مدير بنك سوداني سابق يدعو إلى تغيير العملة المحلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:28 GMT
22 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر : الأنباء عن انسحابنا من الوساطة في مفاوضات غزة "غير دقيقة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241111/مدير-بنك-سوداني-سابق-يدعو-إلى-تغيير-العملة-المحلية-1094664462.html
مدير بنك سوداني سابق يدعو إلى تغيير العملة المحلية
مدير بنك سوداني سابق يدعو إلى تغيير العملة المحلية
سبوتنيك عربي
دعا المدير العام السابق لمصرف الأسرة السوداني، صالح جبريل، إلى تغيير العملة المحلية للسودان، مشيرا إلى أن مثل تلك الدعوة كانت قد بدأت منذ بداية الحرب بسبب... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T07:12+0000
2024-11-11T07:12+0000
العالم العربي
اقتصاد
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094664305_0:35:2000:1160_1920x0_80_0_0_5d7af456f1e33e0e7624fe56a6b72573.jpg
ونقل موقع "أخبارالسودان" تصريحات اتهم فيها جبريل قوات الدعم السريع بسرقة لأموال المواطنين والمصارف، مؤكدا أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني.وبرر جبريل مطالبته بتغيير العملة المحلية بأن نماذج العملة التي تم إصدارها خارج السودان أصبحت في أيدٍ غير موثوقة، مما يتيح إمكانية طباعتها وإغراق السوق بها، أو استخدامها في المضاربة بسوق العملات.وأضاف المسؤول المصرفي السابق أن مثل هذا الأمر له تأثيرات سلبية على سعر الدولار ويزيد من معدلات التضخم، مما يستدعي من البنك المركزي دراسة إيجابيات وسلبيات تغيير العملة قبل اتخاذ أي خطوات.ولفت جبريل إلى منافع تغيير العملة في الوقت الراهن، قائلا إن ذلك سيساهم في إبطال النماذج الموجودة بالخارج من العملة السودانية، مما يحد من استغلال الدعم السريع للأموال التي قامت بنهبها.واختتم بالتأكيد على ضرورة الحصول على قرض خارجي لتمويل عملية الطباعة، محذرًا من أن الدعم السريع قد تبدأ بتجفيف حساباتها في تطبيق "بنكك" ببنك الخرطوم وتحويلها إلى حسابات أخرى.وفي وقت سابق، توقع "صندوق النقد الدولي" وصول معدل التضخم في السودان إلى معدلات قياسية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ عام ونصف.ونقل موقع "المشهد السوداني" عن صندوق النقد الدولي بيانات جديدة لعام 2024 تناولت التوقعات بشأن معدلات التضخم في الدول العربية للعام 2025، مشيرا إلى تفاوتات كبيرة في نسب التضخم المتوقعة بين الدول.وتضمنت بيانات الصندوق توقعات بأن يسجل السودان أعلى معدلات التضخم في المنطقة العربية خلال عام 2025 عند نحو 119% رغم أنه سيتراجع عن مستويات العام الحالي والمقدرة بنحو مئتي في المئة، كما توقع الصندوق أن تصل معدلات التضخم خلال العام الجاري في السودان إلى 200.1%، أي بزيادة تصل إلى نحو 123% بمقارنة سنوية.
https://sarabic.ae/20241110/السودان-يوجه-نداء-عاجلا-لرعاياه-المقيمين-في-مصر-1094647131.html
https://sarabic.ae/20241109/يقول-إن-الإسناد-موثق-السودان-يرفض-تنصل-تشاد-من-دعم-قوات-الدعم-السريع-1094638072.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094664305_203:0:1798:1196_1920x0_80_0_0_86e9f688dead11a76dbfb22234628467.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اقتصاد, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, اقتصاد, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

مدير بنك سوداني سابق يدعو إلى تغيير العملة المحلية

07:12 GMT 11.11.2024
© AP Photo / Abd Raoufأوراق بنكنوت، الجنيه السوداني
أوراق بنكنوت، الجنيه السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Abd Raouf
تابعنا عبر
دعا المدير العام السابق لمصرف الأسرة السوداني، صالح جبريل، إلى تغيير العملة المحلية للسودان، مشيرا إلى أن مثل تلك الدعوة كانت قد بدأت منذ بداية الحرب بسبب "عمليات النهب التي تقوم بها قوات الدعم السريع" على حد قوله.
ونقل موقع "أخبارالسودان" تصريحات اتهم فيها جبريل قوات الدعم السريع بسرقة لأموال المواطنين والمصارف، مؤكدا أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني.
وبرر جبريل مطالبته بتغيير العملة المحلية بأن نماذج العملة التي تم إصدارها خارج السودان أصبحت في أيدٍ غير موثوقة، مما يتيح إمكانية طباعتها وإغراق السوق بها، أو استخدامها في المضاربة بسوق العملات.
القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
السودان يوجه نداء عاجلا لرعاياه المقيمين في مصر
أمس, 09:42 GMT
وأضاف المسؤول المصرفي السابق أن مثل هذا الأمر له تأثيرات سلبية على سعر الدولار ويزيد من معدلات التضخم، مما يستدعي من البنك المركزي دراسة إيجابيات وسلبيات تغيير العملة قبل اتخاذ أي خطوات.
ولفت جبريل إلى منافع تغيير العملة في الوقت الراهن، قائلا إن ذلك سيساهم في إبطال النماذج الموجودة بالخارج من العملة السودانية، مما يحد من استغلال الدعم السريع للأموال التي قامت بنهبها.
واختتم بالتأكيد على ضرورة الحصول على قرض خارجي لتمويل عملية الطباعة، محذرًا من أن الدعم السريع قد تبدأ بتجفيف حساباتها في تطبيق "بنكك" ببنك الخرطوم وتحويلها إلى حسابات أخرى.
حالة الطوارئ بمدينة الكفرة في ابريل الماضي بعد وصول أكثر من 40 ألف لاجئ سوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
السودان يرفض تنصل تشاد من دعم "قوات الدعم السريع"
9 نوفمبر, 19:15 GMT
وفي وقت سابق، توقع "صندوق النقد الدولي" وصول معدل التضخم في السودان إلى معدلات قياسية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ عام ونصف.
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن صندوق النقد الدولي بيانات جديدة لعام 2024 تناولت التوقعات بشأن معدلات التضخم في الدول العربية للعام 2025، مشيرا إلى تفاوتات كبيرة في نسب التضخم المتوقعة بين الدول.
وتضمنت بيانات الصندوق توقعات بأن يسجل السودان أعلى معدلات التضخم في المنطقة العربية خلال عام 2025 عند نحو 119% رغم أنه سيتراجع عن مستويات العام الحالي والمقدرة بنحو مئتي في المئة، كما توقع الصندوق أن تصل معدلات التضخم خلال العام الجاري في السودان إلى 200.1%، أي بزيادة تصل إلى نحو 123% بمقارنة سنوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 23:00 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала