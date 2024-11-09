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ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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خبير في العلاقات الدولية: الاقتصاد الروسي أظهر صلابته والعلاقات مع أمريكا على مفترق طرق
خبير في العلاقات الدولية: الاقتصاد الروسي أظهر صلابته والعلاقات مع أمريكا على مفترق طرق
سبوتنيك عربي
رأى الدكتور طوني معلوف، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي، أن "الاقتصاد الروسي أثبت قدراته الكبيرة في مواجهة العقوبات الغربية، حيث سجل... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T13:11+0000
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وأضاف معلوف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "دول مجموعة "البريكس" أظهرت قوة اقتصادية متزايدة، إذ تفوقت على مجموعة السبع الكبرى (G7) بنسبة 10%"، مشيرًا إلى أنّ "هذه المجموعة لم تعد مجرد تجمع اقتصادي، بل أصبحت قوة شعبية مؤثرة في الساحة الدولية".وفي ما يتعلق بالعلاقات الأمريكية-الروسية، لفت معلوف إلى أنّ "هناك تحولات كبيرة في السياسة الأمريكية مع عودة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى الساحة السياسية". وقال إنّ "ترامب اليوم أصبح مختلفاً عن الماضي، معترفاً بأن لديه هامش عمل أوسع وأنه سيظل يتعامل بحذر مع "الدولة العميقة" في أمريكا، ورغم تدهور العلاقات بين واشنطن وموسكو في الفترة الأخيرة، فإن هناك إرادة من الطرفين للتقارب، شريطة أن تكون العلاقة ندية ووفق مصالح متبادلة".معلوف أضاف أنّ "إعلان ترامب عن رغبته في إنهاء الأزمة الروسية-الأوكرانية قد يكون خطوة هامة في تغيير مسار العلاقات الدولية، خاصة إذا قررت الولايات المتحدة قطع تمويلها عن أوكرانيا".أما على الصعيد الصيني، فقال معلوف إنّ "الصين أصبحت اليوم قوة اقتصادية وعسكرية أكبر من أي وقت مضى، وأن ترامب سيركز على الملف الصيني في فترة رئاسته الثانية"، متوقعاً أنّ "يتبع سياسة "العصا والجزرة" مع الصين في محاولة لتقليص نفوذها العالمي".وفي ختام تصريحاته، أكد معلوف أنّ "روسيا هي الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تقول "لا" للغرب في الوقت الراهن، مستفيدة من قوتها الاقتصادية والسياسية التي تزداد تأثيراً في النظام العالمي الجديد".
https://sarabic.ae/20241109/الرئيس-الفنلندي-يعلق-على-تطبيع-العلاقات-مع-روسيا-1094626242.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, سلاح روسيا, اقتصاد
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, سلاح روسيا, اقتصاد

خبير في العلاقات الدولية: الاقتصاد الروسي أظهر صلابته والعلاقات مع أمريكا على مفترق طرق

13:11 GMT 09.11.2024
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حصري
رأى الدكتور طوني معلوف، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي، أن "الاقتصاد الروسي أثبت قدراته الكبيرة في مواجهة العقوبات الغربية، حيث سجل انخفاضًا ملحوظًا في نسبة التضخم، ما فاجأ الغرب وأثار العديد من التساؤلات حول متانة الاقتصاد الروسي في ظل الأزمات الدولية".
وأضاف معلوف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "دول مجموعة "البريكس" أظهرت قوة اقتصادية متزايدة، إذ تفوقت على مجموعة السبع الكبرى (G7) بنسبة 10%"، مشيرًا إلى أنّ "هذه المجموعة لم تعد مجرد تجمع اقتصادي، بل أصبحت قوة شعبية مؤثرة في الساحة الدولية".
وأوضح معلوف أنّ "روسيا اليوم لا تتحدى أحداً بشكل مباشر، بل تسعى إلى تنسيق الجهود ضمن مجموعة "البريكس" لتقديم بدائل للنظام المالي العالمي الحالي، من خلال طرح مؤسسات مالية موازية مثل نظام "سويفت" البديل واستبدال الدولار في المعاملات الدولية".
وفي ما يتعلق بالعلاقات الأمريكية-الروسية، لفت معلوف إلى أنّ "هناك تحولات كبيرة في السياسة الأمريكية مع عودة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى الساحة السياسية". وقال إنّ "ترامب اليوم أصبح مختلفاً عن الماضي، معترفاً بأن لديه هامش عمل أوسع وأنه سيظل يتعامل بحذر مع "الدولة العميقة" في أمريكا، ورغم تدهور العلاقات بين واشنطن وموسكو في الفترة الأخيرة، فإن هناك إرادة من الطرفين للتقارب، شريطة أن تكون العلاقة ندية ووفق مصالح متبادلة".
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
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معلوف أضاف أنّ "إعلان ترامب عن رغبته في إنهاء الأزمة الروسية-الأوكرانية قد يكون خطوة هامة في تغيير مسار العلاقات الدولية، خاصة إذا قررت الولايات المتحدة قطع تمويلها عن أوكرانيا".
كما تناول معلوف التوترات الحاصلة بين الولايات المتحدة وروسيا، مشيراً إلى أنّ "العلاقات بين البلدين وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، مع اقتحام العديد من القنصليات الروسية في الولايات المتحدة"، لكنه أشار إلى أنّ "روسيا اليوم أصبحت قوة عالمية حقيقية، وستسعى لطرح العديد من المبادرات خلال أي مفاوضات مع واشنطن".
أما على الصعيد الصيني، فقال معلوف إنّ "الصين أصبحت اليوم قوة اقتصادية وعسكرية أكبر من أي وقت مضى، وأن ترامب سيركز على الملف الصيني في فترة رئاسته الثانية"، متوقعاً أنّ "يتبع سياسة "العصا والجزرة" مع الصين في محاولة لتقليص نفوذها العالمي".
وفي ختام تصريحاته، أكد معلوف أنّ "روسيا هي الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تقول "لا" للغرب في الوقت الراهن، مستفيدة من قوتها الاقتصادية والسياسية التي تزداد تأثيراً في النظام العالمي الجديد".
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