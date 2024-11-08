ليبيا... انتشال 7 جثث جمعيهم من العمالة الوافدة إثر انهيار مبنى سكني

عربي
القوات الروسية تنفذ 38 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241108/ليبيا-انتشال-7-جثث-جمعيهم-من-العمالة-الوافدة-إثر-انهيار-مبنى-سكني-1094602620.html
ليبيا... انتشال 7 جثث جمعيهم من العمالة الوافدة إثر انهيار مبنى سكني
ليبيا... انتشال 7 جثث جمعيهم من العمالة الوافدة إثر انهيار مبنى سكني
سبوتنيك عربي
في حادثة مروعة، انهارت عمارة سكنية في ضاحية حنزور الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم الجمعة. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T09:53+0000
2024-11-08T09:53+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082118457_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_59846f569b7ff775d53e00df2f7e2768.jpg
وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بأن هناك عدداً من الأشخاص العالقين تحت الأنقاض.وحسب مراسلنا في ليبيا، قال مركز طب الطوارئ، إنه قام بالتعاون مع الأجهزة المعنية في موقع الحادث، حيث تمكنوا من انتشال 7 جثث وإنقاذ شخصين على قيد الحياة.وأفاد المركز أن جميع الضحايا من العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن عدد الضحايا والإصابات مرشح للارتفاع.من جانبه، صرح مالك مرسيط المتحدث باسم جهاز طب الطوارئ لـ "سبوتنيك" أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين تحت الأنقاض، وسط جهود مكثفة للعثور على أي مصابين أو عالقين.ودعا مرسيط المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث لضمان سلامتهم وإتاحة المجال لفرق الطوارئ لأداء مهامها بأمان وفعالية.وتباشر فرق الإنقاذ المحلية من جهاز الاسعاف والطوارئ عملياتها في محاولة للبحث عن الناجين وإخراجهم من تحت الركام، وسط ترقب وقلق من أهالي المنطقة.ولا تزال أسباب انهيار المبنى غير معروفة، مع ترجيحات بأن حالة البناء قد تكون غير آمنة.
https://sarabic.ae/20241101/إنقاذ-5-ناجين-من-غرق-سفينة-غرب-مدينة-طبرق-شرقي-ليبيا-1094403165.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082118457_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1282c4a30c61ddb37e8b884d3907e10b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, حصري

ليبيا... انتشال 7 جثث جمعيهم من العمالة الوافدة إثر انهيار مبنى سكني

09:53 GMT 08.11.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYإعادة إعمار مدينة درنة الليبية التي دمرها إعصار "دانيال"
إعادة إعمار مدينة درنة الليبية التي دمرها إعصار دانيال - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
في حادثة مروعة، انهارت عمارة سكنية في ضاحية حنزور الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم الجمعة.
وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بأن هناك عدداً من الأشخاص العالقين تحت الأنقاض.
وحسب مراسلنا في ليبيا، قال مركز طب الطوارئ، إنه قام بالتعاون مع الأجهزة المعنية في موقع الحادث، حيث تمكنوا من انتشال 7 جثث وإنقاذ شخصين على قيد الحياة.
وأفاد المركز أن جميع الضحايا من العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن عدد الضحايا والإصابات مرشح للارتفاع.
لاجئون من إرتيريا ومالي وبنغلادش (ودول أخرى) ينتظرون قارب نجاة في البحر الأبيض المتوسط على بعد 27 كم من شواطئ ليبيا، يوليو/ تموز 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
إنقاذ 5 ناجين من غرق سفينة غرب مدينة طبرق شرقي ليبيا
1 نوفمبر, 17:48 GMT
من جانبه، صرح مالك مرسيط المتحدث باسم جهاز طب الطوارئ لـ "سبوتنيك" أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين تحت الأنقاض، وسط جهود مكثفة للعثور على أي مصابين أو عالقين.
ودعا مرسيط المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث لضمان سلامتهم وإتاحة المجال لفرق الطوارئ لأداء مهامها بأمان وفعالية.
وتباشر فرق الإنقاذ المحلية من جهاز الاسعاف والطوارئ عملياتها في محاولة للبحث عن الناجين وإخراجهم من تحت الركام، وسط ترقب وقلق من أهالي المنطقة.
ولا تزال أسباب انهيار المبنى غير معروفة، مع ترجيحات بأن حالة البناء قد تكون غير آمنة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل6 نوفمبر, 22:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала