https://sarabic.ae/20241110/وزير-الخارجية-الموريتاني-روسيا-تلعب-دورا-فاعلا-في-تعزيز-أمن-الدول-الأفريقية-1094660286.html
وزير الخارجية الموريتاني: روسيا تلعب دورا فاعلا في تعزيز أمن الدول الأفريقية
وزير الخارجية الموريتاني: روسيا تلعب دورا فاعلا في تعزيز أمن الدول الأفريقية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الأحد، أن روسيا تلعب دورا فاعلا في تعزيز أمن الدول الأفريقية. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T19:47+0000
2024-11-10T19:47+0000
2024-11-10T19:47+0000
روسيا
أفريقيا
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وقال ولد مرزوك، في الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية – الأفريقية، إن "روسيا تلعب دورا فاعلا في تعزيز أمن الدول الأفريقية وهذا هو الطريق الصحيح".من جهته، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، "على الساحة الدولية، يجب أن يكون صوت أفريقيا مسموعا ومحترما ونحن ممتنون لروسيا لاعترافها بدور قارتنا وبإمكاناتها".وتابع بوريطة "وفي أفق القمة الروسية الأفريقية المقبلة، يجب أن تركز على آفاق التعاون بين أفريقيا وروسيا، لا سيما في مجالي الأمن الغذائي وأمن الطاقة".وانعقد المؤتمر الوزاري في سوتشي يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لمتابعة قرارات القمة الروسية الأفريقية الثانية؛ وجمع وزراء الخارجية من روسيا الاتحادية ودول القارة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي؛ بالإضافة إلى الهيئات التنفيذية لاتحادات التكامل الإقليمية.وقال بوتين "نحن مجرد أصدقاء لهم، هذا كل شيء. إنهم يريدون تطوير علاقة معنا. حسنا، ونحن في طريقنا لمقابلتهم في منتصف الطريق. لا يوجد شيء يمكن الاستياء منه".وتتمتع روسيا بعلاقات وطيدة مع الدول الأفريقية في ظل حضور لافت للشركات الروسية الكبرى في السوق الأفريقية، وبينها شركة "روساتوم" التي تنفذ مشروع الضبعة النووي في مصر، أول محطة كهروذرية لإنتاج الطاقة الكهربائية في أفريقيا.
https://sarabic.ae/20241110/ليبيا-تؤكد-دعمها-للتعاون-الروسي-الأفريقي-في-مكافحة-الإرهاب-خلال-منتدى-الشراكة-الأول--1094652613.html
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روسيا, أفريقيا
وزير الخارجية الموريتاني: روسيا تلعب دورا فاعلا في تعزيز أمن الدول الأفريقية
أكد وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الأحد، أن روسيا تلعب دورا فاعلا في تعزيز أمن الدول الأفريقية.
وقال ولد مرزوك، في الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية – الأفريقية، إن "روسيا تلعب دورا فاعلا في تعزيز أمن الدول الأفريقية وهذا هو الطريق الصحيح".
وأضاف أن "القارة الأفريقية ممتنة لروسيا لتزويدها بالحبوب".
من جهته، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، "على الساحة الدولية، يجب أن يكون صوت أفريقيا مسموعا ومحترما ونحن ممتنون لروسيا لاعترافها بدور قارتنا وبإمكاناتها".
وأضاف أن "الشراكة بين روسيا وأفريقيا ترتكز على إمكانات واضحة للنمو. ولتحقيق ذلك، يجب أن تبنى الشراكة آخذة بعين الاعتبار الأولويات الأساسية للقارة الأفريقية".
وتابع بوريطة "وفي أفق القمة الروسية الأفريقية المقبلة، يجب أن تركز على آفاق التعاون بين أفريقيا وروسيا، لا سيما في مجالي الأمن الغذائي وأمن الطاقة".
وانعقد المؤتمر الوزاري في سوتشي يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لمتابعة قرارات القمة الروسية الأفريقية الثانية؛ وجمع وزراء الخارجية من روسيا الاتحادية ودول القارة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي؛ بالإضافة إلى الهيئات التنفيذية لاتحادات التكامل الإقليمية.
وبوقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القادة الأفارقة "أنفسهم" يريدون العمل مع روسيا، مشيرًا إلى أن "الدولة المستقلة تريد تطوير العلاقات مع شركائها من دول أخرى، بما في ذلك روسيا الاتحادية"، مؤكدا في نفس الوقت على مبدأ الصداقة النزيهة.
وقال بوتين "نحن مجرد أصدقاء لهم، هذا كل شيء. إنهم يريدون تطوير علاقة معنا. حسنا، ونحن في طريقنا لمقابلتهم في منتصف الطريق. لا يوجد شيء يمكن الاستياء منه".
وتتمتع روسيا بعلاقات وطيدة مع الدول الأفريقية في ظل حضور لافت للشركات الروسية الكبرى في السوق الأفريقية، وبينها شركة "روساتوم" التي تنفذ مشروع الضبعة النووي في مصر، أول محطة كهروذرية لإنتاج الطاقة الكهربائية في أفريقيا.