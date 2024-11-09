https://sarabic.ae/20241109/الخارجية-الروسية-دول-أفريقية-لا-تتلقى-مساعدات-من-صندوق-النقد-الدولي-لأنه-يوجهها-إلى-كييف-1094631050.html
الخارجية الروسية: دول أفريقية لا تتلقى مساعدات من صندوق النقد الدولي لأنه يوجهها إلى كييف... فيديو
الخارجية الروسية: دول أفريقية لا تتلقى مساعدات من صندوق النقد الدولي لأنه يوجهها إلى كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
أكدت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن عددا من الدول الأفريقية الأكثر احتياجا لا تتلقى مساعدات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لأنهما يوجهونها... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T14:16+0000
2024-11-09T14:16+0000
2024-11-09T14:40+0000
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وقالت زاخاروفا، خلال جلسة المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية - الأفريقية في مدينة سوتشي، اليوم السبت: "لا يتلقى عدد من البلدان الأكثر احتياجا في أفريقيا الدعم المالي اللازم، على سبيل المثال، من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.. لأنه يتم توجيه الموارد الرئيسية لدعم نظام كييف".ويعقد منتدى الشراكة روسيا - أفريقيا، يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في منطقة سيريوس الفيدرالية في مدينة سوتشي جنوبي روسيا.وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه سيتم النظر خلال هذا المنتدى بقضايا "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".
https://sarabic.ae/20241109/الخارجية-الروسية-منتدى-روسيا-أفريقيا-بدد-الآمال-في-عزلة-روسيا-1094630711.html
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روسيا, العالم, أفريقيا
الخارجية الروسية: دول أفريقية لا تتلقى مساعدات من صندوق النقد الدولي لأنه يوجهها إلى كييف... فيديو
14:16 GMT 09.11.2024 (تم التحديث: 14:40 GMT 09.11.2024)
أكدت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن عددا من الدول الأفريقية الأكثر احتياجا لا تتلقى مساعدات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لأنهما يوجهونها لدعم نظام كييف.
وقالت زاخاروفا، خلال جلسة المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية - الأفريقية في مدينة سوتشي، اليوم السبت: "لا يتلقى عدد من البلدان الأكثر احتياجا في أفريقيا الدعم المالي اللازم، على سبيل المثال، من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.. لأنه يتم توجيه الموارد الرئيسية لدعم نظام كييف".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن انعقاد المؤتمر الوزاري الأول لـ"منتدى روسيا أفريقيا" أظهر أهمية التعددية القطبية وبدّد "الآمال القذرة" لعزلة روسيا.
واضافت زاخاروفا لـ"سبوتنيك"، أنه "من دون مبالغة، تُعقد عشرات الاجتماعات الثنائية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ويجتمع الزملاء الأفارقة مع بعضهم بعضا. كل هذا يحدث على هامش الحدث… وهذه المفاوضات مليئة بجدول أعمال عملي وذو صلة".
ويعقد منتدى الشراكة روسيا - أفريقيا، يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في منطقة سيريوس الفيدرالية في مدينة سوتشي جنوبي روسيا.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه سيتم النظر خلال هذا المنتدى بقضايا "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".