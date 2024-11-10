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https://sarabic.ae/20241110/لافروف-يعلن-توقيع-اتفاقيات-مع-دول-أفريقية-خلال-منتدى-الشراكة-الروسي-الأفريقي-1094644987.html
لافروف يعلن توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية خلال منتدى الشراكة الروسي الأفريقي
لافروف يعلن توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية خلال منتدى الشراكة الروسي الأفريقي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه تم بالفعل التوصل إلى اتفاقيات بشأن عدد من المشاريع، وتم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول أفريقية على هامش... 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T07:15+0000
2024-11-10T07:15+0000
روسيا
أفريقيا
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وقال لافروف، في الجلسة العامة للاجتماع الوزاري الأول لـ"منتدى الشراكة روسيا - أفريقيا"، اليوم الأحد، إنه "على وجه التحديد، خلال الاجتماعات الثنائية على هامش المنتدى الحالي، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن عدد من المشاريع المحددة، وتم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة".وأضاف أن "موسكو تعمل على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية، ولا تزال هناك إمكانية للنمو.. ومن الضروري الكشف عنها على أكمل وجه قدر الإمكان، وعلى الرغم من العقبات المصطنعة من جانب الغرب الجماعي، فإننا نواصل تحسين آليات دعم الأعمال، وإيجاد حلول منطقية فعالة، واستخدام أدوات جديدة للتسويات المتبادلة التي لا تفعل ذلك".أوكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون بين روسيا ودول أفريقيا يشهد توسعاً متزايداً وتنوعاً ملحوظاً، وذلك خلال رسالة ألقاها وزير الخارجية سيرغي لافروف في افتتاح المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة "روسيا – أفريقيا".وأشار بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة للمؤتمر إلى أن هذا التعاون المكثف يتجسد في البرنامج الشامل للمؤتمر.وأوضح أن وزراء الخارجية سيبحثون على مدار يومين آفاق تنفيذ خطة عمل المنتدى للفترة 2023-2026، كما سيعملون على تحديد مسارات جديدة للتعاون المثمر والمستدام.ويعقد منتدى الشراكة "روسيا - أفريقيا"، يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، حيث يتم خلاله بحث "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".
https://sarabic.ae/20241110/نائب-وزير-الخارجية-السوداني-بالإنابة-الخرطوم-تريد-مساعدة-روسيا-لتجنب-الضغوط-الغربية-1094642610.html
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روسيا, أفريقيا
روسيا, أفريقيا

لافروف يعلن توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية خلال منتدى الشراكة الروسي الأفريقي

07:15 GMT 10.11.2024
© Sputnik . Anton Denisovوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث في اجتماع الذكرى السنوية العاشرة لنادي فالداي الدولي للنقاش في نوفغورود.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث في اجتماع الذكرى السنوية العاشرة لنادي فالداي الدولي للنقاش في نوفغورود. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© Sputnik . Anton Denisov
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه تم بالفعل التوصل إلى اتفاقيات بشأن عدد من المشاريع، وتم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول أفريقية على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسي الأفريقي، لافتًا إلى استمرار بلاده في العمل على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع أفريقيا.
وقال لافروف، في الجلسة العامة للاجتماع الوزاري الأول لـ"منتدى الشراكة روسيا - أفريقيا"، اليوم الأحد، إنه "على وجه التحديد، خلال الاجتماعات الثنائية على هامش المنتدى الحالي، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن عدد من المشاريع المحددة، وتم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة".
وأضاف أن "موسكو تعمل على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية، ولا تزال هناك إمكانية للنمو.. ومن الضروري الكشف عنها على أكمل وجه قدر الإمكان، وعلى الرغم من العقبات المصطنعة من جانب الغرب الجماعي، فإننا نواصل تحسين آليات دعم الأعمال، وإيجاد حلول منطقية فعالة، واستخدام أدوات جديدة للتسويات المتبادلة التي لا تفعل ذلك".
أوكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون بين روسيا ودول أفريقيا يشهد توسعاً متزايداً وتنوعاً ملحوظاً، وذلك خلال رسالة ألقاها وزير الخارجية سيرغي لافروف في افتتاح المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة "روسيا – أفريقيا".
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
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01:26 GMT
وأشار بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة للمؤتمر إلى أن هذا التعاون المكثف يتجسد في البرنامج الشامل للمؤتمر.
وأوضح أن وزراء الخارجية سيبحثون على مدار يومين آفاق تنفيذ خطة عمل المنتدى للفترة 2023-2026، كما سيعملون على تحديد مسارات جديدة للتعاون المثمر والمستدام.
ويعقد منتدى الشراكة "روسيا - أفريقيا"، يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، حيث يتم خلاله بحث "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".
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