https://sarabic.ae/20241110/نحو-27-مليون-شخص-في-شمال-شرق-الولايات-المتحدة-في-منطقة-إنذار-حرائق-1094642331.html
نحو 27 مليون شخص في شمال شرق الولايات المتحدة في منطقة إنذار حرائق
نحو 27 مليون شخص في شمال شرق الولايات المتحدة في منطقة إنذار حرائق
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن نحو 27 مليون شخص من سكان شمال شرق الولايات المتحدة من نيويورك إلى ماساتشوستس في منطقة إنذار الحرائق، بسبب حرائق الغابات التي... 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T00:32+0000
2024-11-10T00:32+0000
2024-11-10T00:32+0000
حرائق الغابات
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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ومن الجدير بالذكر أن الإنذار، على وجه الخصوص، امتد إلى مدينتي نيويورك وبوسطن.وبحسب التقارير، أن الطقس الجاف ساهم في تكثيف الحرائق في المنطقة.وأشارت إلى أن حرائق الغابات في مقاطعة ويست ميلفورد في ولاية نيوجيرسي تهدد 55 مبنى.
https://sarabic.ae/20241109/إعلام-ترامب-بصدد-اختيار-أعضاء-الحكومة-وفقا-لمعيار-الولاء-1094635227.html
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حرائق الغابات, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
حرائق الغابات, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نحو 27 مليون شخص في شمال شرق الولايات المتحدة في منطقة إنذار حرائق
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن نحو 27 مليون شخص من سكان شمال شرق الولايات المتحدة من نيويورك إلى ماساتشوستس في منطقة إنذار الحرائق، بسبب حرائق الغابات التي انتشرت عبر عدة ولايات في المنطقة.
ومن الجدير بالذكر أن الإنذار، على وجه الخصوص، امتد إلى مدينتي نيويورك وبوسطن
.
وبحسب التقارير، أن الطقس الجاف ساهم في تكثيف الحرائق في المنطقة.
وأشارت إلى أن حرائق الغابات في مقاطعة ويست ميلفورد في ولاية نيوجيرسي تهدد 55 مبنى.