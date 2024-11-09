https://sarabic.ae/20241109/خبير-في-العلاقات-الدولية-الاقتصاد-الروسي-أظهر-صلابته-والعلاقات-مع-أمريكا-على-مفترق-طرق-1094628874.html

خبير في العلاقات الدولية: الاقتصاد الروسي أظهر صلابته والعلاقات مع أمريكا على مفترق طرق

خبير في العلاقات الدولية: الاقتصاد الروسي أظهر صلابته والعلاقات مع أمريكا على مفترق طرق

سبوتنيك عربي

رأى الدكتور طوني معلوف، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي، أن "الاقتصاد الروسي أثبت قدراته الكبيرة في مواجهة العقوبات الغربية، حيث سجل... 09.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-09T13:11+0000

2024-11-09T13:11+0000

2024-11-09T13:11+0000

روسيا

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اقتصاد

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وأضاف معلوف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "دول مجموعة "البريكس" أظهرت قوة اقتصادية متزايدة، إذ تفوقت على مجموعة السبع الكبرى (G7) بنسبة 10%"، مشيرًا إلى أنّ "هذه المجموعة لم تعد مجرد تجمع اقتصادي، بل أصبحت قوة شعبية مؤثرة في الساحة الدولية".وفي ما يتعلق بالعلاقات الأمريكية-الروسية، لفت معلوف إلى أنّ "هناك تحولات كبيرة في السياسة الأمريكية مع عودة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى الساحة السياسية". وقال إنّ "ترامب اليوم أصبح مختلفاً عن الماضي، معترفاً بأن لديه هامش عمل أوسع وأنه سيظل يتعامل بحذر مع "الدولة العميقة" في أمريكا، ورغم تدهور العلاقات بين واشنطن وموسكو في الفترة الأخيرة، فإن هناك إرادة من الطرفين للتقارب، شريطة أن تكون العلاقة ندية ووفق مصالح متبادلة".معلوف أضاف أنّ "إعلان ترامب عن رغبته في إنهاء الأزمة الروسية-الأوكرانية قد يكون خطوة هامة في تغيير مسار العلاقات الدولية، خاصة إذا قررت الولايات المتحدة قطع تمويلها عن أوكرانيا".أما على الصعيد الصيني، فقال معلوف إنّ "الصين أصبحت اليوم قوة اقتصادية وعسكرية أكبر من أي وقت مضى، وأن ترامب سيركز على الملف الصيني في فترة رئاسته الثانية"، متوقعاً أنّ "يتبع سياسة "العصا والجزرة" مع الصين في محاولة لتقليص نفوذها العالمي".وفي ختام تصريحاته، أكد معلوف أنّ "روسيا هي الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تقول "لا" للغرب في الوقت الراهن، مستفيدة من قوتها الاقتصادية والسياسية التي تزداد تأثيراً في النظام العالمي الجديد".

https://sarabic.ae/20241109/الرئيس-الفنلندي-يعلق-على-تطبيع-العلاقات-مع-روسيا-1094626242.html

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