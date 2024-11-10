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https://sarabic.ae/20241110/الإمارات-تصدر-بيانا-بعد-مقتل-ضابطتين-سعوديين-في-اليمن-1094651102.html
الإمارات تصدر بيانا بعد مقتل ضابطتين سعوديين في اليمن
الإمارات تصدر بيانا بعد مقتل ضابطتين سعوديين في اليمن
سبوتنيك عربي
أصدرت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، بيانا بشأن مقتل جنديين سعوديين وإصابة آخر، إثر هجوم تعرضت له القوات السعودية في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون... 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T13:19+0000
2024-11-10T13:19+0000
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وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي". كما أعربت عن "تضامنها الكامل مع القوات السعودية التي تشارك مع قوات التحالف في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، مؤكدة دعم الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحفظ أمنها وسلامة جنودها ومواطنيها"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وتقدمت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها، بـ"خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب".وكان الجيش السعودي أعلن، أمس السبت، عن مقتل ضابط وضابط صف، وإصابة ضابط آخر بجروح، إثر اعتداء وقع داخل معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون في اليمن.وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العميد الركن تركي المالكي، إن "الاعتداء الغادر وقع مساء يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمعسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الارهاب والتهريب بمدينة (سيئون) والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن، وذلك أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية".وأشار إلى أن "الاعتداء تم تنفيذه من أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية"، مؤكدا أن "المذكور لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241110/مقتل-ضابطين-سعوديين-وإصابة-آخر-إثر-اعتداء-في-اليمن-1094645633.html
https://sarabic.ae/20240721/الدفاع-السعودية-تنفي-علاقتها-بالغارات-على-الحديدة-اليمنية-1090989208.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الإمارات تصدر بيانا بعد مقتل ضابطتين سعوديين في اليمن

13:19 GMT 10.11.2024
© AP Photo / Kamran Jebreiliمشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة
مشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
مشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أصدرت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، بيانا بشأن مقتل جنديين سعوديين وإصابة آخر، إثر هجوم تعرضت له القوات السعودية في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون اليمنية.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي".
كما أعربت عن "تضامنها الكامل مع القوات السعودية التي تشارك مع قوات التحالف في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، مؤكدة دعم الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحفظ أمنها وسلامة جنودها ومواطنيها"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتقدمت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها، بـ"خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب".
الجيش السعودي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
مقتل ضابطين سعوديين وإصابة آخر إثر اعتداء في اليمن
08:06 GMT
وكان الجيش السعودي أعلن، أمس السبت، عن مقتل ضابط وضابط صف، وإصابة ضابط آخر بجروح، إثر اعتداء وقع داخل معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون في اليمن.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العميد الركن تركي المالكي، إن "الاعتداء الغادر وقع مساء يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمعسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الارهاب والتهريب بمدينة (سيئون) والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن، وذلك أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية".
وأشار إلى أن "الاعتداء تم تنفيذه من أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية"، مؤكدا أن "المذكور لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
الطيران السعودي - المقاتلات الهجومية تورنادو (Tornado) السعودية، 2009 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
"الدفاع" السعودية تنفي علاقتها بالغارات على الحديدة اليمنية
21 يوليو, 12:46 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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