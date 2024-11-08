https://sarabic.ae/20241108/ليبيا-انتشال-7-جثث-جمعيهم-من-العمالة-الوافدة-إثر-انهيار-مبنى-سكني-1094602620.html
ليبيا... انتشال 7 جثث جمعيهم من العمالة الوافدة إثر انهيار مبنى سكني
ليبيا... انتشال 7 جثث جمعيهم من العمالة الوافدة إثر انهيار مبنى سكني
سبوتنيك عربي
في حادثة مروعة، انهارت عمارة سكنية في ضاحية حنزور الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم الجمعة. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T09:53+0000
2024-11-08T09:53+0000
2024-11-08T09:53+0000
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وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بأن هناك عدداً من الأشخاص العالقين تحت الأنقاض.وحسب مراسلنا في ليبيا، قال مركز طب الطوارئ، إنه قام بالتعاون مع الأجهزة المعنية في موقع الحادث، حيث تمكنوا من انتشال 7 جثث وإنقاذ شخصين على قيد الحياة.وأفاد المركز أن جميع الضحايا من العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن عدد الضحايا والإصابات مرشح للارتفاع.من جانبه، صرح مالك مرسيط المتحدث باسم جهاز طب الطوارئ لـ "سبوتنيك" أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين تحت الأنقاض، وسط جهود مكثفة للعثور على أي مصابين أو عالقين.ودعا مرسيط المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث لضمان سلامتهم وإتاحة المجال لفرق الطوارئ لأداء مهامها بأمان وفعالية.وتباشر فرق الإنقاذ المحلية من جهاز الاسعاف والطوارئ عملياتها في محاولة للبحث عن الناجين وإخراجهم من تحت الركام، وسط ترقب وقلق من أهالي المنطقة.ولا تزال أسباب انهيار المبنى غير معروفة، مع ترجيحات بأن حالة البناء قد تكون غير آمنة.
https://sarabic.ae/20241101/إنقاذ-5-ناجين-من-غرق-سفينة-غرب-مدينة-طبرق-شرقي-ليبيا-1094403165.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, حصري
ليبيا... انتشال 7 جثث جمعيهم من العمالة الوافدة إثر انهيار مبنى سكني
حصري
في حادثة مروعة، انهارت عمارة سكنية في ضاحية حنزور الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم الجمعة.
وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك
"، بأن هناك عدداً من الأشخاص العالقين تحت الأنقاض.
وحسب مراسلنا في ليبيا، قال مركز طب الطوارئ، إنه قام بالتعاون مع الأجهزة المعنية في موقع الحادث، حيث تمكنوا من انتشال 7 جثث وإنقاذ شخصين على قيد الحياة.
وأفاد المركز أن جميع الضحايا من العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن عدد الضحايا والإصابات مرشح للارتفاع.
من جانبه، صرح مالك مرسيط المتحدث باسم جهاز طب الطوارئ لـ "سبوتنيك
" أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين تحت الأنقاض، وسط جهود مكثفة للعثور على أي مصابين أو عالقين.
ودعا مرسيط المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث لضمان سلامتهم وإتاحة المجال لفرق الطوارئ لأداء مهامها بأمان وفعالية.
وتباشر فرق الإنقاذ المحلية من جهاز الاسعاف والطوارئ عملياتها في محاولة للبحث عن الناجين وإخراجهم من تحت الركام، وسط ترقب وقلق من أهالي المنطقة.
ولا تزال أسباب انهيار المبنى غير معروفة، مع ترجيحات بأن حالة البناء قد تكون غير آمنة.