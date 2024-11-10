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الدفاع السورية: مقتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين إثر هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا بريف دمشق
الدفاع السورية: مقتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين إثر هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا بريف دمشق
سبوتنيك عربي
قتل 7 أشخاص وأصيب 20 آخرون إثر هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T17:09+0000
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وقالت وزارة الدفاع السورية، في ببان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه "حوالي الساعة 00 :17 مساء اليوم، الأحد، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة".وقالت وزارة الدفاع السورية، في ببان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه "حوالي الساعة 00 :17 مساء اليوم، الأحد، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة".وأكد مراسل "سبوتنيك"، أنه بعد سماع دوي انفجارات في ريف دمشق الجنوبي، تبين أنها ناتجة عن تصدي لعدوان إسرائيلي جنوبي دمشق".وأشار المراسل إلى "مقتل 6 أشخاص 19 آخرين معظمهم من النساء والأطفال في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف بناء سكنيا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي".وبالأمس أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة عدد من العسكريين بهجوم إسرائيلي من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب.
https://sarabic.ae/20241110/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-جنوبي-دمشق--1094652535.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الدفاع السورية: مقتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين إثر هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا بريف دمشق

17:09 GMT 10.11.2024
© Sputnik . Shams Molhemقتلى وجرحى جراء استهداف صاروخين إسرائيليين حيا سكنيا في العاصمة السورية دمشق
قتلى وجرحى جراء استهداف صاروخين إسرائيليين حيا سكنيا في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© Sputnik . Shams Molhem
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قتل 7 أشخاص وأصيب 20 آخرون إثر هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.
وقالت وزارة الدفاع السورية، في ببان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه "حوالي الساعة 00 :17 مساء اليوم، الأحد، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة".
وقالت وزارة الدفاع السورية، في ببان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه "حوالي الساعة 00 :17 مساء اليوم، الأحد، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي جنوبي دمشق.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوبي دمشق
14:18 GMT
وأكد مراسل "سبوتنيك"، أنه بعد سماع دوي انفجارات في ريف دمشق الجنوبي، تبين أنها ناتجة عن تصدي لعدوان إسرائيلي جنوبي دمشق".
وأشار المراسل إلى "مقتل 6 أشخاص 19 آخرين معظمهم من النساء والأطفال في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف بناء سكنيا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي".
وأفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، بوقوع هجوم إسرائيلي على منطقة السيدة زينب بريف دمشق.
وبالأمس أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة عدد من العسكريين بهجوم إسرائيلي من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب.
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