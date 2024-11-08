سيارة "لقتل الزوجات" تعرض في دولة عربية... والسلطات تتحرك

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
18:33 GMT
30 د
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مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
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06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:38 GMT
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https://sarabic.ae/20241108/سيارة-لقتل-الزوجات-تعرض-في-دولة-عربية-والسلطات-تتحرك-1094599088.html
سيارة "لقتل الزوجات" تعرض في دولة عربية... والسلطات تتحرك
سيارة "لقتل الزوجات" تعرض في دولة عربية... والسلطات تتحرك
سبوتنيك عربي
أصدر الادعاء العام في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مذكرة قبض بحق صاحب معرض للسيارات، بعد انتشار إعلان أثار جدلًا كبيرًا حول سيارة من نوع "بيك أب". 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T08:01+0000
2024-11-08T08:01+0000
مجتمع
منوعات
أخبار كردستان
الأخبار
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وحسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، زعم صاحب المعرض أن من يشتري هذه السيارة سيواجه حادثة مأساوية تتمثل في وفاة زوجته.وتسببت هذه التصريحات في موجة من الغضب، خاصة لما اعتبر إهانة بحق النساء.وبناءً على طلب المحافظ أوميد خوشناو، تم تحريك دعوى قانونية أسفرت عن إصدار مذكرة قبض بحق صاحب المعرض، واحتجاز السيارة محل الجدل في معارض أربيل.
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منوعات, أخبار كردستان, الأخبار
منوعات, أخبار كردستان, الأخبار

سيارة "لقتل الزوجات" تعرض في دولة عربية... والسلطات تتحرك

08:01 GMT 08.11.2024
© Sputnik . Security mediaافتتاح التحرير وجسر يربط جانبي بغداد بعد عام من الإغلاق إثر الاحتجاجات
افتتاح التحرير وجسر يربط جانبي بغداد بعد عام من الإغلاق إثر الاحتجاجات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Sputnik . Security media
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أصدر الادعاء العام في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مذكرة قبض بحق صاحب معرض للسيارات، بعد انتشار إعلان أثار جدلًا كبيرًا حول سيارة من نوع "بيك أب".
وحسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، زعم صاحب المعرض أن من يشتري هذه السيارة سيواجه حادثة مأساوية تتمثل في وفاة زوجته.
وتعود تفاصيل القضية إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر صاحب المعرض وهو يدّعي أن السيارة قد بيعت 22 مرة، وأن المفارقة تكمن في وفاة زوجات المشترين جميعًا، مما أدى إلى ارتفاع سعر السيارة بشكل كبير، وجعل المعرض يؤجرها بغرض تحقيق "نبوءتها".
وتسببت هذه التصريحات في موجة من الغضب، خاصة لما اعتبر إهانة بحق النساء.
وبناءً على طلب المحافظ أوميد خوشناو، تم تحريك دعوى قانونية أسفرت عن إصدار مذكرة قبض بحق صاحب المعرض، واحتجاز السيارة محل الجدل في معارض أربيل.
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