https://sarabic.ae/20241110/لافروف-يعلن-توقيع-اتفاقيات-مع-دول-أفريقية-خلال-منتدى-الشراكة-الروسي-الأفريقي-1094644987.html

لافروف يعلن توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية خلال منتدى الشراكة الروسي الأفريقي

لافروف يعلن توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية خلال منتدى الشراكة الروسي الأفريقي

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه تم بالفعل التوصل إلى اتفاقيات بشأن عدد من المشاريع، وتم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول أفريقية على هامش... 10.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-10T07:15+0000

2024-11-10T07:15+0000

2024-11-10T07:15+0000

روسيا

أفريقيا

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وقال لافروف، في الجلسة العامة للاجتماع الوزاري الأول لـ"منتدى الشراكة روسيا - أفريقيا"، اليوم الأحد، إنه "على وجه التحديد، خلال الاجتماعات الثنائية على هامش المنتدى الحالي، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن عدد من المشاريع المحددة، وتم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة".وأضاف أن "موسكو تعمل على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية، ولا تزال هناك إمكانية للنمو.. ومن الضروري الكشف عنها على أكمل وجه قدر الإمكان، وعلى الرغم من العقبات المصطنعة من جانب الغرب الجماعي، فإننا نواصل تحسين آليات دعم الأعمال، وإيجاد حلول منطقية فعالة، واستخدام أدوات جديدة للتسويات المتبادلة التي لا تفعل ذلك".أوكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون بين روسيا ودول أفريقيا يشهد توسعاً متزايداً وتنوعاً ملحوظاً، وذلك خلال رسالة ألقاها وزير الخارجية سيرغي لافروف في افتتاح المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة "روسيا – أفريقيا".وأشار بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة للمؤتمر إلى أن هذا التعاون المكثف يتجسد في البرنامج الشامل للمؤتمر.وأوضح أن وزراء الخارجية سيبحثون على مدار يومين آفاق تنفيذ خطة عمل المنتدى للفترة 2023-2026، كما سيعملون على تحديد مسارات جديدة للتعاون المثمر والمستدام.ويعقد منتدى الشراكة "روسيا - أفريقيا"، يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، حيث يتم خلاله بحث "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".

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