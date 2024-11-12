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"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" ومدمرتين أمريكيتين
"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" ومدمرتين أمريكيتين
سبوتنيك عربي
أعلنت "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" في البحر العربي ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T18:18+0000
2024-11-12T18:18+0000
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ونقلت قناة المسيرة، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لجماعة "أنصار الله"، أنه "تم تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين في البحرين الأحمر والعربي استمرتا لثمان ساعات وحققت أهدافهما بنجاح. العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (إبراهام) في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".وأكد بيان الجماعة أن، "العملية الثانية استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات".ونقلت القناة عن العميد عبدالله بن عامر، نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي بجماعة أنصار الله، أن "التوصيف العسكرية لعملية القوات المسلحة بأنها (عملية استباقية).. ولأول مرة ينفذ جيش عربي عملية عسكرية استباقية ضد القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة، حيث كانت القوات الأمريكية بصدد التحضير لشن هجوم جوي واسع على اليمن". وشددت الجماعة في بيانها على أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها ووقف العدوان على لبنان".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20241111/أنصار-الله-تعلن-استهداف-قاعدة-ناحل-سوريك-الإسرائيلية-بصاروخ-باليستي-1094665773.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" ومدمرتين أمريكيتين

18:18 GMT 12.11.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Sean M. Castellanoمدمرة صواريخ موجهة طراز أتاغو تابعة للأسطول الياباني أثناء إبحارها ضمن مجموعة بحرية بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كارل فينسن
مدمرة صواريخ موجهة طراز أتاغو تابعة للأسطول الياباني أثناء إبحارها ضمن مجموعة بحرية بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كارل فينسن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Sean M. Castellano
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أعلنت "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" في البحر العربي ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر.
ونقلت قناة المسيرة، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لجماعة "أنصار الله"، أنه "تم تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين في البحرين الأحمر والعربي استمرتا لثمان ساعات وحققت أهدافهما بنجاح. العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (إبراهام) في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".
وأكد بيان الجماعة أن، "العملية الثانية استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات".
إيران تطلق الصواريخ على إسرائيل في عملية تسمى الوعد الصادق  2 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "ناحل سوريك" الإسرائيلية بصاروخ باليستي
أمس, 07:55 GMT
ونقلت القناة عن العميد عبدالله بن عامر، نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي بجماعة أنصار الله، أن "التوصيف العسكرية لعملية القوات المسلحة بأنها (عملية استباقية).. ولأول مرة ينفذ جيش عربي عملية عسكرية استباقية ضد القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة، حيث كانت القوات الأمريكية بصدد التحضير لشن هجوم جوي واسع على اليمن".
وشددت الجماعة في بيانها على أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها ووقف العدوان على لبنان".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
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