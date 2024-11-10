https://sarabic.ae/20241110/ليبيا-تؤكد-دعمها-للتعاون-الروسي-الأفريقي-في-مكافحة-الإرهاب-خلال-منتدى-الشراكة-الأول--1094652613.html

ليبيا تؤكد دعمها للتعاون الروسي الأفريقي في مكافحة الإرهاب خلال منتدى الشراكة الأول

ليبيا تؤكد دعمها للتعاون الروسي الأفريقي في مكافحة الإرهاب خلال منتدى الشراكة الأول

سبوتنيك عربي

شاركت ليبيا في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، والذي عُقد في إقليم سيريوس الفدرالي بروسيا، اليوم الأحد،. 10.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-10T14:22+0000

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وترأس الوفد الليبي الطاهر الباعور، المكلف بتسيير ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث ناقش المؤتمر عددًا من القضايا الحيوية التي تهم القارة الأفريقية وروسيا، من بينها تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعلوم والتكنولوجيا.وبحسب وزارة الخارجية الليبية، فإن الباعور شارك بكلمة خلال المؤتمر أكد فيها على أهمية تعزيز الشراكات التي تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا، مع التركيز على أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف، معبراً عن دعم ليبيا الكامل للجهود الدولية في هذا المجال.واختُتم المؤتمر باعتماد بيان مشترك روسي أفريقي حول تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب، تضمن تأكيداً على ضرورة التنسيق بين الدول الأفريقية وروسيا لمواجهة هذا التحدي المشترك.وخلال مشاركته في منتدى الشراكة "روسيا أفريقيا"، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون بين روسيا ودول أفريقيا يشهد توسعاً متزايداً وتنوعاً ملحوظاً، وذلك خلال رسالة ألقاها وزير الخارجية سيرغي لافروف في افتتاح المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة "روسيا – أفريقيا". وأشار بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة للمؤتمر إلى أن هذا التعاون المكثف يتجسد في البرنامج الشامل للمؤتمر.أوضح أن وزراء الخارجية سيبحثون على مدار يومين آفاق تنفيذ خطة عمل المنتدى للفترة 2023-2026، كما سيعملون على تحديد مسارات جديدة للتعاون المثمر والمستدام.ويعقد منتدى الشراكة "روسيا - أفريقيا"، يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، حيث يتم خلاله بحث "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".

https://sarabic.ae/20241110/لافروف-يعلن-توقيع-اتفاقيات-مع-دول-أفريقية-خلال-منتدى-الشراكة-الروسي-الأفريقي-1094644987.html

https://sarabic.ae/20241110/نائب-وزير-الخارجية-السوداني-بالإنابة-الخرطوم-تريد-مساعدة-روسيا-لتجنب-الضغوط-الغربية-1094642610.html

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