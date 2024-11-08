https://sarabic.ae/20241108/سيارة-لقتل-الزوجات-تعرض-في-دولة-عربية-والسلطات-تتحرك-1094599088.html

سيارة "لقتل الزوجات" تعرض في دولة عربية... والسلطات تتحرك

سيارة "لقتل الزوجات" تعرض في دولة عربية... والسلطات تتحرك

سبوتنيك عربي

أصدر الادعاء العام في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مذكرة قبض بحق صاحب معرض للسيارات، بعد انتشار إعلان أثار جدلًا كبيرًا حول سيارة من نوع "بيك أب". 08.11.2024, سبوتنيك عربي

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وحسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، زعم صاحب المعرض أن من يشتري هذه السيارة سيواجه حادثة مأساوية تتمثل في وفاة زوجته.وتسببت هذه التصريحات في موجة من الغضب، خاصة لما اعتبر إهانة بحق النساء.وبناءً على طلب المحافظ أوميد خوشناو، تم تحريك دعوى قانونية أسفرت عن إصدار مذكرة قبض بحق صاحب المعرض، واحتجاز السيارة محل الجدل في معارض أربيل.

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