https://sarabic.ae/20241110/الدفاع-السورية-مقتل-7-مدنيين-وإصابة-20-آخرين-إثر-هجوم-إسرائيلي-استهدف-مبنى-سكنيا-بريف-دمشق-1094655824.html
الدفاع السورية: مقتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين إثر هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا بريف دمشق
الدفاع السورية: مقتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين إثر هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا بريف دمشق
سبوتنيك عربي
قتل 7 أشخاص وأصيب 20 آخرون إثر هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T17:09+0000
2024-11-10T17:09+0000
2024-11-10T17:09+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093367398_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_6d961d8905064d5fb9a662fb1481bfc4.jpg
وقالت وزارة الدفاع السورية، في ببان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه "حوالي الساعة 00 :17 مساء اليوم، الأحد، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة".وقالت وزارة الدفاع السورية، في ببان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه "حوالي الساعة 00 :17 مساء اليوم، الأحد، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة".وأكد مراسل "سبوتنيك"، أنه بعد سماع دوي انفجارات في ريف دمشق الجنوبي، تبين أنها ناتجة عن تصدي لعدوان إسرائيلي جنوبي دمشق".وأشار المراسل إلى "مقتل 6 أشخاص 19 آخرين معظمهم من النساء والأطفال في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف بناء سكنيا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي".وبالأمس أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة عدد من العسكريين بهجوم إسرائيلي من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب.
https://sarabic.ae/20241110/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-جنوبي-دمشق--1094652535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093367398_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_81d7ab2bb151a61a48d9c119441ade26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الدفاع السورية: مقتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين إثر هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا بريف دمشق
قتل 7 أشخاص وأصيب 20 آخرون إثر هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.
وقالت وزارة الدفاع السورية، في ببان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه "حوالي الساعة 00 :17 مساء اليوم، الأحد، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة".
وقالت وزارة الدفاع السورية، في ببان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه "حوالي الساعة 00 :17 مساء اليوم، الأحد، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي جنوبي دمشق.
وأكد مراسل "سبوتنيك"، أنه بعد سماع دوي انفجارات في ريف دمشق الجنوبي، تبين أنها ناتجة عن تصدي لعدوان إسرائيلي جنوبي دمشق".
وأشار المراسل إلى "مقتل 6 أشخاص 19 آخرين معظمهم من النساء والأطفال في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف بناء سكنيا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي".
وأفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، بوقوع هجوم إسرائيلي على منطقة السيدة زينب بريف دمشق.
وبالأمس أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة عدد من العسكريين بهجوم إسرائيلي من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب.