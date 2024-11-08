https://sarabic.ae/20241108/لا-تلمسوني-لحظة-اعتقال-إسرائيل-دبلوماسيين-فرنسيين-في-القدس-فيديو-1094601890.html
"لا تلمسوني"... لحظة اعتقال إسرائيل دبلوماسيين فرنسيين في القدس... فيديو
"لا تلمسوني"... لحظة اعتقال إسرائيل دبلوماسيين فرنسيين في القدس... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد للحظة اعتداء الشرطة الإسرائيلية على دبلوماسي فرنسي في كنيسة "الإيليونة" على جبل الزيتون في القدس، بالتزامن مع زيارة وزير... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T09:32+0000
2024-11-08T09:32+0000
2024-11-08T09:32+0000
نادي الفيديو
أخبار فرنسا
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101833/37/1018333770_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_bbc26d6828c228cd1a4d42ecf7ca023b.jpg
وجاءت عملية الاعتقال خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى القدس، ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب، على وقع دخول أفراد مسلحين من الشرطة الإسرائيلية من دون إذن إلى موقع يضم كنيسة تديرها فرنسا.وأضافت الخارجية الفرنسية أن وجود قوات أمن إسرائيلية في هذا الموقع واعتقالها لفترة وجيزة رجلي أمن فرنسيين يتبعان جهاز الدرك، أمر "غير مقبول".وذكرت الخارجية الفرنسية أن "تصرف الشرطة الإسرائيلية غير مقبول.. وسيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس في الأيام المقبلة".وكتب بارو، في منشور على منصة "إكس"، فور وصوله: "عدت إلى إسرائيل لإجراء حوار صعب بشأن لبنان وغزة. فالحلول الدبلوماسية ممكنة... حان الوقت لوضع حد للمأساة التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023".وتأتي هذه الزيارة في سياق توتر العلاقات بين باريس وتل أبيب خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة المستخدمة في "حرب الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، ورغم ذلك فإن بارو أكد أن "الحوار لم يتوقف يوما" بين الطرفين.
أخبار فرنسا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101833/37/1018333770_88:0:1511:1067_1920x0_80_0_0_00508d0c88608a06c60936c656c8bad9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار فرنسا , إسرائيل
نادي الفيديو, أخبار فرنسا , إسرائيل
"لا تلمسوني"... لحظة اعتقال إسرائيل دبلوماسيين فرنسيين في القدس... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد للحظة اعتداء الشرطة الإسرائيلية على دبلوماسي فرنسي في كنيسة "الإيليونة" على جبل الزيتون في القدس، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي للكنيسة.
وجاءت عملية الاعتقال خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى القدس، ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب، على وقع دخول أفراد مسلحين من الشرطة الإسرائيلية من دون إذن إلى موقع يضم كنيسة تديرها فرنسا
.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن وجود قوات أمن إسرائيلية في هذا الموقع واعتقالها لفترة وجيزة رجلي أمن فرنسيين يتبعان جهاز الدرك، أمر "غير مقبول".
وذكرت الخارجية الفرنسية أن "تصرف الشرطة الإسرائيلية غير مقبول.. وسيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس في الأيام المقبلة".
وكتب بارو، في منشور على منصة "إكس"، فور وصوله: "عدت إلى إسرائيل لإجراء حوار صعب بشأن لبنان وغزة. فالحلول الدبلوماسية ممكنة... حان الوقت لوضع حد للمأساة التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023".
وتأتي هذه الزيارة في سياق توتر العلاقات بين باريس وتل أبيب خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة المستخدمة في "حرب الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، ورغم ذلك فإن بارو أكد أن "الحوار لم يتوقف يوما" بين الطرفين.