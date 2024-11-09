https://sarabic.ae/20241109/رجل-أعمال-جزائري-لـسبوتنيك-تم-الاتفاق-مع-روسيا-من-أجل-توريد-التكنولوجيا-المتطورة-إلى-الجزائر-1094631948.html
رجل أعمال جزائري لـ"سبوتنيك": تم الاتفاق مع روسيا من أجل توريد التكنولوجيا المتطورة إلى الجزائر
رجل أعمال جزائري لـ"سبوتنيك": تم الاتفاق مع روسيا من أجل توريد التكنولوجيا المتطورة إلى الجزائر
سبوتنيك عربي
قال مدير شركة "فيتو بيو شام" الجزائرية للزراعة أحمد مردوخ ياسين، إنه تم الاتفاق مع روسيا لتوريد التكنولوجيا المتطورة، وأيضا استيراد الحليب ومشتقاته. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T14:44+0000
2024-11-09T14:44+0000
2024-11-09T14:44+0000
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وأضاف مردوخ في حديث لـ"سبوتنيك"، أن المشاركة في منتدى روسيا أفريقيا، جدا مهم ومثمر بالنسبة لنا كشركة جزائرية مختصة في الزراعات الاستراتيجية".وأكد مردوخ أن "الاتحاد السوفييتي كان له دور كبير في استقلال الجزائر سابقا، ونسعى اليوم أن يكون الدور كبيرا أيضا لروسيا في بناء الجزائر غذائيا وفي مختلف المجالات".ووفقا له، فإنه "بفضل السياسة الروسية الحكيمة تشهد روسيا اكتفاءً ذاتيا في مختلف الموارد والصناعات، وهذا ما جئنا من أجله، كي نكتسب خبراتهم، وننقل ونبني استثمارات مشتركة في الجزائر".وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه سيتم النظر خلال هذا المنتدى بقضايا "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".
https://sarabic.ae/20241109/الخارجية-الروسية-دول-أفريقية-لا-تتلقى-مساعدات-من-صندوق-النقد-الدولي-لأنه-يوجهها-إلى-كييف-1094631050.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الجزائر
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الجزائر
رجل أعمال جزائري لـ"سبوتنيك": تم الاتفاق مع روسيا من أجل توريد التكنولوجيا المتطورة إلى الجزائر
حصري
قال مدير شركة "فيتو بيو شام" الجزائرية للزراعة أحمد مردوخ ياسين، إنه تم الاتفاق مع روسيا لتوريد التكنولوجيا المتطورة، وأيضا استيراد الحليب ومشتقاته.
وأضاف مردوخ في حديث لـ"سبوتنيك"، أن المشاركة في منتدى روسيا أفريقيا، جدا مهم ومثمر بالنسبة لنا كشركة جزائرية مختصة في الزراعات الاستراتيجية".
وتمثل مشاركتنا كنداء لرواد الأعمال الروس من أجل بناء استثماراتهم في الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي هناك".
وأكد مردوخ أن "الاتحاد السوفييتي كان له دور كبير في استقلال الجزائر سابقا، ونسعى اليوم أن يكون الدور كبيرا أيضا لروسيا في بناء الجزائر غذائيا وفي مختلف المجالات".
ووفقا له، فإنه "بفضل السياسة الروسية الحكيمة تشهد روسيا اكتفاءً ذاتيا في مختلف الموارد والصناعات، وهذا ما جئنا من أجله، كي نكتسب خبراتهم، وننقل ونبني استثمارات مشتركة في الجزائر".
ويعقد منتدى الشراكة روسيا - أفريقيا، يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في منطقة سيريوس الفيدرالية في مدينة سوتشي جنوبي روسيا.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه سيتم النظر خلال هذا المنتدى بقضايا "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".