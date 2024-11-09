https://sarabic.ae/20241109/الرئيس-الفنلندي-يعلق-على-تطبيع-العلاقات-مع-روسيا-1094626242.html
الرئيس الفنلندي يعلق على تطبيع العلاقات مع روسيا
الرئيس الفنلندي يعلق على تطبيع العلاقات مع روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، اليوم السبت، أن العلاقات بين روسيا وفنلندا ستتحسن. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T11:18+0000
2024-11-09T11:18+0000
2024-11-09T11:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأعرب ستوب عن أمله في تحسن العلاقات بين روسيا وفنلندا، قائلا: "نعم، في يوم من الأيام سوف تتحسن هذه العلاقات وسيتم استخدامها من أجل الخير".وتدهورت العلاقات بين روسيا وفنلندا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد انضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما وصفته موسكو بالخطوة الحمقاء من وجهة نظر ضمان مصالحها الوطنية.ورفضت موسكو مرارا مثل هذه الاتهامات ووصفتها بالمعايير المزدوجة للغرب.
https://sarabic.ae/20241109/الجيش-الروسي-يحقق-تقدما-ملحوظا-في-مقاطعة-خاركوف-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-1094624339.html
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روسيا
الرئيس الفنلندي يعلق على تطبيع العلاقات مع روسيا
ذكر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، اليوم السبت، أن العلاقات بين روسيا وفنلندا ستتحسن.
وأعرب ستوب عن أمله في تحسن العلاقات بين روسيا وفنلندا، قائلا: "نعم، في يوم من الأيام سوف تتحسن هذه العلاقات وسيتم استخدامها من أجل الخير".
وقال الرئيس الفنلندي في مقابلة مع صحيفة "إيلتا سانومات"، إن "الوقت المناسب لذلك لم يحن بعد".
وتدهورت العلاقات بين روسيا وفنلندا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد انضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما وصفته موسكو بالخطوة الحمقاء من وجهة نظر ضمان مصالحها الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، بقرار من السلطات الفنلندية، تم إغلاق الحدود بحجة قيام روسيا بإرسال طالبي اللجوء إلى الحدود.
ورفضت موسكو مرارا مثل هذه الاتهامات ووصفتها بالمعايير المزدوجة للغرب.