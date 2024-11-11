https://sarabic.ae/20241111/أنصار-الله-تعلن-استهداف-قاعدة-ناحل-سوريك-الإسرائيلية-بصاروخ-باليستي-1094665773.html
"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "ناحل سوريك" الإسرائيلية بصاروخ باليستي
"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "ناحل سوريك" الإسرائيلية بصاروخ باليستي
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة "ناحل سوريك" الإسرائيلية قرب حيفا. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T07:55+0000
2024-11-11T07:55+0000
2024-11-11T08:14+0000
العالم العربي
أنصار الله
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وأضاف سريع في بيان: "استهداف "ناحال سوريك" تم بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2" وكانت الإصابة دقيقةً ما أدى إلى نشوب حريق في محيط الموقع المستهدف".وتابع المتحدث باسم "أنصار الله": "العملية تأتي إسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد".وأشار سريع إلى أن "عمليات "أنصار الله" لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.فصائل عراقية تعلن ضرب "هدف حيوي" شمال إسرائيل.. فيديورئيس حزب إسرائيلي: "حزب الله" أقوى بكثير من "حماس" ولم نقض عليه
https://sarabic.ae/20241028/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-تنفيذ-3-عمليات-عسكرية-على-3-سفن-في-البحرين-الأحمر-والعربي-وباب-المندب---1094259721.html
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العالم العربي, أنصار الله
العالم العربي, أنصار الله
"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "ناحل سوريك" الإسرائيلية بصاروخ باليستي
07:55 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 08:14 GMT 11.11.2024)
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة "ناحل سوريك" الإسرائيلية قرب حيفا.
وأضاف سريع في بيان: "استهداف "ناحال سوريك" تم بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2" وكانت الإصابة دقيقةً ما أدى إلى نشوب حريق في محيط الموقع المستهدف".
وتابع المتحدث باسم "أنصار الله": "العملية تأتي إسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد".
وأشار سريع إلى أن "عمليات "أنصار الله" لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي
، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.