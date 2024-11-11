وكيل وزير الخارجية السوداني: الدور الروسي مهم جدا في السودان
13:20 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 13:38 GMT 11.11.2024)
© Sputnik وكيل وزير الخارجية السوداني، السيد حسين الأمين الفاضل الحاج
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أكد وكيل وزير الخارجية السوداني، السيد حسين الأمين الفاضل الحاج، أن دور روسيا مهم جدا في السودان، للاستفادة من ثروات السودان، وفي الاستفادة من حضورها في أفريقيا، لافتا إلى العمل على أن يكون لروسيا دور أكبر في التنمية في البلاد.
وقال الحاج ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول دور روسيا، ومساعدتها بالاستفادة من الثروات الطبيعية، أو باستثمارها بالشكل الأمثل، "إن دور روسيا مهم جدا في السودان، للاستفادة من ثروات السودان، في الاستفادة من حضورها في أفريقيا. السودان دولة غنية بالمصادر والموارد، ونعمل على أن يكون لروسيا دور أكبر في التنمية في السودان وفي مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب في السودان".
وكيل وزير الخارجية السوداني السيد حسين الأمين الفاضل يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية دور روسيا في السودان، ويؤكد أن الشراكة الروسية الأفريقية تعتبر "صفقة رابحة". pic.twitter.com/qSsIswLxbj— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 11, 2024
وحول الدور الغربي في أفريقيا واستغلال ثروات القارة، قال الوزير السوداني: "بكل تأكيد الدول الغربية كانت ولا تزال تعمل مع أفريقيا باتجاه واحد، أن تأخذ ولا تعطي، تظل الدول الأفريقية الغنية بمواردها البشرية، مواردها الطبيعية في باطن الأرض، وعلى ظاهر الأرض، تظل فقيرة"
وفي إجابته على سؤال، كيف ينظر السودان إلى فكرة روسيا الجديدة للتعاون، يعني رابح مقابل رابح، وإلى القطبية الجديدة أو السياسة الجديدة التي تدخل إلى القارة الأفريقية: "الشراكة الروسية الأفريقية تأتي من منظور جديد، يكون هناك صفقة رابحة، لذلك نجد روسيا تعزز من مكانتها رويدا رويدا في أفريقيا، وكما شهدنا في وسط أفريقيا، في منطقة الساحل الأفريقي".