https://sarabic.ae/20241110/إصابة-خمسة-مدنيين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1094661933.html
إصابة خمسة مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة خمسة مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 67 مقذوفا خلال 24 ساعة 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T22:15+0000
2024-11-10T22:15+0000
2024-11-10T22:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 18 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 67 مقذوفا من عيارات مختلفة.دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 18 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 67 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة خمسة مدنيين.يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 8 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241110/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فولتشينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094647261.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
إصابة خمسة مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
22:15 GMT 10.11.2024 (تم التحديث: 22:47 GMT 10.11.2024)
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 67 مقذوفا خلال 24 ساعة
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 18 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 67 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 18 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه
67 مقذوفا مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة خمسة مدنيين.
يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 8 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.