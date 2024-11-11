أبرز الصور خلال مسابقة "ملكة جمال الأرض 2024"

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"ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تتفاعل مع "ملكة جمال الأرض-الهواء" لعام 2024 الأيسلندية هرافنهيلدور هارالدسدوتير، بعد إعلان فوزها خلال ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين.