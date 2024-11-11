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وكيل وزير الخارجية السوداني: الدور الروسي مهم جدا في السودان
وكيل وزير الخارجية السوداني: الدور الروسي مهم جدا في السودان
سبوتنيك عربي
أكد وكيل وزير الخارجية السوداني، السيد حسين الأمين الفاضل الحاج، أن دور روسيا مهم جدا في السودان، للاستفادة من ثروات السودان، وفي الاستفادة من حضورها في... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال الحاج ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول دور روسيا، ومساعدتها بالاستفادة من الثروات الطبيعية، أو باستثمارها بالشكل الأمثل، "إن دور روسيا مهم جدا في السودان، للاستفادة من ثروات السودان، في الاستفادة من حضورها في أفريقيا. السودان دولة غنية بالمصادر والموارد، ونعمل على أن يكون لروسيا دور أكبر في التنمية في السودان وفي مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب في السودان". وفي إجابته على سؤال، كيف ينظر السودان إلى فكرة روسيا الجديدة للتعاون، يعني رابح مقابل رابح، وإلى القطبية الجديدة أو السياسة الجديدة التي تدخل إلى القارة الأفريقية: "الشراكة الروسية الأفريقية تأتي من منظور جديد، يكون هناك صفقة رابحة، لذلك نجد روسيا تعزز من مكانتها رويدا رويدا في أفريقيا، وكما شهدنا في وسط أفريقيا، في منطقة الساحل الأفريقي".
https://sarabic.ae/20241111/وكيل-وزير-الخارجية-السوداني-الحرب-فرضت-على-بلادنا-وهناك-مصالح-خارجية-تغذيها-1094679194.html
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, تقارير سبوتنيك

وكيل وزير الخارجية السوداني: الدور الروسي مهم جدا في السودان

13:20 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 13:38 GMT 11.11.2024)
© Sputnik وكيل وزير الخارجية السوداني، السيد حسين الأمين الفاضل الحاج
 وكيل وزير الخارجية السوداني، السيد حسين الأمين الفاضل الحاج - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
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أكد وكيل وزير الخارجية السوداني، السيد حسين الأمين الفاضل الحاج، أن دور روسيا مهم جدا في السودان، للاستفادة من ثروات السودان، وفي الاستفادة من حضورها في أفريقيا، لافتا إلى العمل على أن يكون لروسيا دور أكبر في التنمية في البلاد.
وقال الحاج ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول دور روسيا، ومساعدتها بالاستفادة من الثروات الطبيعية، أو باستثمارها بالشكل الأمثل، "إن دور روسيا مهم جدا في السودان، للاستفادة من ثروات السودان، في الاستفادة من حضورها في أفريقيا. السودان دولة غنية بالمصادر والموارد، ونعمل على أن يكون لروسيا دور أكبر في التنمية في السودان وفي مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب في السودان".

وحول الدور الغربي في أفريقيا واستغلال ثروات القارة، قال الوزير السوداني: "بكل تأكيد الدول الغربية كانت ولا تزال تعمل مع أفريقيا باتجاه واحد، أن تأخذ ولا تعطي، تظل الدول الأفريقية الغنية بمواردها البشرية، مواردها الطبيعية في باطن الأرض، وعلى ظاهر الأرض، تظل فقيرة"

وكيل وزير الخارجية السوداني السيد حسين الأمين الفاضل الحاج - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
وكيل وزير الخارجية السوداني: الحرب فرضت على بلادنا وهناك مصالح خارجية تغذيها
11:30 GMT
وفي إجابته على سؤال، كيف ينظر السودان إلى فكرة روسيا الجديدة للتعاون، يعني رابح مقابل رابح، وإلى القطبية الجديدة أو السياسة الجديدة التي تدخل إلى القارة الأفريقية: "الشراكة الروسية الأفريقية تأتي من منظور جديد، يكون هناك صفقة رابحة، لذلك نجد روسيا تعزز من مكانتها رويدا رويدا في أفريقيا، وكما شهدنا في وسط أفريقيا، في منطقة الساحل الأفريقي".
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