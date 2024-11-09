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كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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مسؤول موريتاني لـ"سبوتنيك": نوقع مع روسيا اتفاقيات حول الانتقال للرقمنة والأمن السيبراني
مسؤول موريتاني لـ"سبوتنيك": نوقع مع روسيا اتفاقيات حول الانتقال للرقمنة والأمن السيبراني
سبوتنيك عربي
صرح يعقوب اعبيدي، مدير البني التحتية في وزارة التحول الرقمي الموريتانية، اليوم السبت، أن بلاده وقعت على اتفاقية مع روسيا، حول موضوع الانتقال للرقمنة والأمن... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T15:01+0000
2024-11-09T15:28+0000
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وقال اعبيدي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، خلال منتدى "روسيا أفريقيا": "نحن قدمنا من موريتانيا مع وفد وزاري يرأسه وزير الخارجية بعضوية وزير التحول الرقمي، والأمين العام لوزارة التعلم العالي".وحول مشاركة موريتانيا في الاجتماع الوزاري الأول من نوعه، بين روسيا وأفريقيا، أضاف اعبيدي: "موريتانيا شاركت ممثلة لنفسها وكرئيسة للاتحاد الأفريقي، وزير الخارجية وقع عدة اتفاقيات مع روسيا على صعيد التعليم ومواضيع أخرى، وكذلك اجتماعات جانبية مع الاتحاد الأفريقي".وتابع: "نحن بموريتانيا نعمل على مشروع تحول رقمي كبير، بدءا من عصرنة الإدارة مع التطبيقات مع الحكومة الإلكترونية، وقضية الأمر السيبراني تهمنا جدا".وفي وقت سابق من اليوم، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، أن انعقاد المؤتمر الوزاري الأول لـ"منتدى روسيا أفريقيا" أظهر أهمية التعددية القطبية وبدّد "الآمال القذرة" لعزلة روسيا.
https://sarabic.ae/20241109/رجل-أعمال-جزائري-لـسبوتنيك-تم-الاتفاق-مع-روسيا-من-أجل-توريد-التكنولوجيا-المتطورة-إلى-الجزائر-1094631948.html
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تقارير سبوتنيك, حصري
تقارير سبوتنيك, حصري

مسؤول موريتاني لـ"سبوتنيك": نوقع مع روسيا اتفاقيات حول الانتقال للرقمنة والأمن السيبراني

15:01 GMT 09.11.2024 (تم التحديث: 15:28 GMT 09.11.2024)
© Sputnik . Nagham Kabbasيعقوب اعبيدي مدير البني التحتية في وزارة التحول الرقمي
يعقوب اعبيدي مدير البني التحتية في وزارة التحول الرقمي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
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حصري
صرح يعقوب اعبيدي، مدير البني التحتية في وزارة التحول الرقمي الموريتانية، اليوم السبت، أن بلاده وقعت على اتفاقية مع روسيا، حول موضوع الانتقال للرقمنة والأمن السيبراني.
وقال اعبيدي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، خلال منتدى "روسيا أفريقيا": "نحن قدمنا من موريتانيا مع وفد وزاري يرأسه وزير الخارجية بعضوية وزير التحول الرقمي، والأمين العام لوزارة التعلم العالي".
وحول مشاركة موريتانيا في الاجتماع الوزاري الأول من نوعه، بين روسيا وأفريقيا، أضاف اعبيدي: "موريتانيا شاركت ممثلة لنفسها وكرئيسة للاتحاد الأفريقي، وزير الخارجية وقع عدة اتفاقيات مع روسيا على صعيد التعليم ومواضيع أخرى، وكذلك اجتماعات جانبية مع الاتحاد الأفريقي".
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وبيّن اعبيدي أن "وزير التحول الرقمي، تكلم خلال ورشة عمل خاصة بالحلول والتفكير بنظام سيبراني عالمي جديد، يضمن شراكة متساوية بين جميع بلدان العالم".
وتابع: "نحن بموريتانيا نعمل على مشروع تحول رقمي كبير، بدءا من عصرنة الإدارة مع التطبيقات مع الحكومة الإلكترونية، وقضية الأمر السيبراني تهمنا جدا".
وختم اعبيد: "مهتمون بالشراكة مع روسيا، ولدينا محادثات جانبية مع وزارة التحول الرقمي الروسية".
وفي وقت سابق من اليوم، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، أن انعقاد المؤتمر الوزاري الأول لـ"منتدى روسيا أفريقيا" أظهر أهمية التعددية القطبية وبدّد "الآمال القذرة" لعزلة روسيا.
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