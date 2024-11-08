https://sarabic.ae/20241108/قرية-أفريقية-تستعيد-الكهرباء-بعد-18-عاما-من-الانقطاع---1094609261.html
قرية أفريقية تستعيد الكهرباء بعد 18 عاما من الانقطاع
قرية أفريقية تستعيد الكهرباء بعد 18 عاما من الانقطاع
سبوتنيك عربي
استطاعت نيجيريا تزويد قرية "أوهوافور نومه" في ولاية إينوغو، بالتيار الكهربائي بعد انقطاع لمدة 18 عامًا، بفضل مشروع الشبكات الصغيرة، بعد أن حُرمت من الكهرباء... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T12:52+0000
2024-11-08T12:52+0000
2024-11-08T12:52+0000
مجتمع
اقتصاد
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وتعمل وكالة "كهربة الريف" الحكومية على مشروع توليد الطاقة الكهربائية عبر شبكات الطاقة الشمسية الهجينة، حيث تبلغ قدرة الشبكة الواحدة 100 كيلوواط، والتي تستطيع إنارة العديد من المنازل والشركات والمصانع.ويشار إلى أن الكهرباء في نيجيريا لا تتوافر لغالبية السكان، وتعاني البلاد من فقر شديد في الطاقة، ورغم أنها أكبر منتج للنفط والغاز في أفريقيا.
https://sarabic.ae/20240707/للمرة-227-خلال-14-عاما-انقطاع-الكهرباء-في-جميع-أنحاء-نيجيريا-1090556234.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد
قرية أفريقية تستعيد الكهرباء بعد 18 عاما من الانقطاع
استطاعت نيجيريا تزويد قرية "أوهوافور نومه" في ولاية إينوغو، بالتيار الكهربائي بعد انقطاع لمدة 18 عامًا، بفضل مشروع الشبكات الصغيرة، بعد أن حُرمت من الكهرباء لفترة طويلة.
وتعمل وكالة "كهربة الريف" الحكومية على مشروع توليد الطاقة الكهربائية عبر شبكات الطاقة الشمسية الهجينة، حيث تبلغ قدرة الشبكة الواحدة 100 كيلوواط، والتي تستطيع إنارة العديد من المنازل والشركات والمصانع.
وأفادت الوكالة، أن هذا المشروع يأتي في إطار توفير الكهرباء على مستوى الدولة، خاصة في المناطق المحرومة، لتنفيذ مبادرة لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية، بحسب موقع "الطاقة
".
ويشار إلى أن الكهرباء في نيجيريا لا تتوافر لغالبية السكان، وتعاني البلاد من فقر شديد في الطاقة، ورغم أنها أكبر منتج للنفط والغاز في أفريقيا.