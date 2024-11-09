https://sarabic.ae/20241109/كيف-تستحم-الفيلة-فيديو-1094641685.html
كيف تستحم الفيلة؟.. فيديو
كيف تستحم الفيلة؟.. فيديو
سبوتنيك عربي
تمتلك الفيلة حجما ضخما يميزها عن غيرها من الحيوانات في جميع أنشطتها اليومية سواء في الغابات أو داخل أقفاص خاصة بحديقة الحيوان. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T21:40+0000
2024-11-09T21:40+0000
2024-11-09T21:40+0000
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ويرصد مقطع فيديو متداول جانبا من مظاهر حياة الفيلة يتعلق بالنظافة باستخدام أدوات بسيطة تم تحويلها إلى وسيلة استحمام متطورة.ويظهر الفيديو اثنين من الفيلة خلال الاستحمام باستخدام خرطوم مياه بلاستيكي يمسكه أحد الفيلة بخرطومه ثم يقوم بتدويره حول جسمه ببراعة.وفي المقابل، يظهر الفيديو محاولة فيل آخر، تعطيل وصول الماء إلى الفيل الذي يستحم، عن طريق الضغط على خرطوم المياه على الأرض لمنع تدفق المياه إليه.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الأخبار
كيف تستحم الفيلة؟.. فيديو
تمتلك الفيلة حجما ضخما يميزها عن غيرها من الحيوانات في جميع أنشطتها اليومية سواء في الغابات أو داخل أقفاص خاصة بحديقة الحيوان.
ويرصد مقطع فيديو متداول جانبا من مظاهر حياة الفيلة
يتعلق بالنظافة باستخدام أدوات بسيطة تم تحويلها إلى وسيلة استحمام متطورة.
ويظهر الفيديو اثنين من الفيلة خلال الاستحمام باستخدام خرطوم مياه بلاستيكي يمسكه أحد الفيلة بخرطومه
ثم يقوم بتدويره حول جسمه ببراعة.
وفي المقابل، يظهر الفيديو محاولة فيل آخر، تعطيل وصول الماء إلى الفيل
الذي يستحم، عن طريق الضغط على خرطوم المياه على الأرض لمنع تدفق المياه إليه.