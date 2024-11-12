https://sarabic.ae/20241112/البتكوين-على-أعتاب-الـ-100-ألف-دولار-1094704211.html
البتكوين على أعتاب الـ 100 ألف دولار
البتكوين على أعتاب الـ 100 ألف دولار
سبوتنيك عربي
شهدت عملة البتكوين المشفرة قفزة تاريخية، حيث تجاوز سعرها حاجز 89000 دولار، لتسجل مستوى تاريخيا جديداً غير مسبوق. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T07:01+0000
2024-11-12T07:01+0000
2024-11-12T07:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
اقتصاد
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ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها التوقعات الإيجابية لسوق العملات المشفرة تحت رئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي وعد بتبني سياسات داعمة للعملات المشفرة.وقفزت العملة المشفرة الأكبر في العالم بنحو 32 في المئة منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 89599 دولار في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات صحيفة.وحصل ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، على 295 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 226 صوتا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وهو عدد أصوات يتجاوز العدد اللازم للفوز بمنصب الرئيس.ويضم المجمع الانتخابي 538 صوتا تمثل جميع الولايات ويحتاج الفوز بالرئاسة لحصول أحد المرشحين على 270 صوتا على الأقل، وهي النسبة التي حققها ترامب في انتخابات الرئاسة التي جرت في 5 نوفمبر الجاري.
https://sarabic.ae/20220618/بتكوين-تهبط-لما-دون-20-ألف-دولار-للمرة-الأولى-منذ-ديسمبر-2020-1063801595.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم
البتكوين على أعتاب الـ 100 ألف دولار
07:01 GMT 12.11.2024 (تم التحديث: 07:02 GMT 12.11.2024)
شهدت عملة البتكوين المشفرة قفزة تاريخية، حيث تجاوز سعرها حاجز 89000 دولار، لتسجل مستوى تاريخيا جديداً غير مسبوق.
ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها التوقعات الإيجابية لسوق العملات المشفرة تحت رئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي وعد بتبني سياسات داعمة للعملات المشفرة.
وقفزت العملة المشفرة الأكبر في العالم بنحو 32 في المئة منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 89599 دولار في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات صحيفة.
وحصل ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، على 295 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 226 صوتا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وهو عدد أصوات يتجاوز العدد اللازم للفوز بمنصب الرئيس.
ويضم المجمع الانتخابي 538 صوتا تمثل جميع الولايات ويحتاج الفوز بالرئاسة
لحصول أحد المرشحين على 270 صوتا على الأقل، وهي النسبة التي حققها ترامب في انتخابات الرئاسة التي جرت في 5 نوفمبر الجاري.