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https://sarabic.ae/20241110/نائب-وزير-الخارجية-الصومالي-نرغب-في-توقيع-اتفاقيات-تجارية-مع-روسيا-1094651471.html
نائب وزير الخارجية الصومالي: نرغب في توقيع اتفاقيات تجارية مع روسيا
نائب وزير الخارجية الصومالي: نرغب في توقيع اتفاقيات تجارية مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الصومالي إسحاق محمود، أن منتدى أعمال الشراكة "روسيا-أفريقيا"، يعد فرصة فريدة تسمح لنا بتحسين التعاون مع روسيا في مجالات التجارة والزراعة... 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T13:48+0000
2024-11-10T13:48+0000
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وأضاف محمود في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش منتدى أعمال الشراكة "روسيا-أفريقيا"، أنه "يرى الصومال أن هذا المنتدى بمثابة منصة فريدة تسمح لنا بتحسين تعاوننا في مجالات التجارة، وكذلك الأمن والاستقرار والقطاع الإنتاجي، وأحد الأمور التي نهتم بها للغاية، على وجه الخصوص، هي التجارة والإمكانات التي تتمتع بها روسيا فيما يتعلق بالتجارة والمعاملات التجارية بشكل عام".وأشار نائب الوزير إلى أنه " نريد تبادل الخبرات وكذلك الدخول في اتفاقيات تعاون في مجال تطوير العلاقات التجارية مع روسيا".وتابع قائلا: "نريد تبادل الخبرات وكذلك المعلومات والتكنولوجيات التي من شأنها أن توفر المزيد من الحماية من الإرهاب داخل مجتمعاتنا بشكل عام وجعل العالم آمنًا لأجيالنا القادمة".يُعقد المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة "روسيا- أفريقيا" في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني في إقليم سيريوس الفيدرالي، الذي يقع بالقرب من حدود أدلر في سوتشي.
https://sarabic.ae/20241110/وزير-خارجية-مالي-أوكرانيا-تدعم-الإرهاب-في-بلادنا-وقررنا-قطع-العلاقات-الدبلوماسية-معها-1094649714.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أفريقيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أفريقيا

نائب وزير الخارجية الصومالي: نرغب في توقيع اتفاقيات تجارية مع روسيا

13:48 GMT 10.11.2024
© Sputnik . Nagham Kabbasنائب وزير الخارجية الصومالي إسحاق محمود
نائب وزير الخارجية الصومالي إسحاق محمود - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
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حصري
صرح نائب وزير الخارجية الصومالي إسحاق محمود، أن منتدى أعمال الشراكة "روسيا-أفريقيا"، يعد فرصة فريدة تسمح لنا بتحسين التعاون مع روسيا في مجالات التجارة والزراعة والإنتاج.
وأضاف محمود في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش منتدى أعمال الشراكة "روسيا-أفريقيا"، أنه "يرى الصومال أن هذا المنتدى بمثابة منصة فريدة تسمح لنا بتحسين تعاوننا في مجالات التجارة، وكذلك الأمن والاستقرار والقطاع الإنتاجي، وأحد الأمور التي نهتم بها للغاية، على وجه الخصوص، هي التجارة والإمكانات التي تتمتع بها روسيا فيما يتعلق بالتجارة والمعاملات التجارية بشكل عام".
وأشار نائب الوزير إلى أنه " نريد تبادل الخبرات وكذلك الدخول في اتفاقيات تعاون في مجال تطوير العلاقات التجارية مع روسيا".
وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أثناء زيارته إلى موسكو وإجراء مقابلة صحفية مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
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وتابع قائلا: "نريد تبادل الخبرات وكذلك المعلومات والتكنولوجيات التي من شأنها أن توفر المزيد من الحماية من الإرهاب داخل مجتمعاتنا بشكل عام وجعل العالم آمنًا لأجيالنا القادمة".

وأضاف: "اسمحوا لي أن أشكر روسيا على الـ50 ألف طن من الحبوب كإمدادات إنسانية قدمتها روسيا للصومال، واحتياجاتنا الأكبر الآن هي الإنتاج، ونظرًا لسلة الغذاء في الصومال، فإننا بحاجة إلى القدرة على إنتاج الغذاء".

يُعقد المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة "روسيا- أفريقيا" في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني في إقليم سيريوس الفيدرالي، الذي يقع بالقرب من حدود أدلر في سوتشي.
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