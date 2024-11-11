https://sarabic.ae/20241111/التجسس-باستخدام-العوامات-البحرية-الصين-توجه-اتهامات-خطيرة-1094692884.html
التجسس باستخدام العوامات البحرية... الصين توجه اتهامات خطيرة
التجسس باستخدام العوامات البحرية... الصين توجه اتهامات خطيرة
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة أمن الدولة الصينية (MSS)، اليوم الإثين، عن قيام الدول الأجنبية بتحويل العوامات البحرية إلى أجهزة تجسس لجمع البيانات حول موقع الغواصات الصينية. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
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الصين
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وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على شبكة "WeChat" الاجتماعية، إن "بعض القوى الأجنبية المعادية تستخدم العوامات البحرية كـ"مواقع سرية" و"جواسيس" في أعماق المحيطات، وتحاول عبثا سرقة معلومات سرية حول محيطنا".ويشار إلى أن خفر السواحل الصيني اعترض، في يونيو/حزيران الماضي، جهازًا مجهول الهوية أسقطته طائرة عسكرية أمريكية بالقرب من منطقة توماس شول الثانية (أيونجين أو رينآي ريف) والتي كان يُعتقد أنها قادرة على اكتشاف الغواصات.وفي العام الماضي، نشرت الصين عواماتها الخفيفة بالقرب من المناطق البحرية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في أعقاب تحركات مماثلة من جانب الفلبين، لتأكيد السيطرة الإدارية على المياه المتنازع عليها. وتلعب عوامات المحيط دورًا مهمًا في البحث العلمي وتستخدم لرصد الظروف المحيطية وجودة المياه وجمع بيانات الطقس.
https://sarabic.ae/20241111/مقاتلات-روسية-تصل-إلى-الصين-للمشاركة-في-معرض-الطيران-الصيني-2024-1094687198.html
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العالم, الصين
التجسس باستخدام العوامات البحرية... الصين توجه اتهامات خطيرة
كشفت وزارة أمن الدولة الصينية (MSS)، اليوم الإثين، عن قيام الدول الأجنبية بتحويل العوامات البحرية إلى أجهزة تجسس لجمع البيانات حول موقع الغواصات الصينية.
وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على شبكة "WeChat" الاجتماعية، إن "بعض القوى الأجنبية المعادية تستخدم العوامات البحرية كـ"مواقع سرية" و"جواسيس" في أعماق المحيطات، وتحاول عبثا سرقة معلومات سرية حول محيطنا".
وأوضحت الوزارة أن عوامات التجسس تعتبر من العوامات التي يتم إطلاقها من الطائرات العسكرية بالقرب من الساحل الصيني ومن المحتمل جدًا أن يتم استخدامها لسرقة البيانات السرية، لم يحدد البيان الدول المتورطة في مثل هذه الأنشطة التجسسية ضد الصين.
وطلبت وزارة أمن الدولة من المواطنين المعنيين الإبلاغ عن العوامات البحرية المشبوهة، حيث سيحصلون على مكافأة مالية مقابلها، وتم طرح هذه المبادرة على خلفية أنشطة الاستطلاع المكثفة في بحر الصين الجنوبي.
ويشار إلى أن خفر السواحل الصيني اعترض، في يونيو/حزيران الماضي، جهازًا مجهول الهوية أسقطته طائرة عسكرية أمريكية بالقرب من منطقة توماس شول الثانية (أيونجين أو رينآي ريف) والتي كان يُعتقد أنها قادرة على اكتشاف الغواصات.
وفي العام الماضي، نشرت الصين عواماتها الخفيفة بالقرب من المناطق البحرية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في أعقاب تحركات مماثلة من جانب الفلبين، لتأكيد السيطرة الإدارية على المياه المتنازع عليها.
وتلعب عوامات المحيط دورًا مهمًا في البحث العلمي وتستخدم لرصد الظروف المحيطية وجودة المياه وجمع بيانات الطقس.