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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241110/إصابة-خمسة-مدنيين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1094661933.html
إصابة خمسة مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة خمسة مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 67 مقذوفا خلال 24 ساعة 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T22:15+0000
2024-11-10T22:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 18 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 67 مقذوفا من عيارات مختلفة.دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 18 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 67 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة خمسة مدنيين.يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 8 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241110/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فولتشينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094647261.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

إصابة خمسة مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك

22:15 GMT 10.11.2024 (تم التحديث: 22:47 GMT 10.11.2024)
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 67 مقذوفا خلال 24 ساعة
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 18 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 67 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 18 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 67 مقذوفا مختلفة العيارات.
دبابات روسية في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة في جمهورية دونيتسك وتدك المطارات العسكرية الأوكرانية
09:43 GMT
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة خمسة مدنيين.
يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 8 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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