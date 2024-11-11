https://sarabic.ae/20241111/وكيل-وزير-الخارجية-السوداني-الحرب-فرضت-على-بلادنا-وهناك-مصالح-خارجية-تغذيها-1094679194.html

وكيل وزير الخارجية السوداني: الحرب فرضت على بلادنا وهناك مصالح خارجية تغذيها

وكيل وزير الخارجية السوداني: الحرب فرضت على بلادنا وهناك مصالح خارجية تغذيها

سبوتنيك عربي

أكد وكيل وزير الخارجية السوداني، السيد حسين الأمين الفاضل الحاج، أن الحرب فُرضت على بلاده، مشيرا إلى وجود دول وأطراف إقليمية "تغذي هذه الحرب"، كاشفا طبيعة... 11.11.2024, سبوتنيك عربي

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وقال الحاج ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول الوضع السوداني الداخلي، وأطر الحل من وجهة نظره، إن "الحرب في السودان هي حرب فُرضت على البلاد، هناك دول، وهناك تدخلات خارجية معلومة، دول وأطراف إقليمية ودولية لها مطامع، ولها مصالح استراتيجية تغذي هذه الحرب".وفي إجابته على سؤال، كيف يمكن أن تساعد روسيا بتهدئة الأوضاع في السودان، قال الوزير السوداني: "روسيا لها دور أيضا وتحدثنا معهم، هنالك حوار فيما يمكن أن تقوم به روسيا بحكم علاقاتها الأفريقية الواسعة في الدول المحيطة بالسودان، وأيضا الأطراف الخارجية التي تغذي هذه الحرب".وتابع الوزير السوداني متحدثا عن الدور الغربي: "تظل الدول الأفريقية الغنية بمواردها البشرية، مواردها الطبيعية في باطن الأرض، وعلى ظاهر الأرض، تظل فقيرة، وتُنهب حتى إن لم تُنهب تُستغل مواردها لصالح الدول الغربية دون مراعاة للتوازن في التنمية، وفي تطور الدول الأفريقية، ونماذج كثيرة لا نريد أن نحددها، هناك دول غنية جداً، ومن أغنى الدول، لها موارد هي الأكبر في نسبتها في العالم ولا تزال تحت خط الفقر".

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