رجل أعمال جزائري لـ"سبوتنيك": تم الاتفاق مع روسيا من أجل توريد التكنولوجيا المتطورة إلى الجزائر

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البرنامج الصباحي
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هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:38 GMT
22 د
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14:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل توقع صفقة مقاتلات F-15 ضمن مساعدات إدارة بايدن، بوتين: النظام العالمي الجديد يتشكل والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:03 GMT
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هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
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عالم سبوتنيك
لبنان.. حديث عن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار خلال أسابيع، إيران تنفي مزاعم أميركية بمحاولة اغتيال ترامب
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رجل أعمال جزائري لـ"سبوتنيك": تم الاتفاق مع روسيا من أجل توريد التكنولوجيا المتطورة إلى الجزائر
رجل أعمال جزائري لـ"سبوتنيك": تم الاتفاق مع روسيا من أجل توريد التكنولوجيا المتطورة إلى الجزائر
سبوتنيك عربي
قال مدير شركة "فيتو بيو شام" الجزائرية للزراعة أحمد مردوخ ياسين، إنه تم الاتفاق مع روسيا لتوريد التكنولوجيا المتطورة، وأيضا استيراد الحليب ومشتقاته. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T14:44+0000
2024-11-09T14:44+0000
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وأضاف مردوخ في حديث لـ"سبوتنيك"، أن المشاركة في منتدى روسيا أفريقيا، جدا مهم ومثمر بالنسبة لنا كشركة جزائرية مختصة في الزراعات الاستراتيجية".وأكد مردوخ أن "الاتحاد السوفييتي كان له دور كبير في استقلال الجزائر سابقا، ونسعى اليوم أن يكون الدور كبيرا أيضا لروسيا في بناء الجزائر غذائيا وفي مختلف المجالات".ووفقا له، فإنه "بفضل السياسة الروسية الحكيمة تشهد روسيا اكتفاءً ذاتيا في مختلف الموارد والصناعات، وهذا ما جئنا من أجله، كي نكتسب خبراتهم، وننقل ونبني استثمارات مشتركة في الجزائر".وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه سيتم النظر خلال هذا المنتدى بقضايا "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".
https://sarabic.ae/20241109/الخارجية-الروسية-دول-أفريقية-لا-تتلقى-مساعدات-من-صندوق-النقد-الدولي-لأنه-يوجهها-إلى-كييف-1094631050.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الجزائر
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الجزائر

رجل أعمال جزائري لـ"سبوتنيك": تم الاتفاق مع روسيا من أجل توريد التكنولوجيا المتطورة إلى الجزائر

14:44 GMT 09.11.2024
© Sputnik . Nagham Kabbasمدير شركة "فيتو بيو شام" الجزائرية للزراعة أحمد مردوخ ياسين
مدير شركة فيتو بيو شام الجزائرية للزراعة أحمد مردوخ ياسين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
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حصري
قال مدير شركة "فيتو بيو شام" الجزائرية للزراعة أحمد مردوخ ياسين، إنه تم الاتفاق مع روسيا لتوريد التكنولوجيا المتطورة، وأيضا استيراد الحليب ومشتقاته.
وأضاف مردوخ في حديث لـ"سبوتنيك"، أن المشاركة في منتدى روسيا أفريقيا، جدا مهم ومثمر بالنسبة لنا كشركة جزائرية مختصة في الزراعات الاستراتيجية".
وتمثل مشاركتنا كنداء لرواد الأعمال الروس من أجل بناء استثماراتهم في الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي هناك".
وأكد مردوخ أن "الاتحاد السوفييتي كان له دور كبير في استقلال الجزائر سابقا، ونسعى اليوم أن يكون الدور كبيرا أيضا لروسيا في بناء الجزائر غذائيا وفي مختلف المجالات".
اليوم الثاني - قادة القمة الروسية الأفريقية روسيا - أفريقيا في سوتشي، 24أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
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14:16 GMT
ووفقا له، فإنه "بفضل السياسة الروسية الحكيمة تشهد روسيا اكتفاءً ذاتيا في مختلف الموارد والصناعات، وهذا ما جئنا من أجله، كي نكتسب خبراتهم، وننقل ونبني استثمارات مشتركة في الجزائر".
ويعقد منتدى الشراكة روسيا - أفريقيا، يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في منطقة سيريوس الفيدرالية في مدينة سوتشي جنوبي روسيا.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه سيتم النظر خلال هذا المنتدى بقضايا "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".
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