرض في دولة عربية... والسلطات تتحرك
© Sputnik . Security mediaافتتاح التحرير وجسر يربط جانبي بغداد بعد عام من الإغلاق إثر الاحتجاجات
© Sputnik . Security media
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أصدر الادعاء العام في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مذكرة قبض بحق صاحب معرض للسيارات، بعد انتشار إعلان أثار جدلًا كبيرًا حول سيارة من نوع "بيك أب".
وحسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، زعم صاحب المعرض أن من يشتري هذه السيارة سيواجه حادثة مأساوية تتمثل في وفاة زوجته.
روج مالك معرض سيارات في أربيل بـ #العراق بأن لديه سيارة "ونيت" تملك خاصية غريبة وهي أن كل رجل يشتريها تموت زوجته وذلك حسب المعلومات التي أفاد بها صاحب المعرض.— سماء الوطن الإخبارية (@alwatanskynews1) November 7, 2024
وأضاف بأن السيارة بيعت 22 مرة ما جعل سعر المركبة يرتفع بشكل كبير حتى وصل بأنه يقوم بتأجيرها لأشخاص يتمنون موت زوجاتهم.… pic.twitter.com/tauPZ1hqa2
وتعود تفاصيل القضية إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر صاحب المعرض وهو يدّعي أن السيارة قد بيعت 22 مرة، وأن المفارقة تكمن في وفاة زوجات المشترين جميعًا، مما أدى إلى ارتفاع سعر السيارة بشكل كبير، وجعل المعرض يؤجرها بغرض تحقيق "نبوءتها".
وتسببت هذه التصريحات في موجة من الغضب، خاصة لما اعتبر إهانة بحق النساء.
وبناءً على طلب المحافظ أوميد خوشناو، تم تحريك دعوى قانونية أسفرت عن إصدار مذكرة قبض بحق صاحب المعرض، واحتجاز السيارة محل الجدل في معارض أربيل.