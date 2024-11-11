https://sarabic.ae/20241111/شولتس-يعلق-على-وصف-إيلون-ماسك-له-بـ-الأحمق-1094662642.html
شولتس يعلق على وصف إيلون ماسك له بـ "الأحمق"
شولتس يعلق على وصف إيلون ماسك له بـ "الأحمق"
سبوتنيك عربي
علق المستشار الألماني، أولاف شولتس، بإيجاز على وصف رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، له بـ "الأحمق". 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T02:15+0000
2024-11-11T02:15+0000
2024-11-11T02:15+0000
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موسكو – سبوتنيك. وفي وقت سابق، وعلى خلفية انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وصف رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، في منشور على منصة "إكس "، المستشار الألماني أولاف شولتس بـ "الأحمق".كما وصف ماسك نائب الرئيس الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك بأنه "أحمق" ردا على منشور لهذا السياسي يناقش فيه مسألة فرض "الرقابة الجماعية"، والسيطرة على خوارزميات شبكتي التواصل الاجتماعي "إكس" و"تيك توك".وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن، في وقت سابق من مساء أمس الأربعاء الماضي، أنه طلب من رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير إقالة وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، مشيرا إلى أنه اضطر إلى ذلك من أجل منع الإضرار بالبلاد.وفي بيان صحافي، شن شولتس هجوما على ليندنر، فيما تمر البلاد بصعوبات اقتصادية وأزمات دولية.واتهم شولتس ليندنر بـ"سوء استخدام ثقته أكثر من مرة". مشيرا إلى أن "العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل هذه الظروف". قائلا إنه وهابيك "اتفقا على ضرورة توضيح مسار ألمانيا السياسي قريبا".وأوضح أن من بين الأسباب التي استوجبت قراره، إحجام الوزير المذكور عن الموافقة على زيادة النفقات المخصصة لدعم أوكرانيا والاستثمار في مستقبل ألمانيا بنفس الوقت في ميزانية الدولة لعام 2025. بدوره، اتهم ليندنر شولتس بأنه "غير طموح" ويطالب بتعليق مفعول "كبح الديون".
https://sarabic.ae/20241110/شولتس-الوقت-المناسب-للتحدث-مع-بوتين-سيأتي-قريبا-1094662304.html
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أخبار ألمانيا, العالم, إيلون ماسك
أخبار ألمانيا, العالم, إيلون ماسك
شولتس يعلق على وصف إيلون ماسك له بـ "الأحمق"
علق المستشار الألماني، أولاف شولتس، بإيجاز على وصف رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، له بـ "الأحمق".
موسكو – سبوتنيك. وفي وقت سابق، وعلى خلفية انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وصف رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، في منشور على منصة "إكس "، المستشار الألماني أولاف شولتس بـ "الأحمق".
وقال شولتسفي خلال مقابلة تلفزيونية ردا على وصف رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، له بـ "الأحمق"، "هذا يشرفني"، ولم يعلق المستشار على موقفه بمزيد من التفاصيل.
كما وصف ماسك نائب الرئيس الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك بأنه "أحمق" ردا على منشور لهذا السياسي يناقش فيه مسألة فرض "الرقابة الجماعية"، والسيطرة على خوارزميات شبكتي التواصل الاجتماعي "إكس" و"تيك توك".
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن، في وقت سابق من مساء أمس الأربعاء الماضي، أنه طلب من رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير إقالة وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، مشيرا إلى أنه اضطر إلى ذلك من أجل منع الإضرار بالبلاد.
وفي بيان صحافي، شن شولتس هجوما على ليندنر، فيما تمر البلاد بصعوبات اقتصادية وأزمات دولية.
واتهم شولتس ليندنر بـ"سوء استخدام ثقته أكثر من مرة". مشيرا إلى أن "العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل هذه الظروف". قائلا إنه وهابيك "اتفقا على ضرورة توضيح مسار ألمانيا السياسي قريبا".
وأوضح أن من بين الأسباب التي استوجبت قراره، إحجام الوزير المذكور عن الموافقة على زيادة النفقات المخصصة لدعم أوكرانيا والاستثمار في مستقبل ألمانيا بنفس الوقت في ميزانية الدولة لعام 2025. بدوره، اتهم ليندنر شولتس بأنه "غير طموح" ويطالب بتعليق مفعول "كبح الديون".