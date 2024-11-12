https://sarabic.ae/20241112/أنصار-الله-تعلن-استهداف-حاملة-الطائرات-الأمريكية-أبراهام-لينكولن-ومدمرتين-أمريكيتين-1094735845.html

"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" ومدمرتين أمريكيتين

"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" ومدمرتين أمريكيتين

سبوتنيك عربي

أعلنت "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" في البحر العربي ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر. 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T18:18+0000

2024-11-12T18:18+0000

2024-11-12T18:18+0000

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

الأخبار

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/19/1049655622_0:323:2867:1936_1920x0_80_0_0_d287094e65685b842eed07f4a1278a15.jpg

ونقلت قناة المسيرة، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لجماعة "أنصار الله"، أنه "تم تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين في البحرين الأحمر والعربي استمرتا لثمان ساعات وحققت أهدافهما بنجاح. العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (إبراهام) في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".وأكد بيان الجماعة أن، "العملية الثانية استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات".ونقلت القناة عن العميد عبدالله بن عامر، نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي بجماعة أنصار الله، أن "التوصيف العسكرية لعملية القوات المسلحة بأنها (عملية استباقية).. ولأول مرة ينفذ جيش عربي عملية عسكرية استباقية ضد القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة، حيث كانت القوات الأمريكية بصدد التحضير لشن هجوم جوي واسع على اليمن". وشددت الجماعة في بيانها على أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها ووقف العدوان على لبنان".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

https://sarabic.ae/20241111/أنصار-الله-تعلن-استهداف-قاعدة-ناحل-سوريك-الإسرائيلية-بصاروخ-باليستي-1094665773.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار اليمن الأن, أنصار الله