https://sarabic.ae/20241109/مستشار-الرئيس-الروسي-نخطط-لإنشاء-نظام-مالي-مستقل-للتسويات-مع-الدول-الأفريقية-بحلول-عام-2030-1094633839.html
مستشار الرئيس الروسي: نخطط لإنشاء نظام مالي مستقل للتسويات مع الدول الأفريقية بحلول عام 2030
مستشار الرئيس الروسي: نخطط لإنشاء نظام مالي مستقل للتسويات مع الدول الأفريقية بحلول عام 2030
سبوتنيك عربي
أكد مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنطون كوبياكوف، اليوم السبت، أن روسيا وكما كانت في العهد السوفييتي، مستعدة لتطوير التعاون في مجموعة واسعة من المجالات... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T16:06+0000
2024-11-09T16:06+0000
2024-11-09T16:06+0000
روسيا
أفريقيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079453979_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_882d66929533ed029b39897691d857b9.jpg
وقال كوبياكوف في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا: "إن روسيا، كما كانت في عهد الاتحاد السوفييتي، مستعدة لتطوير التعاون بشأن مجموعة واسعة من المشاكل التي تحتاج إلى حل في القارة الأفريقية، والتي يتعين على جميع البلدان الأفريقية حلها من أجل تحقيق نمو واثق ومستقر".وقال مستشار الرئيس الروسي: "نخطط لإنشاء نظام مالي مستقل للتسويات مع الدول الأفريقية بحلول عام 2030".ويعقد منتدى الشراكة روسيا - أفريقيا، يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في منطقة سيريوس الفيدرالية في مدينة سوتشي جنوبي روسيا.وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه سيتم النظر خلال هذا المنتدى بقضايا "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".
https://sarabic.ae/20241109/اعبيدي-لـسبوتنيك-موريتانيا-توقع-مع-روسيا-اتفاقيات-حول-الانتقال-للرقمنة-والأمن-السيبراني-1094632541.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079453979_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_cea52812c4b68de89dd48df93933aee7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أفريقيا, العالم
مستشار الرئيس الروسي: نخطط لإنشاء نظام مالي مستقل للتسويات مع الدول الأفريقية بحلول عام 2030
أكد مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنطون كوبياكوف، اليوم السبت، أن روسيا وكما كانت في العهد السوفييتي، مستعدة لتطوير التعاون في مجموعة واسعة من المجالات الضرورية في القارة الأفريقية، بما في ذلك الأمن.
وقال كوبياكوف في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا: "إن روسيا، كما كانت في عهد الاتحاد السوفييتي، مستعدة لتطوير التعاون بشأن مجموعة واسعة من المشاكل التي تحتاج إلى حل في القارة الأفريقية، والتي يتعين على جميع البلدان الأفريقية حلها من أجل تحقيق نمو واثق ومستقر".
وأشار إلى أن "هذه المجالات تشمل الأمن، بما في ذلك الأمن الغذائي، وضمان السلام والسيادة، والحصول على التعليم، وبناء العلاقات الإنسانية، وتشكيل النقابات المتساوية والمشاركة فيها، والحفاظ على الطبيعة الفريدة للقارة الأفريقية، والرعاية الصحية، وأمن الطاقة، وقطاع الاقتصاد".
وقال مستشار الرئيس الروسي: "نخطط لإنشاء نظام مالي مستقل للتسويات مع الدول الأفريقية بحلول عام 2030".
وأكد كوبياكوف أن "الغرب ليس مهتما بحل الصراعات في أفريقيا بل من مصلحته خلق التوتر في القارة".
ويعقد منتدى الشراكة روسيا - أفريقيا، يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في منطقة سيريوس الفيدرالية في مدينة سوتشي جنوبي روسيا.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه سيتم النظر خلال هذا المنتدى بقضايا "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".