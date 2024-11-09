https://sarabic.ae/20241109/أول-مسؤول-سوداني-يزور-إيران-بعد-عودة-العلاقات-بين-البلدين-1094621326.html

أول مسؤول سوداني يزور إيران بعد عودة العلاقات بين البلدين

أول مسؤول سوداني يزور إيران بعد عودة العلاقات بين البلدين

سبوتنيك عربي

قام وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم محمد فضيل، بزيارة محافظة قم الإيرانية، على رأس وفد من بلاده، لتكون أول زيارة لمسؤول إيراني كبير منذ... 09.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-09T06:25+0000

2024-11-09T06:25+0000

2024-11-09T06:25+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "زيارة الوزير السوداني جاءت بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان"، مشيرة إلى أنه قام بزيارة محافظة قم للتعرف على فرص الاستثمار فيها.وقال المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في محافظة قم، مهدي فراهاني، خلال استقباله وزير المالية السوداني، إن "هذه المحافظة تتمتع بإمكانيات كبيرة للمستثمرين الأجانب، خاصة من الدول الإفريقية، كما أن الموقع الجيوسياسي للمحافظة فريد من نوعه من حيث الاتصال والقرب الجغرافي مع 17 محافظة في البلاد".وأضاف فراهاني أن "استفادة المستثمرين الإيرانيين من السوق الاستهلاكية السودانية وتصدير البضائع إلى هذا البلد يمثل إمكانية مواتية للمنتجين الإيرانيين والمستهلكين السودانيين"، مشيرا إلى قدرة صناعة الخواتم وحياكة السجاد وإنتاج العديد من المنتجات الأساسية في الإنتاج الصناعي بمحافظة قم بالمواتية، مما يوفر تعاونًا وتفاعلًا جيدًا مع السودان.واتفقت إيران والسودان، في مايو/ أيار الماضي، على استعجال إكمال فتح السفارتين مؤكدان أن تلك الخطوة ستساهم في دفع العلاقات بين البلدين بوتيرة سريعة إلى أعلى المستويات، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استئناف العلاقات الدبلوماسية رسميا مع إيران، والاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين قريبا.وذكرت الخارجية السودانية، في بيان: "قررت جمهورية السودان والجمهورية الإسلامية الإيرانية استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لخدمة مصلحة البلدين إثر عدد من الاتصالات رفيعة المستوى تمت خلال الأشهر الماضية".وأضاف البيان: "اتفقت الحكومتان على تطوير العلاقات الودية بينهما على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصالح المشتركة والتعايش السلمي".وأشار إلى أنه "اتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين قريبا".وكان وزير الخارجية الإيراني الراحل، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن في شهر يوليو/ تموز 2023، الاتفاق مع السودان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وتبادل فتح السفارات لدى البلدين في القريب العاجل.وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف خلال استضافته في طهران، إنه "اتفق مع المشرف على وزارة الخارجية السودانية، خلال لقاء جرى بينهما في أذربيجان، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في القريب العاجل، واطلعت على آخر الأوضاع الخاصة بالاشتباكات الجارية في السودان"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

https://sarabic.ae/20230708/إيران-تعلن-الاتفاق-مع-السودان-على-إعادة-العلاقات-الدبلوماسية-وفتح-السفارات-في-القريب-العاجل-1078854853.html

https://sarabic.ae/20240304/أول-رد-من-إيران-على-مزاعم-طلبها-من-السودان-إنشاء-قاعدة-في-البحر-الأحمر-1086640499.html

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إيران, أخبار إيران, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, أخبار العالم الآن, العالم