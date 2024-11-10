https://sarabic.ae/20241110/السودان-يوجه-نداء-عاجلا-لرعاياه-المقيمين-في-مصر-1094647131.html
السودان يوجه نداء عاجلا لرعاياه المقيمين في مصر
السودان يوجه نداء عاجلا لرعاياه المقيمين في مصر
سبوتنيك عربي
أصدر السودان، اليوم الأحد، نداء عاجلا بشأن رعاياه المقيمين في العاصمة المصرية القاهرة، الذين نزحوا من بلادهم هربا من الحرب الدائرة هناك. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T09:42+0000
2024-11-10T09:42+0000
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وأعلنت السفارة السودانية في القاهرة، عن بدء اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، في مقابلة المواطنين الموجودين في مصر لتقديم شكاويهم بشأن أموالهم وأصولهم التي تعرضت للسرقة أو النهب من جانب "قوات الدعم السريع"، في الأحداث التي جرت منذ 15/4/2023، وقيمتها.وأوضحت أن المقابلات ستبدأ اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع.وناشدت السفارة السودانية في القاهرة كل متضرر "بإحضار مستنداته وإرفاق فلاش بالصور والفيديوهات، التي توثق الانتهاكات التي تعرض لها".وأوضح بيان السفارة أن اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، رقم 143 لسنة 2023.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان.
https://sarabic.ae/20241104/السيسي-للبرهان-مصر-تواصل-دعم-السودان-على-جميع-المستويات-1094485754.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر
السودان يوجه نداء عاجلا لرعاياه المقيمين في مصر
أصدر السودان، اليوم الأحد، نداء عاجلا بشأن رعاياه المقيمين في العاصمة المصرية القاهرة، الذين نزحوا من بلادهم هربا من الحرب الدائرة هناك.
وأعلنت السفارة السودانية في القاهرة، عن بدء اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، في مقابلة المواطنين الموجودين في مصر لتقديم شكاويهم بشأن أموالهم وأصولهم التي تعرضت للسرقة أو النهب من جانب "قوات الدعم السريع"، في الأحداث التي جرت منذ 15/4/2023، وقيمتها.
وأوضحت أن المقابلات ستبدأ اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع.
وناشدت السفارة السودانية في القاهرة كل متضرر "بإحضار مستنداته وإرفاق فلاش بالصور والفيديوهات، التي توثق الانتهاكات التي تعرض لها".
وأوضح بيان السفارة أن اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، رقم 143 لسنة 2023.
واندلعت الحرب في السودان
، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان.