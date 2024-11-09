https://sarabic.ae/20241109/اعبيدي-لـسبوتنيك-موريتانيا-توقع-مع-روسيا-اتفاقيات-حول-الانتقال-للرقمنة-والأمن-السيبراني-1094632541.html

مسؤول موريتاني لـ"سبوتنيك": نوقع مع روسيا اتفاقيات حول الانتقال للرقمنة والأمن السيبراني

مسؤول موريتاني لـ"سبوتنيك": نوقع مع روسيا اتفاقيات حول الانتقال للرقمنة والأمن السيبراني

سبوتنيك عربي

صرح يعقوب اعبيدي، مدير البني التحتية في وزارة التحول الرقمي الموريتانية، اليوم السبت، أن بلاده وقعت على اتفاقية مع روسيا، حول موضوع الانتقال للرقمنة والأمن... 09.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-09T15:01+0000

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2024-11-09T15:28+0000

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وقال اعبيدي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، خلال منتدى "روسيا أفريقيا": "نحن قدمنا من موريتانيا مع وفد وزاري يرأسه وزير الخارجية بعضوية وزير التحول الرقمي، والأمين العام لوزارة التعلم العالي".وحول مشاركة موريتانيا في الاجتماع الوزاري الأول من نوعه، بين روسيا وأفريقيا، أضاف اعبيدي: "موريتانيا شاركت ممثلة لنفسها وكرئيسة للاتحاد الأفريقي، وزير الخارجية وقع عدة اتفاقيات مع روسيا على صعيد التعليم ومواضيع أخرى، وكذلك اجتماعات جانبية مع الاتحاد الأفريقي".وتابع: "نحن بموريتانيا نعمل على مشروع تحول رقمي كبير، بدءا من عصرنة الإدارة مع التطبيقات مع الحكومة الإلكترونية، وقضية الأمر السيبراني تهمنا جدا".وفي وقت سابق من اليوم، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، أن انعقاد المؤتمر الوزاري الأول لـ"منتدى روسيا أفريقيا" أظهر أهمية التعددية القطبية وبدّد "الآمال القذرة" لعزلة روسيا.

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