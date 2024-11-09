https://sarabic.ae/20241109/رجل-أعمال-جزائري-لـسبوتنيك-تم-الاتفاق-مع-روسيا-من-أجل-توريد-التكنولوجيا-المتطورة-إلى-الجزائر-1094631948.html

رجل أعمال جزائري لـ"سبوتنيك": تم الاتفاق مع روسيا من أجل توريد التكنولوجيا المتطورة إلى الجزائر

رجل أعمال جزائري لـ"سبوتنيك": تم الاتفاق مع روسيا من أجل توريد التكنولوجيا المتطورة إلى الجزائر

سبوتنيك عربي

قال مدير شركة "فيتو بيو شام" الجزائرية للزراعة أحمد مردوخ ياسين، إنه تم الاتفاق مع روسيا لتوريد التكنولوجيا المتطورة، وأيضا استيراد الحليب ومشتقاته. 09.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-09T14:44+0000

2024-11-09T14:44+0000

2024-11-09T14:44+0000

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وأضاف مردوخ في حديث لـ"سبوتنيك"، أن المشاركة في منتدى روسيا أفريقيا، جدا مهم ومثمر بالنسبة لنا كشركة جزائرية مختصة في الزراعات الاستراتيجية".وأكد مردوخ أن "الاتحاد السوفييتي كان له دور كبير في استقلال الجزائر سابقا، ونسعى اليوم أن يكون الدور كبيرا أيضا لروسيا في بناء الجزائر غذائيا وفي مختلف المجالات".ووفقا له، فإنه "بفضل السياسة الروسية الحكيمة تشهد روسيا اكتفاءً ذاتيا في مختلف الموارد والصناعات، وهذا ما جئنا من أجله، كي نكتسب خبراتهم، وننقل ونبني استثمارات مشتركة في الجزائر".وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه سيتم النظر خلال هذا المنتدى بقضايا "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".

https://sarabic.ae/20241109/الخارجية-الروسية-دول-أفريقية-لا-تتلقى-مساعدات-من-صندوق-النقد-الدولي-لأنه-يوجهها-إلى-كييف-1094631050.html

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