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"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية بصاروخ باليستي... فيديو
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https://sarabic.ae/20241108/قرية-أفريقية-تستعيد-الكهرباء-بعد-18-عاما-من-الانقطاع---1094609261.html
قرية أفريقية تستعيد الكهرباء بعد 18 عاما من الانقطاع
قرية أفريقية تستعيد الكهرباء بعد 18 عاما من الانقطاع
سبوتنيك عربي
استطاعت نيجيريا تزويد قرية "أوهوافور نومه" في ولاية إينوغو، بالتيار الكهربائي بعد انقطاع لمدة 18 عامًا، بفضل مشروع الشبكات الصغيرة، بعد أن حُرمت من الكهرباء... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T12:52+0000
2024-11-08T12:52+0000
مجتمع
اقتصاد
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وتعمل وكالة "كهربة الريف" الحكومية على مشروع توليد الطاقة الكهربائية عبر شبكات الطاقة الشمسية الهجينة، حيث تبلغ قدرة الشبكة الواحدة 100 كيلوواط، والتي تستطيع إنارة العديد من المنازل والشركات والمصانع.ويشار إلى أن الكهرباء في نيجيريا لا تتوافر لغالبية السكان، وتعاني البلاد من فقر شديد في الطاقة، ورغم أنها أكبر منتج للنفط والغاز في أفريقيا.
https://sarabic.ae/20240707/للمرة-227-خلال-14-عاما-انقطاع-الكهرباء-في-جميع-أنحاء-نيجيريا-1090556234.html
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اقتصاد
اقتصاد

قرية أفريقية تستعيد الكهرباء بعد 18 عاما من الانقطاع

12:52 GMT 08.11.2024
© unsplash/Shayna Douglasالمصباح الكهربائي في غرفة مظلمة
المصباح الكهربائي في غرفة مظلمة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© unsplash/Shayna Douglas
تابعنا عبر
استطاعت نيجيريا تزويد قرية "أوهوافور نومه" في ولاية إينوغو، بالتيار الكهربائي بعد انقطاع لمدة 18 عامًا، بفضل مشروع الشبكات الصغيرة، بعد أن حُرمت من الكهرباء لفترة طويلة.
وتعمل وكالة "كهربة الريف" الحكومية على مشروع توليد الطاقة الكهربائية عبر شبكات الطاقة الشمسية الهجينة، حيث تبلغ قدرة الشبكة الواحدة 100 كيلوواط، والتي تستطيع إنارة العديد من المنازل والشركات والمصانع.
وأفادت الوكالة، أن هذا المشروع يأتي في إطار توفير الكهرباء على مستوى الدولة، خاصة في المناطق المحرومة، لتنفيذ مبادرة لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية، بحسب موقع "الطاقة".
صورة أرشيفية.. انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
للمرة 227 خلال 14 عاما.. انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء نيجيريا
7 يوليو, 00:47 GMT
ويشار إلى أن الكهرباء في نيجيريا لا تتوافر لغالبية السكان، وتعاني البلاد من فقر شديد في الطاقة، ورغم أنها أكبر منتج للنفط والغاز في أفريقيا.
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