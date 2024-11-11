أبرز الصور خلال مسابقة "ملكة جمال الأرض 2024"

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تغطية مباشرة.. القمة العربية والإسلامية غير العادية لبحث الحرب في غزة ولبنان وحل الدولتين
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البرنامج الصباحي
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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:28 GMT
22 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
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البرنامج المسائي
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183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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30 د
عالم سبوتنيك
قطر : الأنباء عن انسحابنا من الوساطة في مفاوضات غزة "غير دقيقة"
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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أبرز الصور خلال مسابقة "ملكة جمال الأرض 2024"
أبرز الصور خلال مسابقة "ملكة جمال الأرض 2024"
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأبرز الأحداث خلال مسابقة "ملكة جمال الأرض 2024". 11.11.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أبرز الصور خلال مسابقة "ملكة جمال الأرض 2024"

11:52 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 12:12 GMT 11.11.2024)
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأبرز الأحداث خلال مسابقة "ملكة جمال الأرض 2024".
© AP Photo / Aaron Favila

فرحة الأسترالية جيسيكا لين بعد تتويجها "ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 في فندق في باراناك، الفلبين.

فرحة الأسترالية جيسيكا لين بعد تتويجها &quot;ملكة جمال الأرض&quot; الجديدة لعام 2024 في فندق في باراناك، الفلبين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Aaron Favila

فرحة الأسترالية جيسيكا لين بعد تتويجها "ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 في فندق في باراناك، الفلبين.

© AP Photo / Aaron Favila

"ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تسير في الجزء الخاص بملابس السباحة في ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين.

&quot;ملكة جمال الأرض&quot; الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تسير في الجزء الخاص بملابس السباحة في ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Aaron Favila

"ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تسير في الجزء الخاص بملابس السباحة في ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين.

© AP Photo / Aaron Favila

"ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تقف مع "ملكة جمال الأرض- النار 2024" البيروفية نيفا أنتيزانا، و"ملكة جمال الأرض-الهواء 2024" الأيسلندية هرافنهيلدور هارالدسدوتير، و"ملكة جمال الأرض-المياه 2024"، الأمريكية بيا ميلان ويندورسكي.

&quot;ملكة جمال الأرض&quot; الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تقف مع &quot;ملكة جمال الأرض- النار 2024&quot; البيروفية نيفا أنتيزانا، و&quot;ملكة جمال الأرض-الهواء 2024&quot; الأيسلندية هرافنهيلدور هارالدسدوتير، و&quot;ملكة جمال الأرض-المياه 2024&quot;، الأمريكية بيا ميلان ويندورسكي. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Aaron Favila

"ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تقف مع "ملكة جمال الأرض- النار 2024" البيروفية نيفا أنتيزانا، و"ملكة جمال الأرض-الهواء 2024" الأيسلندية هرافنهيلدور هارالدسدوتير، و"ملكة جمال الأرض-المياه 2024"، الأمريكية بيا ميلان ويندورسكي.

© AP Photo / Aaron Favila

الروسية يكاترينا رومانوفا، تقف خلال مشاركتها في الجزء الخاص بفساتين السهرة في ليلة التتويج الكبرى لملكة جمال الأرض 2024 في فندق في باراناك، الفلبين.

الروسية يكاترينا رومانوفا، تقف خلال مشاركتها في الجزء الخاص بفساتين السهرة في ليلة التتويج الكبرى لملكة جمال الأرض 2024 في فندق في باراناك، الفلبين. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Aaron Favila

الروسية يكاترينا رومانوفا، تقف خلال مشاركتها في الجزء الخاص بفساتين السهرة في ليلة التتويج الكبرى لملكة جمال الأرض 2024 في فندق في باراناك، الفلبين.

© AP Photo / Aaron Favila

إيرها ميل ألفتشي من الفلبين تمشي خلال الجزء الخاص بفساتين السهرة في ليلة التتويج الكبرى لملكة جمال الأرض 2024 في فندق في باراناك في الفلبين.

إيرها ميل ألفتشي من الفلبين تمشي خلال الجزء الخاص بفساتين السهرة في ليلة التتويج الكبرى لملكة جمال الأرض 2024 في فندق في باراناك في الفلبين. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Aaron Favila

إيرها ميل ألفتشي من الفلبين تمشي خلال الجزء الخاص بفساتين السهرة في ليلة التتويج الكبرى لملكة جمال الأرض 2024 في فندق في باراناك في الفلبين.

© AP Photo / Aaron Favila

"ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تتفاعل مع "ملكة جمال الأرض-الهواء" لعام 2024 الأيسلندية هرافنهيلدور هارالدسدوتير، بعد إعلان فوزها خلال ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين.

&quot;ملكة جمال الأرض&quot; الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تتفاعل مع &quot;ملكة جمال الأرض-الهواء&quot; لعام 2024 الأيسلندية هرافنهيلدور هارالدسدوتير، بعد إعلان فوزها خلال ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Aaron Favila

"ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تتفاعل مع "ملكة جمال الأرض-الهواء" لعام 2024 الأيسلندية هرافنهيلدور هارالدسدوتير، بعد إعلان فوزها خلال ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين.

© AP Photo / Aaron Favila

"ملكة جمال الأرض-المياه 2024"، الأمريكية ميلان ويندورسكي، تمشي خلال جزء ملابس السباحة في ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين.

&quot;ملكة جمال الأرض-المياه 2024&quot;، الأمريكية ميلان ويندورسكي، تمشي خلال جزء ملابس السباحة في ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Aaron Favila

"ملكة جمال الأرض-المياه 2024"، الأمريكية ميلان ويندورسكي، تمشي خلال جزء ملابس السباحة في ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين.

© AP Photo / Aaron Favila

المتسابقات يهنئن ملكة جمال الأرض الجديدة 2024 الأسترالية جيسيكا لين.

المتسابقات يهنئن ملكة جمال الأرض الجديدة 2024 الأسترالية جيسيكا لين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Aaron Favila

المتسابقات يهنئن ملكة جمال الأرض الجديدة 2024 الأسترالية جيسيكا لين.

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