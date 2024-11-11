أبرز الصور خلال مسابقة "ملكة جمال الأرض 2024"

فرحة الأسترالية جيسيكا لين بعد تتويجها "ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 في فندق في باراناك، الفلبين.
فرحة الأسترالية جيسيكا لين بعد تتويجها "ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 في فندق في باراناك، الفلبين.
"ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تسير في الجزء الخاص بملابس السباحة في ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين.
"ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تسير في الجزء الخاص بملابس السباحة في ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين.
"ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تقف مع "ملكة جمال الأرض- النار 2024" البيروفية نيفا أنتيزانا، و"ملكة جمال الأرض-الهواء 2024" الأيسلندية هرافنهيلدور هارالدسدوتير، و"ملكة جمال الأرض-المياه 2024"، الأمريكية بيا ميلان ويندورسكي.
"ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تقف مع "ملكة جمال الأرض- النار 2024" البيروفية نيفا أنتيزانا، و"ملكة جمال الأرض-الهواء 2024" الأيسلندية هرافنهيلدور هارالدسدوتير، و"ملكة جمال الأرض-المياه 2024"، الأمريكية بيا ميلان ويندورسكي.
الروسية يكاترينا رومانوفا، تقف خلال مشاركتها في الجزء الخاص بفساتين السهرة في ليلة التتويج الكبرى لملكة جمال الأرض 2024 في فندق في باراناك، الفلبين.
الروسية يكاترينا رومانوفا، تقف خلال مشاركتها في الجزء الخاص بفساتين السهرة في ليلة التتويج الكبرى لملكة جمال الأرض 2024 في فندق في باراناك، الفلبين.
إيرها ميل ألفتشي من الفلبين تمشي خلال الجزء الخاص بفساتين السهرة في ليلة التتويج الكبرى لملكة جمال الأرض 2024 في فندق في باراناك في الفلبين.
إيرها ميل ألفتشي من الفلبين تمشي خلال الجزء الخاص بفساتين السهرة في ليلة التتويج الكبرى لملكة جمال الأرض 2024 في فندق في باراناك في الفلبين.
"ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تتفاعل مع "ملكة جمال الأرض-الهواء" لعام 2024 الأيسلندية هرافنهيلدور هارالدسدوتير، بعد إعلان فوزها خلال ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين.
"ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تتفاعل مع "ملكة جمال الأرض-الهواء" لعام 2024 الأيسلندية هرافنهيلدور هارالدسدوتير، بعد إعلان فوزها خلال ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين.
"ملكة جمال الأرض-المياه 2024"، الأمريكية ميلان ويندورسكي، تمشي خلال جزء ملابس السباحة في ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين.
"ملكة جمال الأرض-المياه 2024"، الأمريكية ميلان ويندورسكي، تمشي خلال جزء ملابس السباحة في ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين.
المتسابقات يهنئن ملكة جمال الأرض الجديدة 2024 الأسترالية جيسيكا لين.
المتسابقات يهنئن ملكة جمال الأرض الجديدة 2024 الأسترالية جيسيكا لين.